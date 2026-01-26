わっぜうんまか！な南の味覚、勢ぞろい！「どーんと！春を先取り！鹿児島＆九州フェア」

株式会社エムアイフードスタイル

三越伊勢丹のグループ会社で、首都圏を中心に22店舗のスーパーマーケット（クイーンズ伊勢丹）を運営する株式会社エムアイフードスタイル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：雨宮 隆一）は、1月28日（水）～2月1日（日）の期間限定で、「どーんと！春を先取り！鹿児島＆九州フェア」を開催いたします。

本企画注目の商品は、鹿児島黒牛WAZZECO(わっぜこ)。鹿児島黒牛を素牛とした新しいブランド牛を、クイーンズ伊勢丹がどこよりも早くご紹介いたします！WAZZECOとは、おいしさ、健康、環境への配慮を満たした「わっぜ(すごい)」エコな牛肉。環境配慮を目的とした「エコな飼育」、肥育期間の短縮による健康的な「赤身肉」、品質はそのままに、環境や健康に配慮することで、多様な消費者ニーズに応える「新しい選択肢」であること、の3つが特徴です。

肉本来の赤身の味わいが特徴のWAZZECOは、しゃぶしゃぶやステーキ、すき焼きなどにして召し上がっていただくのがおすすめです。さらにクイーンズ伊勢丹Instagramでは、「黒牛」であるWAZZECOと「黒」に関連する商品を使用した「黒×黒レシピ」を順次公開いたします。

お手軽にWAZZECOを楽しめる、自家製ハンバーグや「黒牛めし」、「黒牛すき焼き重」もご用意いたします。また各店舗では、WAZZECOの試食販売を開催！ぜひこの機会に、鹿児島県の最新ブランド牛をご賞味ください。

他にも、糖度が高く濃厚な甘みと爽やかな酸味が特徴の「大将季」、甘みのある脂身とうまみの詰まった赤身が特徴のかごしま黒豚など、鹿児島県自慢の味わいがギュギュっと大集合します。

さらに九州各県からも、自慢の商品が続々登場。福岡県豊前市の地下水と栄養豊富な豊前海の海水で育った「みらいサーモン」などを使用した九州づくしのにぎり寿司「みらいサーモンと九州めぐりにぎり寿司」をはじめ、おんせん県おおいたの温泉水を使った焼菓子「ONSENBAKE」、酒米の王様である山田錦をあえてあまり磨かずにお米本来の力を最大限に引き出した、佐賀県天山酒造の「七田 純米 七割五分磨き無濾過生 山田錦」など、種類豊富に取り揃えました。

注目商品が目白押しな本企画。ぜひこの機会に、わっぜうんまか！な南の味覚をお楽しみください。

クイーンズ伊勢丹では今後もより多くのお客さまに豊かなライフスタイルや価値のある体験をご提供するために様々な取り組みを行ってまいります。ぜひご期待ください。

【開催概要】

名 称：「どーんと！春を先取り！鹿児島＆九州フェア」

日 程：1月28日（水）～2月1日（日）

開催店舗：クイーンズ伊勢丹笹塚店、新高円寺店、仙川店、小石川店、北浦和店、石神井公園店、本八幡店、品川店、白金高輪店、武蔵境店、目白店、国分寺店、新小岩店、十条店

※店舗により、お取り扱いのない商品がございます。対象外店舗につきましては、各店にご確認ください。

※天候の影響、交通事情により入荷のない場合や遅延する場合がございます。予めご了承ください。

※販売時期が異なる商品もございます。予めご了承ください。

