節分に恵方巻を食べる人は63.5%！縁起物として食べ方にこだわる人が多数派。大幅値上げの中、約4割が「内容に対して割高」と回答

株式会社くふうカンパニーホールディングス

生活者と社会の生活満足度向上に資する研究・発信を行うくふう生活者総合研究所（以下、くふう総研）は、生活者6,773名を対象に「恵方巻」に関する調査を実施しました。

2026年2月3日は節分です。節分に恵方巻を食べるという風習が全国的に広がって久しいですが、米や海苔をはじめとする原材料価格高騰の影響を受け、恵方巻の平均価格は2年連続で前年比10%超の大幅な値上げとなっています*。節約志向が高まる中、生活者が今年の節分に恵方巻をどのように取り入れるのかがわかる調査結果となりました。

＊参考）2026 年節分シーズン「恵方巻」価格調査（株式会社帝国データバンク）https://www.tdb.co.jp/report/industry/20260121-ehomaki26y/

■調査結果サマリ

・節分に恵方巻を食べる人は63.5%

・市販の恵方巻を購入する人が8割超。1本あたりの予算は818円

・恵方を向いて食べる人が約8割。"食べ方にこだわる"が多数派

・市販の恵方巻は「華やかで魅力的」だが「内容に対して価格が割高」と感じる人も

■調査概要

調査テーマ：恵方巻について

調査エリア：全国

調査対象者：家計簿サービス「くふう Zaim」ユーザー、チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」ユーザー計6,773名

調査期間：2026年1月16日（金）～1月19日（月）

調査方法：インターネットによる調査

節分に恵方巻を食べる人は63.5%

節分に恵方巻を食べる人は63.5%。2025年の同調査では66.3%が「食べる」と回答していたため、約3ポイント低下しましたが、6割以上の人が食べる予定であることがわかります。

縁起物として「節分には恵方巻を食べる」ことが定着している人が多いことがわかる結果です。

市販の恵方巻を購入する人が8割超。1本あたりの予算は818円

恵方巻は「購入する」人が8割を超え（83.2%）、手作り派（16.7%）を大きく上回りました。購入する人のうち、事前に予約をして購入する人は約2割です。

1本あたりの予算は「500円～1000円未満」の価格帯が59.2%と最も多く、平均予算は818円。2025年の調査では平均予算777円だったため、約40円上がりました。

購入する際に最も重視することとして、「具材の種類」（30.5%）、「価格」（27.8%）、「おいしさ」（27.5%）がいずれも約3割で並びました。

恵方を向いて食べる人が約8割。"食べ方にこだわる"が多数派

恵方巻の食べ方には諸説ありますが、縁起が良いとされる方角「恵方」（2026年は「南南東」）を向いて願い事をしながらかぶりつくという食べ方が知られています。

恵方巻の食べ方としては、約8割が「恵方を向く」、約7割が「切らずにかぶりつく」、約6割が「願い事をしながら話さず食べきる」と回答しました。近年は豪華な具をたくさん巻いた極太巻きや食べやすくカットした恵方巻も販売されていますが、縁起物として食べている人が多いだけに、食べ方にもこだわっている人が多数派とわかりました。

市販の恵方巻は「華やかで魅力的」だが「内容に対して価格が割高」と感じる人も

さまざまな物の価格が上がる中、市販の恵方巻についても「内容に対して価格が割高だと感じる」（40.3%）という声が最も多く挙がりました。僅差で「見た目が華やかで魅力的である」（38.8%）、さらに「ユニークな具材や味付けが楽しい」（26.2%）、「季節のイベントとして盛り上がりやすい」（23.2%）とポジティブな意見が続きました。

市販の恵方巻は割高だという気持ちはありつつも、節分という行事を楽しむためのアイテムとして恵方巻が多くの生活者に受け入れられていることがわかる結果となりました。

●「くふう生活者総合研究所」について

くふうカンパニーグループが提供する生活者向けサービスの運営を通じて蓄積される生活者の行動データやリアルな声を分析・理解することで、個人の生活満足度および社会全体の生活満足度の向上に資する情報発信を目指しています。

●チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」について https://tokubai.co.jp/

2013年にスタートした、食品スーパーマーケットをはじめ様々な業態の小売店のチラシ・買い物情報を掲載しているWebサービス・アプリです。パソコン・スマートフォンから無料で情報の閲覧が可能です。30～50代の女性を中心に月間1,600万人以上*にご利用いただいています。 （*=2025年1月時点）

「くふう トクバイアプリ」のダウンロードはこちら(https://tokubai.co.jp/mobile_application_redirections/redirect?event=newsrelease)

「くふう トクバイ」に情報掲載をご希望の企業様はこちら(https://biz-lp.tokubai.co.jp/lp1)

※「トクバイ」は2025年10月に「くふう トクバイ」にサービス名称を変更いたしました

●家計簿サービス「くふう Zaim」について https://zaim.net

1,100 万ダウンロードを超える家計簿サービス「くふう Zaim」は、スマートフォンなどから簡単に家計簿を記録できるサービスです。紙のレシートを撮影して自動で読み取る機能に加え、銀行やクレジットカードとの連携機能によって支出や収入を自動的に記録できるため、手軽に家計を管理できます。

※「Zaim」は2025年10月に「くふう Zaim」にサービス名称を変更いたしました

●会社概要 https://kufu.co.jp/company/kufucompany/

社名：株式会社くふうカンパニー

本社所在地：〒108-0073 東京都港区三田1－4－28 三田国際ビル23階

設立：2012年9月 ※株式会社 Zaim として設立

主要事業：チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」、家計簿 アプリ「くふう Zaim」および日常生活関連サービスの企画・開発・運営など