株式会社LacuS（ラコス）がForbes JAPAN 2026年版「NEXT IMPACT STARTUPS 30」に選定

株式会社LacuS



株式会社LacuS（本社：新潟市中央区紫竹山6-3-5、代表取締役：古津瑛陸）は、経済誌『Forbes JAPAN』が投資家・起業家・業界関係者へのアンケート取材を経て発表した「世界を変える次世代インパクトスタートアップ30社」に選出されたことをお知らせいたします。

「NEXT IMPACT STARTUPS 30」は、社会課題の解決と持続的な事業成長を両立し、ポジティブなインパクトを社会にもたらすスタートアップの中から、今後の飛躍が期待される30社を選出する特集です。

今回の選定では、当社が展開するシニア向けフードテックブランド「Me TIME FOODS」を中心とした取り組みが、超高齢社会における“食”の構造課題に向き合う事業性と社会性の両立として評価されました。

【株式会社LacuSとは】

株式会社LacuS（ラコス）は、「もっと日本を、ずっと健康に」をミッションに掲げ、超高齢社会における“食”の課題に向き合うフードテックスタートアップです。

日本では、高齢化の進行とともに、低栄養、食欲低下、摂食・嚥下機能の変化などを理由に、「食べたい」という本人の意思や嗜好が尊重されにくい状況が広がっています。LacuSは、こうした構造的課題に対し、医療や介護に依存しきらない「食」からのアプローチで解決を目指しています。

シニア向けフードテックブランド「Me TIME FOODS」を全国に展開。完全栄養アイス「Me ICE」をはじめ、嗜好性と機能性を両立したプロダクト設計を強みとし、介護福祉施設・調剤薬局・在宅介護者向けに提供しています。また、ECチャネルを含めた持続可能な流通モデルの構築にも取り組んでいます。



【Me ICE 購入はこちら】Amazon(https://www.amazon.co.jp/%E3%80%90100ml%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97%E3%80%91MeICE-%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E9%A3%9F%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B9-%E3%80%8A%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E7%9B%A3%E4%BF%AE%E3%80%8B%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88-%E3%82%B7%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%B3-%E3%81%8A%E8%A9%A6%E3%81%97%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%885%E7%A8%AE/dp/B0G4938W9B/ref=asc_df_B0G4938W9B?mcid=73920a5d35c637f29bb106dab8dc11ba&tag=jpgo-22&linkCode=df0&hvadid=707549646629&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5314992793120126095&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1009309&hvtargid=pla-2459056580835&hvocijid=5314992793120126095-B0G4938W9B-&hvexpln=0&th=1)、楽天(https://item.rakuten.co.jp/lacus/meice/)、自社EC(https://metimefoods.jp/shop/pages/about-meice)、法人問い合わせ(https://lacus.co.jp/#contact)

LacuSが目指すのは、「生きるために食の選択肢を手放さざるを得ない世界」を、「人生の最後まで、自分の意志で“食べる喜び”を選べる世界」へと変えていくこと。“ちいさなひと口が、未来を変える”という信念のもと、食を起点とした新しいウェルビーイングの社会実装に挑戦し続けています。

【今後の取り組み】

「NEXT IMPACT STARTUPS 30」選定企業として、また2026年度の急成長を目指し、当社は以下の取り組みを加速してまいります。

商品・SKUの拡充：Me TIME FOODSブランドのSKU拡大

チャネル戦略の深化：ECに加え、介護・医療施設とのクロスセル導線やPaaSモデルの検証

産学官との連携強化：大学や食品メーカー等との協業による事業拡張、共同研究などの強化

専門職人の採用強化：COOを始めとし、商品開発を担うマネージャー、マーケターなどの採用強化

【代表者メッセージ】

代表取締役 古津瑛陸

この度、Forbes JAPAN「NEXT IMPACT STARTUPS 30」に選出いただき、また新潟発スタートアップとして「J-Startup NIIGATA」に続いて評価いただけたことを、大変心強く感じています。これらの選定は、私たちが目指す未来への方向性そのものを後押ししていただいた結果だと受け止めています。

LacuSはこれから、「食」を起点に、介護・医療・在宅支援が分断されがちな領域をなめらかにつなぎ、被介護世代が“選べる状態”を当たり前にする社会の実装に挑戦していきます。プロダクト単体ではなく、流通や仕組み、現場との連携まで含めた形で価値を広げていくフェーズに入っています。

新潟という地域で培ってきた実装力を強みに、全国へ、そして次世代へとスケールするモデルを構築していくことが、これからの私たちの役割です。



小さな一歩の積み重ねが、やがて社会の前提を変えていく。そう信じて、LacuSは次の挑戦へと進んでまいります。是非、思いに共感してくださる企業、行政、メディア、未来の仲間がいらっしゃいましたらお気軽にご連絡ください。

■ 会社概要

会社名：株式会社LacuS（LacuS, Inc.）

所在地：〒950-0914 新潟県新潟市中央区紫竹山6-3-5

代表者：代表取締役 古津瑛陸

設立：2022年3月

事業内容：シニア向けフードテックブランド「Me TIME FOODS」の開発・販売

URL：https://lacus.co.jp