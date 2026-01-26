アイスマイリー、WEB雑誌「小売業・卸売業向けAI特集」受発注業務や顧客分析など 業務効率化を実現する最新のAIをご紹介！

「小売業・卸売業向けAI特集」ではAI時代に必要なスキルを提供する5社をご紹介します。



　　　　　　　　　　　　　 ＼ WEB雑誌「小売業・卸売業向けAI特集」／


https://aismiley.co.jp/retail_wholesale_magazineform/


■小売・卸売業におけるAI活用とは


小売・卸売業界では、人手不足の深刻化、在庫管理の複雑化、そしてECの台頭による顧客ニーズの急速な変化という大きな課題に直面しています。従来の属人的な運営では限界があり、AIの活用が企業の存続と成長に不可欠となっています。AIは、データ分析と予測能力により、過去の販売実績に加え、天候やトレンドなどの多様なデータを組み合わせて需要を高精度で予測します。


これにより在庫の最適化が実現します。結果として、過剰在庫による廃棄ロスと、在庫不足による機会損失を大幅に削減します。


本書では、小売・卸売業向けAIで実績のあるAI企業が、具体的な事例やユースケースを業界別にご紹介します。


■小売業・卸売業向けAI提供企業


【資料概要】


・アステリア株式会社
└「店舗の巡回・目視を減らすAIカメラ活用」
・デジタルヒューマン株式会社
└「AIで実現する “おもてなし”EC接客」
・株式会社PKSHA Technology
└「「伝わらない」をなくす、高精度な接客AI」
・ユーザックシステム株式会社
└「93%以上の精度で受注業務自動化に成功」
・LINE WORKS株式会社
└「紙を無理になくさない、受発注のハイブリッドDX」


■「小売業・卸売業向けAI特集」の入手方法




１、下記、【今すぐ無料で資料請求】を押下します。


２、お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力し、お問い合わせ内容欄に「小売業・卸売業向けAI特集」と記載の上、送信下さい。


３、入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。


４、AIsmileyの担当より「小売業・卸売業向けAI特集」をメールにて送付させていただきます。



https://aismiley.co.jp/retail_wholesale_magazineform/


※本資料は小売業・卸売業向けAIの導入を検討している企業に対して配布しております。 同業他社・競合他社、小売業・卸売業向けAIを扱うAIベンダーへの提供はしておりませんので、 あしからずご了承ください。


■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。


Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。


企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。





URL：https://aismiley.co.jp/(https://aismiley.co.jp/)



・小売り・サービス・EC業界向けAIサービスカオスマップ(https://aismiley.co.jp/ai_news/retail-service-e-commerce-industries-chaosmap/)



・「小売業」のAI導入活用事例(https://aismiley.co.jp/case_ex_category/retail/)


■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー


所在地：〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西1-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F


設立年月日：2018年3月9日


代表者：代表取締役 板羽 晃司


資本金：14,990千円


URL：https://aismiley.co.jp/company/



■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー


担当：AIsmiley荒栄


TEL：03-6452-4750


Email：pr@aismiley.co.jp