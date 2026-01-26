令和最新ごっこ遊びゲーム“文字だけRPG”『サーガ＆シーカー』が2月末に正式リリースに。「なりきりチャット」や「TRPG」など無限の展開を楽しめるキャラ遊びを文章生成AIを使ってデジタルゲーム化

株式会社マレ

「粗削り、だから面白い」がコンセプトのゲーム開発スタジオ『ダグドリア スタジオ』は、キャラクター同士の会話で物語が進んでいく“文字だけRPG”『サーガ＆シーカー』（通称「サガシカ」）の正式リリース時期が2026年2月末になることを発表しました。

(C)西村博之

年末年始に第二回クローズドβテストを実施していた『サーガ＆シーカー』は、限られたプレイ期間にも関わらず、全プレイヤーで累計22000時間以上のプレイ時間を記録。

さらに、平均プレイ時間は27時間47分、中央値換算でも5時間21分と、第一回にも増してたくさんの方に熱中して遊んでいただきました。公式Discordサーバーでは「200時間以上遊んだ」というプレイヤーの方の報告も。誠にありがとうございます。

多くのプレイヤーの方々が時間をかけてやり込んでくださっている現状と、ゲーム内容に関するフィードバックを多く頂いたことを受け、

プレイヤーの皆様がより安心して遊べる状態でゲームをリリースすべく、リリース時期を2月末へ延期することを決定いたしました。

◆リリース予定時期の変更について

第二回クローズドβテストの実施に伴い、プレイヤーのみなさまからは多くのフィードバックを頂戴いたしました。

とくに多く頂いたのが、「従量課金制のシステムに伴うコスト感」および「ダイスロールモード」へのご意見です。

コスト感については開発チームでもご意見を重く受け止めており、リリース時期を延長してでも、コスト周りの調整を行うべきと判断いたしました。

『サーガ&シーカー』は、これまでにない新しい試みのゲームです。

参考になる前例が少ないこともあって、さまざまな難しい挑戦が必要になっており、解決のための時間が多くかかってしまっているという実情があります。

なかでも、生成AIサービスの外部APIを使用することによって発生する運営コストの問題や、さらにそのコストが為替の変動の影響を受けざるを得ないこと、インフラの準備に多くの検証や調整が必要なことなど、実際にテストを実施してみて分かる課題がいくつか見えている状況です。

それらを踏まえて、現在、できるだけ快適かつ安価にプレイできるように、ゲーム内からアプローチできる範囲内でより安く・より気軽に遊んでいただけるよう調整を進めております。

具体的には、生成AIモデルの追加やプロンプトの調整など、いろいろと対応を進めているところなので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです。

また、ダイスロールモードについては、大規模なブラッシュアップが必要であると判断し、正式リリース時のゲームには含まず、リリース後のアップデートでの実装を想定しております。

いずれの課題についても、『サーガ＆シーカー』の魅力を損なうことなく、より安心して楽しんでいただけるよう、鋭意開発を進めております。

リリースを心待ちにしてくださっているみなさまにはご心配をおかけしますが、なにとぞご理解とご協力を賜れればと思います。

『サーガ＆シーカー』ゲーム紹介

『サーガ＆シーカー』は、文章生成AIの技術を用いた「物語錬成ゲーム」。「なりきりチャット」や「TRPG」などのキャラクター遊びをデジタルゲーム化したような、令和版“キャラ創作あそび”ゲームです。

従来のアドベンチャーゲームような選択式ではなく、やりたいことを“自由に書き込む”だけで作ったキャラクターが生き生きと動き出し、唯一無二の物語を生み出すことができます。

タイトル公開トレーラー映像はこちら：https://youtu.be/Lqo47QDhDV0

・「やりたいことを書き込む」だけのシンプルなゲームプレイ

このゲームは、文章生成AIによる「物語の描写」とプレイヤーの「行動の入力」を繰り返して進んでいきます。入力する内容は完全にプレイヤーの自由となっており、どんな入力をしてもAIがそれを元に物語を紡ぎあげてくれます。

(C)西村博之 (C)ヨコオタロウ

・キャラ作成も自由入力で

『サーガ＆シーカー』ではプレイヤーが操作するキャラクターだけでなく、パーティに編成するNPCもプレイヤーが自由に作成可能。ステータスやスキルのカスタマイズはもちろん、性格や口調など、細かい設定を自由入力で思うままに書き込むことができます。

もちろん、これらのテキストはAIによって実際にゲームプレイに反映されるので、生き生きと動き出すキャラクターたちと一緒に冒険するだけでなく、作ったキャラクター同士の会話まで楽しめるのが特徴です。

・想像力を発揮する、体験のカスタマイズも無限大

キャラクターと共に飛び込むシナリオは、シリアスからギャグまで様々なジャンルから選ぶことができます。プレイヤーがオリジナルのシナリオを作成し、読み込んで遊ぶことも可能です。

シナリオをクリアすると、物語の内容に合わせた「スキル」や「思い出」が自動生成され、唯一無二の経験がキャラクターに蓄積されていきます。キャラクター情報はいつでも編集できるので、キャラクター同士の関係性もプレイヤーの思いのままです。

・あなたの創作を共有しよう

作成したキャラクターのデータや、遊んだシナリオのログはhtml形式で出力が可能。SNSなどで簡単に共有し、スマホからでも見ることができます。

キャラクターシートの読み込み機能を使えば、知り合いの分身やお気に入りのシナリオの登場人物を自分のパーティメンバーとして連れて行く、なんてことも。

プレイヤー自身の想像力で、自分のためだけの物語を好きなキャラクターと一緒に遊べるゲーム。それが『サーガ＆シーカー』です。

『サーガ＆シーカー』製品概要

タイトル：サーガ＆シーカー

ジャンル：物語錬成ゲーム / 文字だけRPG

対応プラットフォーム：Steam (Windows）

リリース予定日：2026年2月末

本体価格：1500円（ゲーム内課金あり）

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3522640/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/Saga_and_Seeker

公式Discord：https://discord.gg/etMmNwyuxD

開発：ダグドリア スタジオ

ダグドリア スタジオ公式X（旧Twitter）：https://x.com/Dagdoria_Studio



◆生成AIの使用について

本作はゲームシステムの一部に文章生成AIを使用していますが、ゲーム内で使用しているイラスト、サウンド、その他アセット素材はすべて人間のクリエイターが作成したものを使用しています。ゲーム内で生成される文章を除き、AI生成素材は一切使用しておりません。

『サーガ＆シーカー』は、プレイヤーやクリエイターが想像力を発揮し、自分だけの物語を作り出せるゲームでありたいと考えています。

ダグドリア スタジオ概要

「粗削り、だから面白い」がコンセプトのゲーム開発スタジオ『ダグドリア スタジオ』は、"新しい題材"のゲームを"面白さを削らず原石のまま"、ユーザーにお届けしたいという想いから設立しました。

今作の『サーガ＆シーカー』は、生成AIという新しいおもちゃを料理した作品です。

生成AIは生成物のコントロールがとても難しいのですが、同時に、想像を超えるものが生まれる面白い一面もあります。あえて無難にせず、このじゃじゃ馬をそのままお届けすることで、ユーザーの皆様に「粗削り、だから面白い」の良さを体験して頂ければと考えております。

ダグドリア スタジオは生成AIだけに留まらず、まだ見ぬ面白さの原石を求めて掘り続けてまいります。

公式X（旧Twitter）：https://x.com/Dagdoria_Studio

問い合わせ先

ダグドリア スタジオへのお問い合わせはこちら：info@dagdoria-studio.com

プレスキット：https://drive.google.com/drive/folders/1o3T0Ruv2IEHLyk3XJ0tqCo6S6NEJROkS?usp=drive_link