【休日いぬ部×ルシアン旧軽井沢 特別企画】宿泊体験レポート公開記念！新緑のベストシーズンにも泊まれる無料宿泊キャンペーンを開催
株式会社イオレ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：瀧野 諭吾、以下イオレ）が運営するペット旅行専門メディア「休日いぬ部」は、スタッフが実際に宿泊した「ルシアン旧軽井沢」の体験レポートを公開しました。また、体験レポートの公開を記念し、新緑が美しい初夏の軽井沢にも利用可能な無料宿泊券を、「ルシアン旧軽井沢」様のご協賛のもと、抽選で2組の方にプレゼントするキャンペーンを開催いたします。
今回、休日いぬ部スタッフが冬の時期に実際に「ルシアン旧軽井沢」へ宿泊し、冬の軽井沢ならではの滞在の様子をはじめ、わんちゃんのためのアメニティや、愛犬と快適に過ごせる客室・館内設備などを中心に、宿泊体験を丁寧にレポートしました。
愛犬との滞在を検討する際に気になるポイントを、動画や写真とあわせてまとめているため、具体的にイメージしていただける内容となっています。軽井沢での愛犬とのご旅行を検討されている方は、ぜひチェックしてみてください。
「ルシアン旧軽井沢」の宿泊体験レポート：https://kyuzitsu-inubu.com/hotel-special/88968/
■無料宿泊キャンペーンの概要
応募期間：2026年2月22日(日)23:59まで
応募方法：
「休日いぬ部」への無料会員登録
会員マイページ内にある『会員限定募集ページ』から応募フォームにアクセス
応募フォームに必要事項を入力して応募完了
※応募には会員登録（無料）が必要です。
※当選者には後日メールにてご連絡いたします。
詳細は下記URLよりご確認いただけます
https://kyuzitsu-inubu.com/features/89035/
●対象施設：
【ルシアン旧軽井沢】
・プレゼント組数：2組（1泊2食付き）
・1組あたりの無料人数：大人2名、愛犬2頭 ※3頭以上は応相談
・宿泊できる部屋タイプ：おまかせ
・利用期限： 2026年3月1日～7月31日まで
・利用不可日：2026年4月29日～5月5日、7月18日～7月19日
●注意事項：
・満室などの理由により、ご希望日にご宿泊いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。
・現地までの交通費は、お客様ご自身でのご負担となります。
・有料サービスの追加などはお客様ご自身でのご負担となります。
・入湯税、宿泊税別（現地払い）です。※宿泊税は6月からスタートします。
■「ルシアン旧軽井沢」について
ルシアン旧軽井沢は、旧軽井沢の落ち着いた別荘地に佇む、全室愛犬同伴可能なリゾートホテルです。ホテル名の「ルシアン」はフランス語で「犬」を意味し、“愛犬とともに過ごすための宿”としての想いが込められています。客室はもちろん、レストランや館内スペースでも愛犬と一緒に過ごせる設計で、滞在中もずっと側にいられることが最大の魅力です。
<ルシアン旧軽井沢の魅力１.>
全室愛犬同伴OKで、客室内はもちろん館内でも一緒に過ごせる設計です。トイレやペットシーツ、ウェットティッシュ、食器類など、滞在中に必要なわんちゃん用アメニティがひと通り揃っており、初めての愛犬との旅行でも安心して利用できます。
<ルシアン旧軽井沢の魅力２.>
敷地内には約40平方メートル の広さがある屋外ドッグランを完備。足にやさしいウッドチップが敷かれたスペースで、軽井沢の自然に囲まれながら、わんちゃんがのびのびと体を動かせる環境が整っています。
< ルシアン旧軽井沢の魅力３.>
レストランは愛犬同伴で利用可能なため、食事の時間も離れることなく一緒に過ごせます。また、わんちゃん用のバースデーケーキも提供しているため、愛犬の記念日や誕生日のお祝いにもおすすめです。
■掲載施設・コラボレーションパートナー募集のご案内
「休日いぬ部」では、愛犬と快適に過ごせるペットフレンドリーな宿
泊施設、またはコラボレーションをご検討いただけるペットブランド様を募集しています。
ご希望の方は、下記のURLからお問い合わせください。
https://kyuzitsu-inubu.com/contact-facility/
■「休日いぬ部」とは
「休日いぬ部」は、「愛犬との休日を豊かに楽しく」をコンセプトに、ペットと泊まれる宿や観光スポット情報を発信するペット旅行専門メディアです。ペット同伴OKの施設のみを掲載しており、エリアごとの特集から施設タイプごとの特集、現地取材記事など、ペット旅行に役立つ情報を発信しております。通常の旅行サイトでは難しい「同伴できる犬種・頭数」や「施設の特徴」など、飼い主目線の情報提供でユーザーから高い支持を得ています。
■株式会社イオレについて
会社名：株式会社イオレ
本社所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル4F
代表者：代表取締役社長 兼 CEO 瀧野 諭吾
設立：2001年4月25日
資本金：11億1,839万円 ※2025年9月30日時点
従業員数：101名 ※2025年9月30日時点
上場市場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：2334）
事業内容：
・アドテクノロジー商品「pinpoint」の開発・提供
・運用型求人広告プラットフォーム「HR Ads Platform」の開発・提供
・インターネット広告事業 ・セールスプロモーション事業
・Web3 事業（NFT 販売代理、ギルド運営）
・旅行メディア「休日いぬ部」「休日グランピング部」の運営
・旅行事業
・AIデータセンター事業
・暗号資産事業
URL：https://www.eole.co.jp/