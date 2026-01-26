【地方創生】埋もれた魅力を「見つかる」宝へ。月額1万円でGoogleマップ・SNS・HPを全方位支援する新プラン「ローカル観光ブースト」提供開始

株式会社MILOKU

株式会社MILOKU（本社：東京都千代田区、代表取締役：川名 友貴）は、日本国内の観光施設や宿泊施設、飲食店を対象に、Googleマップ（MEO）対策に特化した集客支援パッケージ「ローカル観光ブースト」の提供を開始いたしました。月額10,000円（税込）という低価格で、Googleマップ上の情報を最適化し、地方の「知る人ぞ知る名店」を「地域一番の人気店」へと引き上げます。

■ 開発背景：SNS疲れの地方事業者に、最も効率的な「地図」という武器を

多くの地方施設が「SNSを頑張らなければ」と焦りを感じていますが、リソースの限られた現場では継続が難しく、成果に結びつかないケースが後を絶ちません。一方で、日本人の国内旅行者の行動データを見ると、具体的な目的地探しは依然としてGoogleマップ上での検索が主流です。

「地域名＋水族館」「近くのランチ」といった検索で上位に表示され、かつ魅力的な情報（写真・口コミ・経路案内）が整っていれば、SNSに時間を割かなくても客数は確実に増えます。当社は、自社施設をTripAdvisor「トラベラーズチョイス」3度受賞へ導いた運用のプロフェッショナルとして、地方に特化したMEO（マップ検索最適化）のノウハウをパッケージ化しました。

■ 「ローカル観光ブースト」の3つの特徴（MEO特化型）

1. 「見つかる」を最大化するキーワード戦略

「水族館」などの一般名詞だけでなく、「雨の日 お出かけ」「子連れ ランチ」といった、ターゲットが実際に検索する周辺キーワードを徹底的に分析。検索順位を上げるだけでなく、潜在顧客の画面にあなたの施設を表示させます。

2. 来店意欲を削がない「情報の完全整備」

地方施設のGoogleマップで散見される「営業時間が不明」「駐車場の入り方が分からない」といった、心理的ハードルを徹底排除。最新の写真投稿や情報の更新を代行し、ユーザーが安心して「今からここに行こう」と思える環境を整えます。

3. 「丸投げ」可能な口コミ管理と分析

集客の要となる口コミへの返信を、AIと専門スタッフがサポート。また、Googleマップ経由で何人がルート検索をし、何件の電話があったのかを可視化。効果が見えにくい広告とは違い、実来店に直結する成果を毎月レポートします。

■ 圧倒的な実績（Googleマップ運用事例）

地方レジャー施設： マップ閲覧数が前年比200%超。周辺エリアからのルート検索数が1.5倍に。

郊外レストラン： 「近くのランチ」検索でトップ表示。平日ランチの来店数が130%向上。

地域特産品販売店： 観光客の立ち寄り数が増加し、店頭売上が前年比140%を記録。

■ 期間限定：初期費用無料キャンペーン

サービス開始を記念し、通常100,000円の初期費用が30,000円になるキャンペーンを実施いたします。月額1万円のみで、プロによる本格的なMEO対策をスタートできる、地方の事業者様に最適なプランです。

■ 株式会社MILOKUについて

インバウンド・地方創生集客のスペシャリスト集団。自社グループでの実証データに基づき、Googleマップ最適化（MEO）をはじめとする次世代のマーケティング支援を展開。日本の地方に眠る価値を、デジタルの力で再発見・最大化することを目指しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社MILOKU 広報担当

E-mail: contact@miloku.co.jp

URL: https://miloku.co.jp/2025/08/30/inbound-japan-marketing2/

所在地：東京都千代田区神田岩本町15-1 CYK神田岩本町B1F