【TechGALA 2026】高専人会、公式サイドイベントを3月1日に名古屋で開催

一般財団法人高専人会（東京都港区、代表理事：渋谷修太）は、2026年1月27日（火）～29日（木）に愛知県名古屋市で開催されるテクノロジーの祭典『TechGALA』のコミュニティサポーターとしてTechGALA 2026に参画。2026年3月1日（日）に愛知県名古屋市のSTATION Aiにて「KOSENJIN SUMMIT 2026」を開催します。

本イベントは、2026年1月27日～29日に名古屋市内で開催される日本最大級のテックカンファレンス「TechGALA 2026」の公式サイドイベントとして開催します。全国の高専生・高専OBOG・高専教員など1,000名の参加を予定しています。

開催の背景

TechGALAコミュニティサポーター

TechGALA 2026は、名古屋市内7会場を舞台に3日間にわたって開催される国内最大級のテックカンファレンスです。全国からイノベーターやエンジニア、起業家が集い、技術の未来について議論を交わします。

高専人会は、TechGALAで生まれた熱量と人的ネットワークを高専コミュニティへと接続するため、同イベント閉幕から約1ヶ月後に、メイン会場の一つであるSTATION Aiで本サミットを開催することを決定しました。

KOSENJIN SUMMITは東京、大阪に続き、今回で3回目の開催となります。

開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/112813/table/29_1_56353ad504858164f339680d21f05b38.jpg?v=202601260221 ]

※年齢は2026年4月1日時点で判定

申込・詳細情報

早期申込特典10%OFF(2026年1月31日まで)- 参加申込はこちらから(https://kosenjin-summit2026.peatix.com)- 公式イベントページはこちら(https://event.kosenjin.org/)- TechGALAサイドイベントページはこちら(https://base.timewell.jp/events/341485c8-1cb6-4048-bd81-532993044d48)

※TechGALAサイドイベントへの参加には、Cityパス（無料）以上のTechGALAチケット取得が必要です。

昨年度のKOSENJIN SUMIT 2025の様子

TechGALA 2026について

連絡先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/112813/table/29_2_f5ba338ec2f26d8cc1a53fc9591440c8.jpg?v=202601260221 ]

一般財団法人高専人会は、高専出身者同士が連携し、経験や知識の共有を通じて相互成長を促進することで、高専出身者の社会への貢献を強化してまいります。

ご興味をお持ちの方や関係者の皆様は、一般財団法人高専人会公式ウェブサイトをご覧いただくか、以下の連絡先へお問い合わせください。

ウェブサイト：https://kosenjin.org/

事務局（担当：木村）：info@mail.kosenjin.org

寄付・協賛（担当：山下）：donation@mail.kosenjin.org

広報（担当：日高）：press@mail.kosenjin.org