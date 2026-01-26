REEF、日本市場でリローンチ

ボードライダーズジャパン合同会社

ボードライダーズジャパン合同会社（本社：東京都渋谷区）は、フットウェア＆ライフスタイルブランド「REEF（リーフ）」の日本市場における正規販売代理店として、2026年2月より国内での販売を開始いたします。

あわせて、REEF Japan公式Instagramアカウント「@reefjapan(https://www.instagram.com/reefjapan/)」を新たに開設し、日本市場向けの情報発信を本格的にスタートいたします。

ビーチカルチャーをルーツに持つREEF。

REEFは1984年、アルゼンチン出身の兄弟、Fernando（フェルナンド）とSantiago（サンティアゴ）によってスタートしたライフスタイルブランドです。

サーフィンへの深い情熱とユニークな企業家精神を原動力に、「アクティブなライフスタイルを象徴する、高品質で快適なサンダル」をつくることを目指して誕生しました。

ブランドの根底には、サーフカルチャーとともに育まれてきた南カリフォルニアのビーチスピリットがあります。

REEFは創業以来、この精神を大切にしながら、世界中の人々に“ビーチのある暮らし”を提案してきました。

現在ではサーフアイデンティティを軸に、街にいても、山にいても、海を感じられるアイテムを中心に展開。

“海”をテーマにしたライフスタイルブランドとして、確かなポジションを築いています。

日本市場での新たな展開

今回の日本リローンチでは、ボードライダーズジャパン合同会社が正規販売代理店として、REEFのブランドDNAを尊重しながら、日本の気候やライフスタイルにフィットする形で展開を行います。

日常から旅先まで対応する快適性と機能性、

サーフ・アウトドア・トラベルを横断するスタイル提案、

一過性のトレンドに左右されない、長く愛用できるプロダクト。

REEFは日本において、**“ビーチと日常をつなぐライフスタイルブランド”**として新たな一歩を踏み出します。

2026年2月より、国内でのアパレル販売をボードライダーズジャパンが運営する店舗、卸先店舗、公式ECサイトなどにて販売開始予定です。

公式ECサイトは 2026年2月10日(火)オープン予定となっております。

また、最新情報やブランドの世界観は、REEF Japan公式Instagramアカウントにて発信してまいります。

REEF Japan 公式情報

公式サイト：https://boardriders.co.jp/pages/reef

Instagram：@reefjapan(https://www.instagram.com/reefjapan/)

TikTok： @reef_japn(https://www.tiktok.com/@reef_japan)

ABOUT REEF

一歩踏み出した瞬間から、何でもできそうな感覚を、ぜひ体感してください。