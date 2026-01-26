『Earth ∞ Pieces MILANO 2026』日本代表10組が決定。多様な感性が響きあう《喜びの歌》、ミラノへ　ー2026冬季パラリンピック公式文化プログラム×日伊外交樹立160周年 ー

特定非営利活動法人スローレーベル

認定NPO法人スローレーベル（本拠地：神奈川県横浜市、芸術監督：栗栖良依）は、2026年3月15日にイタリア・ミラノで開催する参加型アートプロジェクト『Earth ∞ Pieces MILANO 2026（アース・ピースィーズ ミラノ2026）』に向け、日本から参加する公募プレイヤー10組を決定しました。





あわせて、本プロジェクトの理念に賛同し、日伊の文化交流と共生社会の実現に向けたソーシャルアクションを支えるコーポレートパートナー、および助成団体が決定。日伊外交樹立160周年の認定事業として、ミラノでの本番に向け本格始動いたします。

全国から選出された「多様性を奏でるピース」10組が決定

2025年12月より実施した公募に対し、全国から多様な個性を持つプレイヤーの応募がありました。 選考の結果、10代から50代まで、障害の有無や音楽経験を問わず、多様な背景を持つ10組のプレイヤーを選出。決定したプレイヤーは日本代表として、ミラノの歴史的劇場「テアトロ・ダル・ヴェルメ」の舞台に立ちます。 現地の協同組合型音楽学校「アレグロ・モデラート」や世界から集まる公募プレイヤーと共に、スローレーベルと音楽家・蓮沼執太が共同開発した「1日完結型」の形式でベートーヴェンの《喜びの歌》を奏でます。

多様な背景を持つプレイヤーのメッセージ（抜粋）





山田 文子さん（ケアラー / 無眼球症の息子と参加 ）

「全盲で言葉を話さない息子が音楽に合わせて全身で喜びを表現した時、音楽が私たちを繋いでくれました。 会話は難しくても、歌なら響き合える。 その力を信じて、ミラノでは世界中の人々と響き合いたいと考えています。」

Sasa-Marieさん（ろう詩人 / デフ・ムジカ・アーティスト）

「ろう者であっても、独自の感性で『音のないおんがく』を奏で、聴こえる世界の音楽と共鳴し合うことができます。 きこえない子どもたちへ「音楽は自由なんだ」「ろう者としての自分の音楽を思い切り奏でていいんだ」というメッセージを届けていきたいです。」

古橋 果林さん（音楽家 / 音楽ワークショップリーダー） 「誰もが心地よく参加することと、一つのアートとして成立させることの両立を模索してきました。 このプロジェクトを通じて、社会のウェルビーイングに寄与する新しい音楽表現のあり方を具体的に提示したいと考えています。」

多様なパートナーシップが支えるプロジェクト

本プロジェクトは、日本とイタリアの市民団体を軸に、教育機関、企業、行政などと連携しながら進められています。2026年の「日伊外交樹立160周年」認定事業として、両国の文化交流を未来へとつなぐ試みとして展開しています。



この挑戦を支えるべく、以下のパートナーシップが決定しました。（2026年1月現在）



コーポレートパートナー：

株式会社DataMarket、 合同会社ハートオブゴールド、株式会社アンビエンテック

助成：

NPO法人イエロー・エンジェル

後援：

ミラノ市、在ミラノ日本国総領事館、在イタリア日本商工会議所、ローマ日本文化会館

認定NPO法人スローレーベルでは、ミラノ公演の成功と、多様性と調和のある世界の実現に向けて、

引き続きコーポレートパートナー、個人サポーター、ボランティアスタッフを募集しています。詳細は、スローレーベル公式サイト(https://www.slowlabel.info/)をご覧ください。

＜開催概要＞



名称：Earth ∞ Pieces MILANO 2026

日程：2026年3月15日（日）

場所：Teatro dal Verme（イタリア・ミラノ市）

主催：AllegroModerato、 Komorebi、 SLOW LABEL

協賛：株式会社DataMarket、 合同会社ハートオブゴールド、株式会社アンビエンテック

助成：NPO法人イエロー・エンジェル

後援：ミラノ市、在ミラノ日本国総領事館、在伊日本商工会議所、ローマ日本文化会館

本プロジェクトは、ミラノ・コルティナ2026冬季大会の公式文化プログラムに認定されています。