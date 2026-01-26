【2/10(火)開催】国産レーザードローン「mapryM4」活用ウェビナー｜高密度点群とオルソ画像を一度の飛行で取得、森林調査・インフラ点検・防災対応を効率化

株式会社マプリィ

地理空間情報アプリプラットフォーム「mapry」を提供する株式会社マプリィ（本社：兵庫県丹波市、代表取締役：山口圭司、以下マプリィ）は、2026年2月10日（火）に、国産レーザードローン「mapryM4」および解析プラットフォームを活用した無料ウェビナーを開催いたします。

「mapryM4」について

「mapryM4」は高密度点群とオルソ画像を一度の飛行で取得できる国産レーザードローンです。上空からのレーザー照射により、樹木が生い茂る場所でも地表（地盤）データを正確に取得可能。急傾斜地や災害現場など、人が立ち入るには危険な現場での作業を代替し、「森林資源量調査」や「インフラ維持管理」「災害時の被害状況把握」に必要なデータを安全かつ短時間で収集します。

製品ページ： https://m4.mapry.co.jp/(https://m4.mapry.co.jp/)

ウェビナー開催概要

本ウェビナーでは、実際の機器のご紹介や具体的な活用シチュエーションについて解説いたします。また、質疑応答の時間も設けておりますので、導入をご検討中の方や技術的な疑問をお持ちの方もぜひご参加ください。

■ 日時

2月10日(火) 16:00 - 16:45

■ 内容

- M4サービス紹介（30分）レーザードローンM4ご紹介活用例ご紹介- 質疑応答（15分）

■ 利用シチュエーション（想定事例）

- 森林資源量調査- J-クレジットでの活用- 路網作設計画- 災害時の状況把握- インフラ設備（鉄塔・線路・法面等）の維持管理- 工事現場の起工測量・出来形管理

■ 対象となる方

- 建設コンサルタント、測量会社、建設会社の方- インフラ管理、防災・リスク管理業務に関わる方- 森林組合、林業事業体の方- 自治体（土木・林務・防災課等）の担当者様- 研究機関・教育機関の方 など

■ 参加費

無料

■ 開催場所

オンライン ※お時間になりましたら、お申し込み後に送付される指定のURLよりご参加ください。

■ お申し込み方法

以下のフォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/xWvCFXay9Cwn3ZyU7

■ 備考

販売代理店の募集について

- 1団体につき2名様までの参加とさせていただきます。- 同業他社様のご参加はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。

マプリィでは現在、国産レーザードローン「mapryM4」をはじめとする当社製品の全国への普及・販売拡大に向け、販売パートナー様を募集しております。 森林・測量・建設業界への販路をお持ちの企業様や、ドローン・測量機器を取り扱う販売店様など、マプリィ製品のお取り扱いにご関心をお持ちの企業様は、ぜひお問い合わせください。

※代理店契約をご検討中の企業様におかれましても、製品理解を深めていただく機会として、本ウェビナーへのご参加を歓迎いたします。

お問い合わせ

製品仕様の詳細や個別デモのご依頼、販売パートナー制度に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。

https://mapry.co.jp/contact/

マプリィについて

マプリィは測量・林業・防災・農業・建設に関わる全ての方向けのサービスです。これまで測量機器費用負担や機器操作/解析が難しく、ハードルの高かった三次元データなどの取得、解析や活用を容易に行えるソリューションを提供しています。

■会社概要

社名 ： 株式会社マプリィ

所在地 ： 兵庫県丹波市春日町多田165番地（本社）

代表者 ： 代表取締役 山口 圭司

HP ： https://mapry.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@mapry.co.jp