EASL 2025-26のポストシーズン「EASLファイナルズ」の開催地がマカオに決定

東アジアスーパーリーグ（以下、EASL）は、2026年3月18日（水）から22日（日）にかけて行われる2025-26シーズンのポストシーズン「EASLファイナルズ」を、マカオ特別行政区で開催することを正式に発表いたしました。本大会は、12チームによるグループステージを勝ち抜いた上位6チームが進出し、東アジア王者の座を懸けて戦います。

■EASL CEO ヘンリー・ケリンズ コメント

「今シーズンよりポストシーズンの名称を『EASLファイナルズ』へと刷新し、リーグにとっては大きな節目となります。大規模なシーズン、厚みのある競争、そしてマカオというチャンピオンシップにふさわしい舞台を通じて、”EASLが描く未来”を会場でご体験いただければと思います。EASL史上最大規模の東アジア王座決定戦をお届けできることを非常に楽しみにしています。」

2025-26シーズンは10月に開幕し、ホーム＆アウェー方式によるグループステージ全42試合が実施されます。参加チームは昨シーズンの10チームから12チームへと拡大し、過去最大規模での開催となりました。EASLファイナルズでは、優勝チームに150万米ドル（約2億3000万円）、準優勝チームに75万米ドル（約１億1000万円）、3位チームに35万米ドル（約5400万円）が授与されます。これはEASL史上最大の賞金総額となります。

EASLは今シーズンで3シーズン目を迎え、今回新たに6チームによるポストシーズンを導入します。2023-24シーズンおよび2024-25シーズンでは「EASLファイナル4」として開催されていましたが、今シーズンの「EASLファイナルズ」ではグループA・B・Cの各上位2チーム、計6チームが進出し、クオーターファイナル（準々決勝）・セミファイナル（準決勝）・チャンピオンシップゲーム（決勝）/３位決定戦の3ステージ制で東アジア王者を決定します。

EASLファイナルズの試合日程は、3月18日（水）、3月20日（金）、3月22日（日）となります。

3月18日（水）にクオーターファイナル2試合がマカオ特別行政区内のアリーナで開催されます。その後、3月20日（金）にマカオ・スタジオシティ・イベントセンターにてセミファイナル2試合、3月22日（日）に同会場にてチャンピオンシップゲーム（決勝戦）および3位決定戦が開催されます。

EASLのグループステージは2月11日（水）の最終節をもって終了し、これによりEASLファイナルズの組み合わせが正式に確定します。

また、3月21日（土）にマカオ・スタジオシティ・イベントセンター内にて、第2回「The Asia Basketball Summit」を開催いたします。本サミットでは、アジア各地域を代表する関係者が一堂に会し、アジアバスケットボールの未来を形作るためのハイレベルな議論が行われる予定です。詳細については追ってご案内いたします。

試合会場、試合開始時間等の詳細につきましても、後日改めてご案内いたします。

また、EASLファイナルズのチケットは2月21日（水）より販売開始予定となります。チケット販売に関する詳細も後日発表予定です。



EASLファイナルズの詳細はEASL公式サイトをご覧ください。

■東アジアスーパーリーグ（EASL）について

東アジアスーパーリーグ（EASL）は、東アジア地域のトップクラブが競い合う、国際プロバスケットボールリーグです。EASLは、「世界最高峰のプロバスケットボールリーグの一つとなること」、および「東アジア地域全体のバスケットボール競技の発展に貢献すること」をビジョンとして掲げています。本リーグは、国際バスケットボール連盟（FIBA）との10年間のパートナーシップ契約のもと、FIBAアジアの承認を受けて運営されています。また、参加各国・地域の主要リーグと連携し、代表クラブチームの出場を実現しています。

現在の参加国・地域は、日本（B.LEAGUE）、韓国（KBL）、フィリピン（PBA）、チャイニーズ・タイペイ（P.LEAGUE+）、モンゴル（The League）、香港、マカオです。

