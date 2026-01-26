新加入選手のお知らせ　No.34 井口藍仁

株式会社栃木日光アイスバックス

H.C.栃木日光アイスバックスは、明治大学より井口藍仁（いぐち あいと）選手の入団が決定しましたので、お知らせいたします。

井口選手は、ジュニア年代より長年アイスバックスジュニアに在籍し、基礎技術と高い試合理解力を身につけながら成長してきたフォワードです。ジュニア時代には、アイスバックスジュニアのニューヨーク遠征に2度参加。その後も自ら北米チームの練習参加やトライアウトに挑戦するなど、現地特有のスピードやフィジカルを体感し、プレーの幅を広げてきました。

国際舞台ではU20日本代表としてIIHF U20世界選手権に出場。得点に直結するプレーでチームの攻撃を支え、世界基準のホッケーを経験しています。高校・大学カテゴリーにおいてもその得点能力を発揮し、関東大学リーグおよび全国大会で安定した得点力を記録。複数回にわたり得点王を獲得しました。4年次となる2025年の全日本学生アイスホッケー選手権では得点王に輝き、大会屈指のスコアラーとして強い存在感を示しました。

小柄な体格ながら、持ち前のスピードと高いテクニック、鋭い得点感覚を武器に、重要な試合でも結果を残せる勝負強さが特長です。今後はプロの舞台においてさらなる成長を遂げ、チームの攻撃に新たなエネルギーをもたらす存在としての活躍が期待されます。

井口 藍仁(いぐち あいと）

■背番号： 34

■ポジション： FW

■出身地： 埼玉県さいたま市

■生年月日： 2003年8月16日

■身長／体重： 162cm/64kg

■経歴： 埼玉栄高校 → 明治大学→ H.C.栃木日光アイスバックス（2026-）

■代表歴： 2020年IIHF 男子U20 世界選手権 ディビジョンIIA

<コメント>

今シーズンよりアイスバックスに入団することになりました井口藍仁です。

早くチームに馴染み、ファンの皆様の声援に応えられるように頑張ります。

応援よろしくお願いいたします。