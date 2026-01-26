新ヘルスケアライン「NOISE CUT(ノイズカット）」始動！第一弾「ノイズカットリップパック」発売早々楽天市場で1位を獲得*

　株式会社メディプラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：池尻大輔）が2026年1月23日（金）に発売した、新ヘルスケアライン「NOISE CUT（ノイズカット）」の第一弾製品「ノイズカットリップパック」が、一般発売開始と共に楽天市場デイリーランキングで1位を獲得*いたしました。


現在、楽天市場、amazon、Qoo10、メディプラス公式オンラインショップにて販売中


[メディプラス公式オンラインショップ] https://mediplus-orders.jp/items/noisecutlippack


[楽天市場] https://item.rakuten.co.jp/mediplus/nc-lippac/


[amazon.co.jp] https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFNLHT89


[Qoo10] https://www.qoo10.jp/g/1186564496





　本製品は、発売後わずか6日で完売*²となったメディプラスのリップケア製品「リペアリップパック」をご支持くださった方々をはじめ、日常的に乾燥などによる唇の不快感（＝ノイズ）を感じやすい方々からの高い関心を背景に、多くのご購入につながったと分析しています。



「ノイズカットリップパック」は、メディプラスが創業以来大切にしてきた“不快な感覚に向き合う”という思想に基づき、多くの方が抱える未充足ニーズに応えるために誕生した新ライン「NOISE CUT（ノイズカット）」の第一弾アイテムです。
従来の*³油分中心のリップケアとは異なり、水溶性成分を70％以上配合することで、唇の角層までうるおいを届け、深刻な乾燥や荒れを防ぐ設計を採用しています。


発売前から、メディプラスが提唱する「ノイズケア」という新しい価値観や、新ライン「NOISE CUT（ノイズカット）」のコンセプトに共感した生活者を中心に期待が高まり、その結果、発売早々楽天市場にてデイリーランキング1位獲得という実績につながりました。



メディプラスは今後も、「ノイズカットリップパック」を皮切りに、肌や身体が感じるさまざまなノイズに本気で向き合い、快適な身体に整えるケアと製品を提案してまいります。


【ノイズカットリップパックとは】

一般的なリップケアの欠点に着目。


唇だからこその深刻な乾燥・荒れを根本*⁴から防ぎ、唇の不快感まで抑えます。


従来のリップ*³では難しかった水溶性成分70%以上の高配合を実現。


オゾン化グリセリン*⁵が唇の内部*⁴までアプローチし、乾燥や荒れを防ぎながら、不快感を長時間感じない健やかな唇へ整えます。



１. 「モイストチャージ成分*⁶」が、乾燥を根本*⁴から防ぐ


従来の*³リップアイテムは、水溶性成分をほとんど配合せず、油性成分で唇の表面を覆うことで乾燥を防いでいました。一方で「水分を補う」機能がないため、もともと乾燥している唇に対しては、根本的な乾燥の解消につながらないという欠点がありました。そこでノイズカットリップパックでは、水分を抱えこむ「モイストチャージ成分*⁶」を70%以上配合。唇の内部にたっぷりの水分を補給することで、唇の乾燥を根本*⁴から防ぎます。



２. 「バリア機能サポート成分*⁷」が、繰り返す唇荒れを防ぐ


唇は一度荒れてしまうとバリア機能が弱くなり、さらなる乾燥→荒れをくり返す、負のループに陥ってしまいます。そこでノイズカットリップパックでは、角層を整える「バリア機能サポート成分*⁷」を配合。唇のバリア機能をサポートし、使うたびに荒れにくい唇状態へ導きます。




３.「モイストラッピング処方」が乾燥による不快感を長時間抑え、口紅の負担まで軽減


唇にぴったりと密着する油性成分の中に水分を閉じ込める「モイストラッピング処方」を採用。唇になじませると表面に薄いバリア膜を形成し、与えた水分を長時間キープしながら、外的な刺激による負担からも唇を守ります。その結果、カサカサなどの不快感が感じにくくなり、口紅などによる負担も軽減できます。




*²自社通信販売の販売実績より（2024年12月1日～12月6日）*³メディプラス従来品　*⁴角層まで　*⁵整肌成分　*⁶グリセリン、キシリトール、マルチトール、水 *⁷オゾン化グリセリン、グリチルレチン酸ステアリル



【ノイズカットリップパック製品詳細】



ノイズカットリップパック 15g 2,750円


【商品名】


メディプラス　ノイズカットリップパック


【価格】


2,750円（税込）


【容量】


15g


【発売日】


2026年1月23日（金）


【取扱先】


【会社概要】

会社名：株式会社メディプラス


本社：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-6-1 恵比寿MFビル5階


代表者：代表取締役社長　池尻大輔


設立：2003年8月


資本金：4,650万円


TEL：03-6408-5121　FAX：03-6408-5122


企業サイト：http://mediplus.co.jp/


お問い合わせ：https://mediplus.co.jp/contact/


事業内容：オリジナルブランド化粧品＜メディプラス＞の企画・開発・販売