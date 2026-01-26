個包装で衛生管理と省スペースを両立 「Toilet Roll トイレットペーパー シングル150m（48ロール）」を新発売
株式会社TSC（本社：神奈川県厚木市、代表取締役：佐藤慎也）は、保管性・衛生性・環境配慮を兼ね備えた業務用トイレットペーパー
「Toilet Roll トイレットペーパー シングル150m（個包装タイプ・48ロール）」を
楽天市場内の直営店舗「衛生ラボ」にて販売開始しました。
本製品は、1ロールずつ個包装されたロングロールタイプのトイレットペーパーです。
再生紙100％を使用しながら、高い吸水性と使いやすさを備え、
介護施設・医療機関・宿泊施設・オフィスなど、
衛生管理と備蓄性が求められる現場に最適な設計となっています。
製品の特長
1. 個包装で清潔・保管しやすい
1ロールずつ個包装されているため、保管中の汚れや湿気を防ぎ、
必要な分だけ清潔な状態で使用できます。
防災備蓄や客室・施設への配布用としても扱いやすい仕様です。
2. ロングロール（150m）で交換頻度を削減
1ロールあたり150mのロングロール仕様。
通常のトイレットペーパーに比べて交換回数を減らすことができ、
施設管理の手間や在庫管理の負担を軽減します。
3. 再生紙100％で環境に配慮
紙素材には古紙パルプを100％使用。
資源の有効活用と環境負荷低減に配慮した業務用トイレットペーパーです。
4. コンパクト設計で省スペース保管
ロングロールでありながら、直径118mmのコンパクトサイズ設計。
保管スペースを有効活用でき、施設のストック管理にも適しています。
■ 製品仕様
商品名：Toilet Roll トイレットペーパー シングル150m（個包装タイプ）
ケース入数：48ロール
紙質：再生紙（古紙パルプ配合率100％）
サイズ：幅107mm × 長さ150m
ロール直径：118mm
原産国：中国
JAN：4570190101819
商品コード：C-181
■ こんなシーンにおすすめ
・介護施設、医療機関
・宿泊施設、客室アメニティ
・オフィス、商業施設
・防災備蓄、非常用ストック
個包装とロングロールの組み合わせにより、
「清潔」「省スペース」「管理のしやすさ」を同時に実現します。
■ 今すぐ購入できる公式ショップ
【衛生ラボ 楽天市場店】
https://www.rakuten.co.jp/eiseirabo/
■ その他の販売・サービス
【クリーニング・ラボ 公式オンラインショップ】
https://shop.tsc-clean.com
【クリーニング・ラボ Yahoo!ショッピング】
https://store.shopping.yahoo.co.jp/tsc-clean/
【クリーニング・ラボ 楽天市場店】
https://www.rakuten.co.jp/cleaninglabo/
【くまポン（お得なキャンペーン）】
https://kumapon.jp/shops/35586/deals
＜法人向け、卸売に関するお問い合わせ＞
株式会社TSC
〒243-0014 神奈川県厚木市旭町1-33-5 本多ビル7F
TEL：0467-54-6715（TSC受注センター）
MAIL：order@tsc-clean.com
公式サイト：https://tsc-clean.com
※本製品は法人・施設向けの業務用商品です。
個人のお客様もご購入いただけます。1ケースから送料無料。