個包装で衛生管理と省スペースを両立 「Toilet Roll トイレットペーパー シングル150m（48ロール）」を新発売

株式会社TSC

株式会社TSC（本社：神奈川県厚木市、代表取締役：佐藤慎也）は、保管性・衛生性・環境配慮を兼ね備えた業務用トイレットペーパー


「Toilet Roll トイレットペーパー シングル150m（個包装タイプ・48ロール）」を


楽天市場内の直営店舗「衛生ラボ」にて販売開始しました。





本製品は、1ロールずつ個包装されたロングロールタイプのトイレットペーパーです。


再生紙100％を使用しながら、高い吸水性と使いやすさを備え、


介護施設・医療機関・宿泊施設・オフィスなど、


衛生管理と備蓄性が求められる現場に最適な設計となっています。




製品の特長


1. 個包装で清潔・保管しやすい


1ロールずつ個包装されているため、保管中の汚れや湿気を防ぎ、


必要な分だけ清潔な状態で使用できます。


防災備蓄や客室・施設への配布用としても扱いやすい仕様です。




2. ロングロール（150m）で交換頻度を削減


1ロールあたり150mのロングロール仕様。


通常のトイレットペーパーに比べて交換回数を減らすことができ、


施設管理の手間や在庫管理の負担を軽減します。




3. 再生紙100％で環境に配慮


紙素材には古紙パルプを100％使用。


資源の有効活用と環境負荷低減に配慮した業務用トイレットペーパーです。




4. コンパクト設計で省スペース保管


ロングロールでありながら、直径118mmのコンパクトサイズ設計。


保管スペースを有効活用でき、施設のストック管理にも適しています。




■ 製品仕様


商品名：Toilet Roll トイレットペーパー シングル150m（個包装タイプ）


ケース入数：48ロール


紙質：再生紙（古紙パルプ配合率100％）


サイズ：幅107mm × 長さ150m


ロール直径：118mm


原産国：中国


JAN：4570190101819


商品コード：C-181




■ こんなシーンにおすすめ


・介護施設、医療機関


・宿泊施設、客室アメニティ


・オフィス、商業施設


・防災備蓄、非常用ストック



個包装とロングロールの組み合わせにより、


「清潔」「省スペース」「管理のしやすさ」を同時に実現します。




■ 今すぐ購入できる公式ショップ


【衛生ラボ 楽天市場店】


https://www.rakuten.co.jp/eiseirabo/



■ その他の販売・サービス


【クリーニング・ラボ 公式オンラインショップ】


https://shop.tsc-clean.com



【クリーニング・ラボ Yahoo!ショッピング】


https://store.shopping.yahoo.co.jp/tsc-clean/



【クリーニング・ラボ 楽天市場店】


https://www.rakuten.co.jp/cleaninglabo/



【くまポン（お得なキャンペーン）】


https://kumapon.jp/shops/35586/deals





＜法人向け、卸売に関するお問い合わせ＞


株式会社TSC


〒243-0014 神奈川県厚木市旭町1-33-5 本多ビル7F


TEL：0467-54-6715（TSC受注センター）


MAIL：order@tsc-clean.com


公式サイト：https://tsc-clean.com


________________________________________


※本製品は法人・施設向けの業務用商品です。


個人のお客様もご購入いただけます。1ケースから送料無料。