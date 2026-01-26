株式会社アイスマイリー

本ウェビナーでは、株式会社Helpfeel、株式会社Spark+、株式会社RightTouchの3社を迎え、AIを使った最新のアウトバウンド営業手法やカスタマーサポートについて徹底解説を行います。



属人化しやすい問合せ対応の課題をFAQや最新AIツールでいかに解消し、業務効率化と攻めの営業を両立させるか。AI導入を検討中のDX担当者様はもちろん、既存ツールをさらに有効活用したい企業様にも2026年のトレンドを網羅した必見の内容です。

ぜひお早めにお申し込みください。

■開催概要

【2026年最新版】2/5開催！コールセンターAXウェビナー

～AIが変える最新のアウトバウンド営業、カスタマーサポートについて3社が徹底解説！～

・主催：株式会社アイスマイリー

・日時：2026年2月5日（木）12:00～13:30

・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。

・費用：無料

・申込締切：2月5日（木）11:00まで

■こんな方にお勧めのウェビナーです！

ウェビナーに無料で参加 :https://ai.aismiley.co.jp/form/20260205webinar

・『小売、サービス、メーカー、金融、不動産業界』など

顧客対応やアウトバウンド営業にAI活用をお考えの方

・FAQ、チャットボット等の業務効率化は一通り行い、次の一手を探されている方

・自己解決率は上がったが、問い合わせ数は減らないとお悩みの方

・自己解決のために、何を改善すればいいかわからない方

■ウェビナー登壇者

・株式会社Helpfeel マーケティング AI・DX推進ナビゲーター 塩見 拓馬 氏

・株式会社Spark+ 営業部門 アカウント・エグゼクティブ 遠藤 雛海 氏

・株式会社RightTouch Account Executive 山根 大毅 氏

・ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 坂本 希

■ウェビナー登壇者情報

株式会社Helpfeel

マーケティング AI・DX推進ナビゲーター

塩見 拓馬 氏

前職ではユニバーサルデザインのコンサルティング会社にて、デジタルマーケティング領域に従事。2023年にHelpfeelへジョインし、マーケティング担当としてFAQ／チャットボット領域を中心に、セミナー企画・登壇を多数担当。 また、生成AIをはじめとしたAI活用やDX推進に関するコラムを継続的に発信。AIを用いた問い合わせ削減と顧客体験（CX）向上の両立に向けた実践的な情報提供を行っている。

株式会社Spark+

営業部門 アカウント・エグゼクティブ

遠藤雛海 氏

大学では基礎アルゴリズム設計の研究に従事。登録者11万人越えのYoutuberの元で情報学に関する発信に参画したのち、生成AI研修から営業までを担当。



株式会社RightTouch

Account Executive

山根 大毅 氏

明治大学卒業後、新卒でプログラミングスクールを運営する株式会社divに社長直下で入社。受託開発事業の子会社立ち上げとしてジョインし、後に営業責任者・事業責任者として従事した。

2024年にRightTouchに入社し、現在はエンタープライズ領域でアカウントエグゼクティブを担当している。

ファシリテーター

株式会社アイスマイリー

坂本 希

＜注意事項＞

・フリーアドレスではご登録いただけませんので、恐れ入りますが、会社のメールアドレスをご使用いただきますようお願いいたします。

・お申込みは1名毎にお願いいたします。一度のお申込みで複数名のご参加はいただけませんのでご了承ください。

・事業が競合する企業様、または個人事業主の方のお申込みについては、ご参加をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。



