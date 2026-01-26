³ô¼°²ñ¼ÒHESTAÂçÁÒ¤È½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ーÌù²¼¿¿°áÁª¼ê¤È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌóÄù·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒHESTAÂçÁÒ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹ß·¹î¼Â¡¢°Ê²¼HESTAÂçÁÒ¡Ë¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ーÌù²¼¿¿°áÁª¼ê¤È¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ìù²¼Áª¼ê¤Ï2019Ç¯ÅÙ¹ñÌ±ÂÎ°éÂç²ñ¤Ç¸Ä¿Í3°Ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥´¥ë¥Õ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë2023Ç¯1·î¤Î¿Ø¡×¤ÇÍ¥¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢º£¸å¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤È¥ì¥®¥å¥éー¥Ä¥¢ー¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±Áª¼ê¤Î¶¥µ»À¸³è¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ÈÀ®¸ù¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒHESTAÂçÁÒ¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎÀ®Ä¹¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤Ë¤â´óÍ¿¤·¡¢¥´¥ë¥Õ³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìù²¼Áª¼ê¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Èº£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ìù²¼¡¡¿¿°áÁª¼ê
»áÌ¾¡§Ìù²¼¡¡¿¿°á
À¸Ç¯·îÆü¡§1998Ç¯5·î1Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§¹Åç¸©¹¾ÅÄÅç»Ô
½Ð¿È¹»¡§Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø
¿ÈÄ¹¡§168cm
¼ïÌÜ¡§½÷»Ò¥´¥ë¥Õ
½êÂ°¡§³ô¼°²ñ¼ÒHESTAÂçÁÒ
<¼ç¤ÊÂç²ñ¼ÂÀÓ>
2019Ç¯ÅÙ¡¡¹ñÌ±ÂÎ°éÂç²ñ¡¡¸Ä¿Í3°Ì
¥´¥ë¥Õ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë2023Ç¯1·î¤Î¿Ø Í¥¾¡
ËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒHESTAÂçÁÒÍÍ¤È½êÂ°·ÀÌó¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥éー¥Ä¥¢ー¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒHESTAÂçÁÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1962Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¼ç¤Ë¥Ë¥åー¥¿¥¦¥ó³«È¯¡¢¸Í·ú¡¦ÃíÊ¸½»ÂðÈÎÇä¡¢·úÃÛ¡¦¥ê¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤òÅ¸³«¤·ÁÏ¶È¤è¤ê63Ç¯Í¾¤ê¡¢±ä¤Ù12ËüÀ¤ÂÓ¤Ë½»Âð¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£AI¡ÜIoTµ»½Ñ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à»ö¶È¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤Û¤«¡¢2023Ç¯¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡Ë4·î¤Ë¤Ï¼ÒÌ¾¤òHESTAÂçÁÒ¤Ë²þ¤á¡¢2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡Ë¤è¤ê¡Ö·Ú¤¯¤Æ¡¢Çö¤¯¤Æ¡¢¶Ê¤¬¤ë¡¢Å½¤ì¤ë¡×¿··¿ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¡ÖHESTA¥½ー¥éー¡×¤ÎÈÎÇä¡¦»Ü¹©¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖHESTA¡×¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥¢¿ÀÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢²ÈÄíÀ¸³è¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¿ò¤á¤é¤ì¤¿ ¡È¥Ø¥¹¥Æ¥£¥¢¡É ¤¬Í³Íè¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ê»Ù¤¨¤ë¼é¸î¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡ÖHESTA(¤Ø¥¹¥¿)¡×¤Ë¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëIoT¥Ûー¥à¥µー¥Ó¥¹¤Ë¡ÖHESTA¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¤ä¡ÖHESTA¥½ー¥éー¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢·ò¹¯¤Ë¡¢ÊØÍø¤Ë¡¢°Â¿´¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚHESTA¥½ー¥éー¤È¤Ï¡Û
¡ÚÀßÃÖ»öÎã¡Û¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥ô¥£¥éÇòÉÍ¡ÊÏÂ²Î»³¸©¡Ë
½¾Íè¤Î¥¬¥é¥¹À½¥Ñ¥Í¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ÆºÇÂç8³ä·Ú¤¯¡¢¸ü¤µ¤â¤ï¤º¤«3¥ß¥ê¤Ç¡¢¶Ê¤²¤¿¾õÂÖ¤ÇÀßÃÖ¤Ç¤¡¢ÊÉ¤Ë¤âÅ½¤ì¤ë¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¡£½»Âð¤Î²°º¬¾å¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤â·úÊª¤ÎÂÑ¿ÌÀ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÏÑ¶Ê¤·¤¿¥«ー¥Ýー¥È²°º¬¤Ê¤É¤Ë¤âÀßÃÖ²ÄÇ½¡£Å°Äì¤·¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ÈÀ½ÉÊ¸¡ºº¤Ç25Ç¯ÊÝ¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÅÚ¤¬¶¹¤¯¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÌäÂê¤òÊú¤¨¤ëÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½ËÉ»ß¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÉáµÚ¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ëHESTA¥½ー¥éー¤Ï2024Ç¯¤ËÈÎÇä³«»Ï°Ê¹ß¡¢ÅìµþÅÔ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î°ú¤¹ç¤¤¤¬³ÈÂç¡£¹âÆ¤¹¤ëÅÅµ¤Âå¤òÍÞÀ©¤·¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÈó¾ïÍÑÅÅ¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://okura.co.jp/project/energy/solar/
¡Ò³ô¼°²ñ¼ÒHESTAÂçÁÒ¡Ó
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹ß·¡¡¹î¼Â
ÀßÎ©¡§¾¼ÏÂ39Ç¯1·î
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è²â¤¬´Ø3ÃúÌÜ2ÈÖ5¹æ¡¡²â¥ö´Ø¥Ó¥ë6³¬
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»º¶È¡¢·úÀß¶È¡¢²ñ°÷À©¥ê¥¾ー¥È»ö¶È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://okura.co.jp/
HESTA¥½ー¥éー¡§https://okura.co.jp/project/energy/solar/
MSCºÆÀ¸°åÎÅ¡§https://hesta-smartcity.com/renewal/project/msc
ÂçÁÒ¥¯¥é¥Ö¡õ¥Û¥Æ¥ë¥º¡§https://okura-club-hotels.com/