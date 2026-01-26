株式会社HESTA大倉と女子プロゴルファー山田彩歩選手とのスポンサー契約締結について

株式会社HESTA大倉山田 彩歩選手

株式会社HESTA大倉（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：広澤克実、以下HESTA大倉）は女子プロゴルファー山田彩歩選手とスポンサーシップ契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

山田選手は高校時代から全国舞台で活躍し、2015年・2016年には「北海道高等学校ゴルフ選手権」で団体優勝を果たすなど実績を重ねてきました。2014年・2015年には「国民体育大会」で北海道代表に選出され、アマチュア時代から安定した成績を残した後、2020年のプロテストに合格してプロ転向。得意クラブはショートアイアンで、レギュラーツアーやステップアップツアーで着実に成績を伸ばしています。

本契約により、同選手の競技生活を全面的にサポートし、さらなる成長と成功を応援してまいります。

株式会社HESTA大倉は、スポーツを通じた社会貢献を目指します。今後もゴルファーの成長を継続的にサポートするとともに、地域のスポーツ振興にも寄与し、ゴルフ界の発展に貢献してまいります。

山田選手のさらなる飛躍と今後の活躍にご期待ください。

山田 彩歩選手プロフィール

氏名：山田 彩歩

生年月日：1998年11月18日

出身地：北海道札幌市出身

出身校：札幌光星高等学校

身長：157cm

種目：女子ゴルフ

<主な大会実績>

2015、16年「北海道高等学校ゴルフ選手権」団体優勝。

14、15年「国民体育大会」北海道代表に選出。

【レギュラーツアー】

2023 ニトリレディス 33位タイ

2024 北海道meijiカップ 45位タイ

【ステップアップツアー】

2021 うどん県レディース 5位タイ

2022 ラシンクニンジニア RKB 5位タイ

2022 九州みらい建設グループレディース 8位タイ

2024 フンドーキンレディース 9位タイ

2024 ユピテル静新レディース 10位タイ

本人コメント

このたび、健康と暮らしを支える幅広い取り組みを行っているHESTA大倉と契約させていただくことになりました。ゴルフは年齢を重ねても楽しめるスポーツであり、人と人をつなぐ力があります。競技を通じて多くの方に前向きなエネルギーを届けられるよう、HESTA大倉と一緒に挑戦を続けていきたいと思います。

株式会社HESTA大倉について

1962年の創業以来、主にニュータウン開発、戸建・注文住宅販売、建築・リフォーム事業を展開し創業より63年余り、延べ12万世帯に住宅を提供してまいりました。AI＋IoT技術を利用したスマートホーム事業を推し進めるほか、2023年（令和5年）4月には社名をHESTA大倉に改め、2024年（令和6年）より「軽くて、薄くて、曲がる、貼れる」新型太陽光パネル「HESTAソーラー」の販売・施工を行っています。「HESTA」は、ギリシア神話に登場し、家庭生活の守護神として崇められた “ヘスティア” が由来です。「人々の生活を守り支える守護神のような存在になりたい」という想いを込めたブランド名「HESTA(へスタ)」にて展開するIoTホームサービスに「HESTAヘルスケア」や「HESTAソーラー」を取り入れた、健康に、便利に、安心な暮らしをご提供してまいります。

【HESTAソーラーとは】

【設置事例】クリスタルヴィラ白浜（和歌山県）

従来のガラス製パネルに比べて最大8割軽く、厚さもわずか3ミリで、曲げた状態で設置でき、壁にも貼れるソーラーパネル。住宅の屋根上に設置しても建物の耐震性を維持できるほか、湾曲したカーポート屋根などにも設置可能。徹底した品質管理と製品検査で25年保証を行っています。

国土が狭く、エネルギー問題を抱える日本では、地球温暖化防止を推進するためにも、都市部での太陽光発電の普及が喫緊の課題でした。あらゆる場所に設置できるHESTAソーラーは2024年に販売開始以降、東京都をはじめとした都市部での引き合いが拡大。高騰する電気代を抑制し、災害時の非常用電源として活用できるシステムとして注目を集めています。

詳細を見る :https://okura.co.jp/project/energy/solar/

2025年12月より菅生新樹さん起用のHESTAソーラー新CM放送中

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0VxqNzIiytU ]

〈株式会社HESTA大倉〉

代表者：代表取締役社長 広澤 克実

設立：昭和39年1月

本社：東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞ヶ関ビル6階

資本金：1億円

事業内容：不動産業、建設業、会員制リゾート事業、エネルギー事業

コーポレートサイト：https://okura.co.jp/

HESTAソーラー：https://okura.co.jp/project/energy/solar/

MSC再生医療：https://hesta-smartcity.com/renewal/project/msc

大倉クラブ＆ホテルズ：https://okura-club-hotels.com/