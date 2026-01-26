ショート映画配信の「SAMANSA」、 ＴＯＨＯシネマズ学生映画祭に「SAMANSA賞」を新設。 次世代の学生監督に、世界中の傑作と並ぶ”商業配信デビュー”の切符を提供。

株式会社SAMANSA

株式会社SAMANSA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一）は、ＴＯＨＯシネマズ株式会社が主催する国内最大級の学生映画の祭典「ＴＯＨＯシネマズ学生映画祭」にて、新たに「SAMANSA賞」を設立することをお知らせいたします。本賞は、優れた才能を持つ学生クリエイターに対し、「SAMANSAというプラットフォームを通して作品が映画ファンに届く機会」と「次なる創作へのステップアップ」を提供いたします。

■ 「SAMANSA賞」設立の背景

今日、SNSの普及により映像表現は身近なものとなりました。しかし、映画としての強度を持った”物語”を紡ぎ出し、それを適切な観客に届けるハードルは依然として高いままです。

SAMANSAは、アカデミー賞受賞作を含む世界中の良質なショート映画（30分以下）を配信するプラットフォームとして、日本の若き才能が、世界のトップクリエイターと同じ土俵で評価される土壌を作りたいと考えています。 映画業界のリーディングカンパニーであるTOHOシネマズが主催する本映画祭の趣旨に賛同し、次世代の映画監督の発掘・育成を共に加速させるべく、本賞を設立いたしました。

■ 「SAMANSA賞」概要と特典

TOHOシネマズ学生映画祭のショートフィルム作品、およびショートアニメーション作品の中から、SAMANSAが独自の視点で選出します。

賞金: 5万円

副賞１. SAMANSAでの配信確約（1年間）:

月額会員制サービス「SAMANSA」内にて受賞作品を配信。多くの映画ファンに作品を届けるとともに、受賞クリエイターには配信に伴うライセンス料をお支払いし、”プロとしての商業デビュー”の場を提供します。

副賞２. 次回短編作品の共同制作検討権：

受賞者の次回ショート映画制作企画に対し、SAMANSAが出資や制作支援を検討する機会を提供。単なる表彰にとどまらず、継続的なキャリア支援を行います。（※制作を確約するものではありません）

■ ＴＯＨＯシネマズ学生映画祭について

映像制作に興味を持つ学生たちに活躍の場を提供し、映画・映像産業の将来を担う若き才能を発掘することを目的とし、有志の大学生が中心となって運営しています。

◆第19回 ＴＯＨＯシネマズ学生映画祭 概要

日程：2026年3月30日（月） 14：00 開始 20：00頃 終了予定

会場：ＴＯＨＯシネマズ 大井町 （大井町駅前／東京都品川区）

料金：入場無料

開催概要 詳細はこちら：

https://www.tohotheater.jp/tcsff/info.html



◆応募締切：2026年2月2日（月）23：59

募集要綱 詳細はこちら：

https://www.tohotheater.jp/tcsff/entry.html

■ 株式会社SAMANSA 代表取締役 岩永祐一氏コメント

SAMANSAは『映画を、自由化する。』をビジョンに掲げています。これは、映画を視聴スタイルの制約から解き放つだけでなく、作り手が「学生か、プロか」という境界線を取り払い、純粋に「面白い物語」が正当に評価される世界を作ることも意味しています。

実際にSAMANSAはこれまでも学生の制作作品を配信してきました。この賞は単なる表彰ではなく、あなたの作品が世界中の観客に届く商業デビューの切符です。ＴＯＨＯシネマズ学生映画祭のSAMANSA賞から、世界へ羽ばたく才能が生まれることを楽しみにしています。



■ SAMANSAとは

日本発のショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。

