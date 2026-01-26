【15分の無料オンラインセミナー】要点だけを過不足なく持ち帰る！採用ROI最小運用で6つの手順を解説するセミナーの参加申込受付を開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区神宮前、代表取締役：高瀬雅弘）は、採用投資の回収を阻む「再採用費・欠員損失・生産性損失（プレゼンティーイズム）」を経営指標として整理し、健康経営優良法人認定・競合環境・採用広報と入社後KPIを一本化して月次でまわす「採用ROI最小運用6手順」を15分で解説する短時間セミナーを実施いたします。採用戦略と経営戦略を、現場運用（配属・オンボーディング・上司支援）まで連動させるための意思決定フレームを提示します。

採用は人件費ではなく投資ですが、実務では「採用して終わり」になりやすく、入社後の立ち上がり遅れ・低成果・早期離職により採用ROIが静かに毀損します。本セミナーは制度説明や施策網羅ではなく、経営・人事が同じ言葉で損失を把握し、次の打ち手（診断と設計）に進める状態を作ることを目的に、15分で採用ROIが溶ける構造と回収する最小運用を提示します。

採用ROIを毀損する損失は3つに分解できます

1 再採用費：早期離職やミスマッチで採用費（紹介・媒体・工数）が再投下される

2 欠員損失：欠員期間に売上・生産が出ず、現場の残業や外注でコストが増える

3 生産性損失：出社していても成果が伸びない状態（プレゼンティーズム）や職場適応遅れで、期待付加価値に届かない期間が発生する

これらは見えにくい一方、放置すると採用単価の高騰、人員計画の崩れ、現場負荷の増大に直結します。

本セミナーでは、次の4テーマをバラバラに語らず、採用ROIを回収するための1本の運用として統合します。

・健康経営優良法人認定：候補者比較で効きやすい「入口の信用」を作り、機会損失（比較負け）を止める

・公的露出（自治体等）：第三者推薦として接触回数を増幅し、広告費を抑えながら採用広報を強化する

・競合分析（業種×地域）：候補者が比較する競合セットを定義し、比較負けリスクを意思決定可能な形にする

・入社後KPI（適応・プレゼンティーズム）：入口で勝っても入社後に溶けるROIを、月次で回収側に置く



認定や露出は「取得した事実」だけでは効果が出にくく、求人票・採用サイト・媒体表示・会社説明資料・面接官トークまで訴求を統一して初めて採用KPIに影響します。同時に、入社後の実態をKPIで追い、戦力化・定着までを回収対象として運用します。

15分で提示する最小運用は「採用ROI最小運用6手順」です

＜手順1：経営KPIを合意する＞

応募単価、要件一致率、内定承諾率、入社後3/6/12か月定着、戦力化到達率などから中核3～5個に絞る

＜手順2：競合セットを定義する＞

同業・同地域・同条件で比較される競合群を定義し、比較負けポイント（認定表示、訴求差分、露出）を棚卸しする



＜手順3：入口の整備を完了する＞

認定取得・更新の体制と年間計画を確定し、媒体横断で訴求を統一する



＜手順4：入社後KPIを最小測定する＞

プレゼンティーズム/職場適応を定点で把握し、部門・職種・入社時期別にボトルネックを特定する

＜手順5：打ち手を優先度順に実装する＞

配属・オンボーディング・上司支援（1on1頻度、役割定義、業務割当、教育導線など）を実装し、実施率も管理する



＜手順6：月次レビューで更新する＞

KPIと施策実行度を突合し、採用要件・配属・オンボ設計を更新。四半期で採用費・教育費・離職コストと突合して採用計画へ反映する



運用の肝は、KPIを増やさないこと、個人評価に使わないこと、月次で必ず更新することです。

指標が増えると現場が回らず、個人評価に使うと回答率が落ち、更新しないと損失が再生産されます。

セミナー概要

セミナー名：≪15分で解説≫採用ROIの溶け方と回収法 認定×入社後KPI×競合×広報を月次で回す6手順

形式：オンライン

開催日時：2026年2月4日（水）12:10～12:25

参加費：無料

対象：経営者、COO/CFO、人事責任者、採用責任者、現場責任者（受け入れ部門）

申込方法：https://forms.gle/wRkKEDvinBL7nS3A8

参加後に得られること

・採用ROI損失の3分解（再採用費・欠員損失・生産性損失）の整理テンプレ

・採用ROI最小運用6手順の1枚サマリー

・月次レビューで見る中核KPI例と更新の観点

・次の診断（30～60分）で確定する成果物一覧（競合セット、訴求統一、入社後KPI設計 等）

登壇者紹介

代表取締役/高瀬雅弘プロフィール

医療機関と連携した運動施設を経営し、累計10,000時間の現場指導で培った知見を、企業の健康経営に翻訳して提供しています。法人向けには、健康経営優良法人の認定取得支援から、健康課題の可視化、施策設計、運用ルールづくり、社内浸透までの伴奏実績が多数。生産性・欠勤／プレゼンティーイズム・離職リスクなど経営指標に結びつく打ち手に落とし込みます。加えて、健康データを活用するシステム開発にPMとして参画し、要件定義・UI設計・運用定着まで推進。健康経営アドバイザーとして、成果が続く仕組み化を得意とします。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: フィットネスサービス

URL: https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：03-6721-0255

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、

フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/