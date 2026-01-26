アンリツ、MWC Barcelona 2026にて次世代6Gテストソリューションを展示
アンリツ株式会社
- Virtual Signalling Tester：6G初期標準化を支援し、物理層からアプリケーション層まで幅広いレイヤーの統合評価を実現。
- AI駆動の次世代計測ソリューション：AIによるテスト最適化で開発効率を向上。
- 6Gマルチバンド＆NTN対応テストプラットフォーム：FR1/FR2/FR3を単一プラットフォームで統合評価。
- デジタルツイン開発を支える Field Simulation Test (FST)：実環境の電波伝搬を再現し、ラボでの高度な検証を可能に。
- ADAS/SDV向けクラウド検証：車載通信の5G/C‑V2XとECUをクラウド上で仮想評価。
- 低消費電力IoTデバイスの電力評価：省電力性能分析によりエコシステム構築を支援。
- AIサービスアシュアランス（自律型ネットワーク向け）：AIによるネットワーク品質監視を強化。
アンリツ株式会社（社長 濱田 宏一）は、2026年3月2日から3月5日までスペインのバルセロナで開催される、世界最大規模のモバイル通信関連展示会「MWC Barcelona 2026」（MWC：Mobile World Congress）に出展します。
アンリツブース（Hall 5 Stand D41）では、”Intelligent Transformation Using AI, Cloud, and Virtual Test Technologies Towards 6G”をコンセプトに、次世代無線通信の6Gや自動車、IoTに向けた最新テストソリューションを紹介します。
出展ソリューション
- Virtual Signalling Tester：6G初期標準化を支援し、物理層からアプリケーション層まで幅広いレイヤーの統合評価を実現。
- AI駆動の次世代計測ソリューション：AIによるテスト最適化で開発効率を向上。
- 6Gマルチバンド＆NTN対応テストプラットフォーム：FR1/FR2/FR3を単一プラットフォームで統合評価。
- デジタルツイン開発を支える Field Simulation Test (FST)：実環境の電波伝搬を再現し、ラボでの高度な検証を可能に。
- ADAS/SDV向けクラウド検証：車載通信の5G/C‑V2XとECUをクラウド上で仮想評価。
- 低消費電力IoTデバイスの電力評価：省電力性能分析によりエコシステム構築を支援。
- AIサービスアシュアランス（自律型ネットワーク向け）：AIによるネットワーク品質監視を強化。
アンリツの製品・ソリューション・その他の情報は、Facebookでもご覧いただけます。
https://www.facebook.com/AnritsuTandM/