【鴨川シーワールド】閉館後の水族館を貸切り気分で満喫するご褒美プラン！1日60名限定「水族館探検プラン」開催

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）の基幹施設である、鴨川シーワールド（千葉県鴨川市、館長：勝俣 浩）では、夕暮れから夜にかけて水族館を満喫する「水族館探検プラン」を2026年3月14日（土）・20日（金・祝）・28日（土）の3日間限定で開催します。

「水族館探検プラン」は閉館後の水族館を係員のガイドで巡る約3時間30分のレイトプランです。水族館の裏側見学やマリンシアターで行われる「ベルーガとの記念写真」を楽しんだあとは、東日本で唯一シャチが水中を泳ぐ姿を見ながら食事ができるレストラン「オーシャン」での夕食が待っています。プランの締めくくりは、飼育員の解説で館内を巡る「ナイトアドベンチャー」に参加し、動物たちの寝姿を観察することができます。

本プログラムの参加者は駐車場が確保※1されており、当日の朝から鴨川シーワールドへ入館し、丸1日水族館を楽しんだ後、本プログラムに参加することが可能です。夜の水族館を貸し切り気分で楽しめる「水族館探検プラン」は、2026年2月3日（火）より公式HPで予約受付を開始します。

※1：駐車料金1,200円（税込）が別途必要です。

●「水族館探検プラン」内容

１.飼育員による「シャチレクチャー」

飼育員がまとめたスライドや写真を基にシャチについて解説

２.トロピカルアイランド裏方見学

人気の展示エリア「トロピカルアイランド」のバックヤードや機械室を係員のガイドで巡る裏方見学

３.ベルーガにタッチ（記念写真付き）

パフォーマンスでも活躍するベルーガのおでこ部分にふれる人気コーナー

４.レストラン「オーシャン」でのディナービュッフェ

日中は大人気のレストランでビュッフェスタイルの夕食

５.ナイトアドベンチャー

飼育員の解説を聞きながら日中に活躍している動物たちの夜の姿を観察

●「水族館探検プラン」詳細

実施日 ：2026年3月14日（土）・20日（金・祝）・28日（土） 計3日間

募集人員：1日60名（最少催行人員15名）

参加料金：大人（高校生以上） 一般 12,000円 ・ DDC 10,000円

小人（小・中学生） 一般 10,000円 ・ DDC 9,000円

幼児（4歳～未就学児） 一般 9,000円 ・ DDC 8,000円

特 典：●オリジナル シークレットピンバッジ （全6種からランダムで1種）

●1Dayチケット

●水族館近隣駐車場を確保（駐車料金は有料です）

注意事項：●当プログラムは、動物事情・台風等の荒天により中止となる場合がありますのでご了承ください

予約受付：１.2026年2月3日（火）9:00～

2月14日（土）16:00迄にグーグルフォームにて受付

https://forms.gle/tR9yk2L8Z7NtsAby6

２.2026年2月17日（火）以降に抽選結果を配信予定

※記入項目は全て入力いただくようお願いします

※募集人数を超過した場合には、応募者の中で抽選を行います

※全ての当選者への連絡が完了した時点で公式HPに受付が終了した旨を投稿します

※お申し込みは1人1実施日に限ります

※参加料金のお支払い方法は当選時のメールでお知らせします

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



札幌グランドホテル / 札幌パークホテル / 熊本ホテルキャッスル（提携施設） / ホテルインターゲート京都 四条新町 / ホテルインターゲート東京 京橋 / ホテルインターゲート広島 /ホテルインターゲート金沢 / ホテルインターゲート大阪 梅田 / 銀座グランドホテル / キャプション by Hyatt なんば 大阪 / 京町家 京都二条 さわら木の宿 /京町家 京都ぎをん 八坂の宿 / 白良荘グランドホテル / ホテルゆもと登別 / BLISSTIA SUITES＆RESORT 沖縄恩納村（2026 年夏開業予定） / 松島プロジェクト（2026 年夏開業予定） / 鴨川シーワールド / 鴨川シーワールドホテル / 神戸須磨シーワールド / 神戸須磨シーワールドホテル / 苫小牧ゴルフリゾート 72 /佐野ハイウエイレストラン / 足柄ハイウエイレストラン / 大津ハイウエイレストラン /

鴨川シーワールド

800種11,000点の海の動物を展示。海の王者シャチをはじめ、イルカ、アシカ、ベルーガ4つの動物パフォーマンスが人気！ご家族や友人、そして大切な人とともに、海の仲間たちとの楽しい癒しのひと時をお楽しみください。



※鴨川シーワールドは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：鴨川シーワールド

所在地：〒296-0041千葉県鴨川市東町1464-18

開業：1970年10月1日

TEL：04-7093-4803

休館日：不定休

館料：大人3,300円、小人（小学生・中学生）2,000円、

幼児（4歳以上）1,300円、65歳以上の方 3,000円

URL： http://www.kamogawa-seaworld.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/kamosea

X： https://twitter.com/kamoseaOfficial

Instagram： https://www.instagram.com/kamogawaseaworld/