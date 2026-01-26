スタートアップ・中小企業様向けサブスク型マーケティング支援「マイCMO」を正式提供開始

ミーゴ株式会社

ミーゴ株式会社は、スタートアップ・中小企業様向けに、戦略から実行まで行うサブスク型マーケティング支援、「マイCMO」をリリースいたしました。

マイCMO https://mycmo.meago.jp/

【背景】

スタートアップ・中小企業様でよく抱える問題として、

- マーケティング担当者を採用する時間やコストが足りない。- 正社員は負担が大きく業務委託だと全般を任せられる人材がいない。- マーケティングを始めたいが何から始めるべきかわからない。- 社内の一員のようにマーケティングを動かしてくれる人がほしい。- 広告代理店に何か頼みたいがそもそも何を頼むべきかわからない。- 必要な時だけ月単位で頼めるライトな発注を希望している。

が挙げられると思います。

そのような企業様のお悩みを解決すべく、サブスク型マーケティング支援サービス「マイCMO」を提供開始いたします。

戦略から実行まで伴走するマーケティングサブスク

【マイCMOの特長】

- マーケティング責任者を月額サブスクで正社員雇用は重い、局所的な仕事しかできないフリーランサーもちょっと違う。ほしいのは、自ら能動的に社員のように動いてくれるマーケティング責任者と実行まで行ってくれるサブスク型マーケティング支援。マイCMOはそれらをすべて叶えます。- マイCMOが貴社のマーケティングをリードします貴社のビジネスに深く入り込み、マーケティング業務を外部CMOとしてリードします。事業の現状を踏まえ、必要な戦略とアクションプランを設計し、実行フェーズまで責任感をもって推進します。- 戦略だけじゃない、実行まで絵空事でない地に足のついた支援マイCMOは机上の戦略で終わらせません。目標を実現するために実行まで行います。クリエイティブ、広告運用などマーケティング関連の業務をワンストップでお引き受けします※。※デザインワーク、広告運用の費用は別途請求となります。

サブスクプランについて

- マイCMO Light：88,000円（税込）/月

まずはお試し。経験豊かなマーケティングの担当者をチームに入れてマーケティングを始めましょう。

※Slack/メールでの無制限マーケティングアドバイスや、月2回の進捗管理ミーティング、SNS/広告/LPなどの クリエイティブ・コピー改善提案が含まれます。

- マイCMO Standard：165,000円（税込）/月

毎週前に進める、実務ごと伴走するCMOプランでビジネスを加速させましょう。

※Slack/メールでの無制限コミュニケーションや、週1回の進行管理ミーティング、短期～中期のマーケティング戦略とロードマップ作成、広告・SEO・SNS・PRなどの改善提案、ウェブや制作物のディレクション業務が含まれます。

- マイCMO Premium：440,000円（税込）/月

マーケティングのボリュームが多い企業様におすすめのプランです。

※Slack/メールでの無制限コミュニケーションや、週1回の進捗管理MTG、経営レベルのマーケティング戦略～長期計画の策定、広告・SNS・コンテンツ・PRの フルディレクション、各種マーケティング資料の作成、数値分析～改善までのPDCAの代行が含まれます。

※全てのプランにおいてクリエイティブ制作費・広告実施費は別途請求となります。何卒ご了承ください。

※価格・サービス内容は変更となる可能性がございます。

必要な期間のみ、必要なだけ依頼できる柔軟なマーケティング支援

ミーゴでは「クリエイティブ制作」、「LPデザイン」、「コピーライティング」、「動画制作」、「SNS運用代行」、「PR代行」といったマーケティングに関連する業務もスポットで提供しています。

サブスクプランのみのご利用も、スポットメニューのみのご利用も、サブスクとスポットメニューを掛け合わせたご利用も可能です。お客様のご状況に合わせて柔軟に対応いたします。

サービスのお問い合わせはこちら

メール：marketing@meago.jp