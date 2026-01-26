【重要】WPC商品の商品価格変更のお知らせ

株式会社アルプロン

いつもアルプロンをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。



昨今の原材料費や物流費の高騰が続くなか、弊社ではコスト削減に努めてまいりましたが、現状の価格維持が極めて困難な状況となりました。



お客様に愛され続ける「三ツ星ごほうびプロテイン」としての美味しさ、品質、栄養設計を継続するため、誠に不本意ながら価格改定を実施させていただきます。



■ 改定実施日2026年1月26日（月）～2月2日（月）にかけて順次

※システム反映の都合上、上記期間内で順次新価格へ切り替わります。





※詳細は、各チャネルのお知らせをご覧ください。・アルプロン公式https://shop.alpron.co.jp/pages/2026-alpron-wpc-neageoshirase・アルプロンYahooショップhttps://store.shopping.yahoo.co.jp/alpron/bec3c8f1c0.html日頃ご愛用いただいているお客様にはご負担をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。



これからも「ごほうび」と頑張る貴方を応援できるブランドとして邁進してまいります。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

<会社概要>

会社名 ：株式会社アルプロン（代表取締役社長 坂本雅俊）

本社 ：東京都港区浜松町1-25-13浜松町NHビル8階

本店工場：島根県雲南市加茂町南加茂1204-1

事業内容：健康食品、健康補助食品、食料品、飲料品の企画、開発、製造、販売

資本金：1億円

設立：2001年2月27日

URL ：https://alpron.co.jp/

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社アルプロン 広報担当

メール：info＠alpron.co.jp

電話：03-6432-0129