「TUNAG エンゲージメントアワード2025」において「ENGAGEMENT SPARK COMPANY」を受賞

株式会社ヤマタネ

株式会社ヤマタネ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：河原田岩夫）は、株式会社スタメン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：大西泰平）が主催し、組織エンゲージメントの向上において先進的かつ効果的な取り組みを実践した企業を表彰する「TUNAG エンゲージメントアワード 2025」において、「変化の連鎖」をテーマに組織や未来へ大きな影響をもたらした企業を表彰する「ENGAGEMENT SPARK COMPANY」を受賞いたしました。

■受賞の背景

本アワードの「ENGAGEMENT SPARK COMPANY」は、応募エピソードの中から組織や未来に対する影響の大きさや内容が総合的に判断され、選出されるものです。

今回の受賞では、創業100周年を機にエンゲージメントプラットフォーム「TUNAG」を導入し、関東・関西の各拠点を行脚して説明会を実施した取り組みが評価されました 。この草の根の活動を通じて、グループ企業や事業の壁を越えたコミュニケーションを実現した点が、組織に「変化の連鎖」をもたらす好事例として認められました。

▲１月16日に開催された授賞式の様子

■ TUNAG導入の背景と導入後の変化

当社は「多様な人財が集い、社会に貢献する力を生み出す」というパーパス実現に向け、多角的な事業領域の壁を越えた連携を目指し、創業100周年を迎えた2024年7月よりTUNAGを導入しております。導入以降、全国21拠点を巡る地道な導入支援により、同サービスの組織への浸透活動に取り組みました。

その結果、グループ間の交流が増え、同サービスを活用したコミュニケーション施策が加速するとともに、グループ役職員一人ひとりによる多様な情報発信が展開へとつながりました。これにより、事業の枠を超えた相互理解の促進と、自発的な活動の活性化が着実に進展しております。

■ 今後の展望

2026年1月現在、TUNAGの活用範囲はグループ14社にまで拡大しています。全グループ社員が利用できる唯一の共通プラットフォームとして、ヤマタネグループの「つながり」と「創造」を支える重要な基盤となっています。

今後も、各社・各部署の取り組みや想いを積極的に発信し合うことで、グループ役職員のエンゲージメント向上と組織の活性化を推進し、ヤマタネグループの更なる一体感の醸成と持続的な成長を実現してまいります。

【TUNAGエンゲージメントアワードについて】

「TUNAG エンゲージメントアワード」は、株式会社スタメンが提供する「TUNAG」の導入企業を対象に、エンゲージメント向上の優れた取り組みを讃える場として2018年より開始されました。組織に向き合う人々の歩みを共有し、次の一歩を踏み出す後押しをすることを目的としています。

【本件に関するお問い合わせ】

・株式会社ヤマタネ 経営企画部 広報担当

・TEL：03-3820-1116

・お問い合わせフォーム(https://form.run/@yamatane-fhrJxjc9aMHj4MrBbOzM)