【2/2 OPEN】焼肉TOKYO百名店選出の「焼肉ぽんが」が名古屋初出店！オープン記念に山崎ボトル100本プレゼント
東京で支持を集める焼肉店「焼肉ぽんが」が、名古屋に初出店します。
新店舗「焼肉ぽんが 名古屋伏見店」は、2026年2月2日（月）17:00にグランドオープン。
オープンを記念して、山崎ボトル100本プレゼントキャンペーンも実施します。
焼肉ぽんが 名古屋伏見店 2026.2.2 グランドオープンいたします。
東京の人気店「焼肉ぽんが」が、名古屋へ。
「焼肉ぽんが」は、東京・目黒を拠点に人気を集める焼肉ブランドです。
オフィシャルHP （http://yakiniku-ponga.com/）
炭火の香りと、和牛の旨みをしっかり引き出す“火入れ”にこだわり、焼肉の時間そのものを上質に整えることを大切にしてきました。
この度、より多くのお客様に「焼肉ぽんが」の味と空間を体験いただきたいという想いから、名古屋初出店となる「名古屋伏見店」をオープンいたします。
山崎ボトル 無料プレゼントいたします！
【オープン記念】山崎ボトル100本プレゼントキャンペーン
名古屋伏見店のオープンを記念して、インスタグラムフォロワー様 @ponga_nagoya(https://www.instagram.com/ponga_nagoya/) 限定のキャンペーンを実施します。
【キャンペーン内容】
山崎ボトル 100本限定プレゼント
【キャンペーン対象】
- コースでのご注文
- 3名様以上でのご来店につき1本プレゼント
- 当アカウント@ponga_nagoya(https://www.instagram.com/ponga_nagoya/)のフォロワー様限定
※注意点（必ずご確認ください）
100本限定／なくなり次第終了／お一人様1回限り／ボトルキープ期間：3ヶ月
※本キャンペーンは予告なく変更となる場合があります。
名古屋伏見店のポイント
【名古屋初出店。伏見で“東京の人気焼肉”が味わえる】
東京で支持を集める「焼肉ぽんが」が、ついに名古屋へ。
「東京の人気店を名古屋で体験できる」ことが、伏見店最大の魅力です。
【個室中心の店内で、会話も食事も落ち着いて楽しめる】
名古屋伏見店は個室中心のプライベート空間。
周囲を気にせず過ごせるため、接待・会食・記念日など、特別なシーンにもおすすめです。
【肉は“その日いちばん良い状態”の黒毛和牛を厳選】
焼肉ぽんがは、産地や銘柄に縛られず、その日最良の状態の黒毛和牛を見極めて仕入れ。
部位ごとの魅力が伝わるように、提供直前に最適な切り出しでご用意します。
【焼肉の満足度を底上げする、羽釜ごはん・野菜・調味料】
肉だけでなく、焼肉の時間を整える要素にもこだわります。
羽釜で炊き上げるごはんや、野菜料理、タレ・薬味など、最後まで美味しく楽しめる構成をご用意します。
こんなシーンにおすすめ- 仕事帰りのご褒美ディナーに
- 接待・会食など、落ち着いた席が必要な日に
- 記念日・誕生日など大切な夜に
- 友人同士で少し贅沢をしたい日に
店舗情報
店舗外観
グランドオープン：2026年2月2日（月）
店名：焼肉ぽんが 名古屋伏見店
営業時間：17:00～23:00
住所：愛知県名古屋市中区栄2-2-8
予約方法：
【WEB予約：コチラ(https://tabelog.com/aichi/A2301/A230102/23094568/)】
【TEL：052-212-8290】
公式Instagram：【@ponga_nagoya(https://www.instagram.com/ponga_nagoya/)】
会社概要
会社名：YKプランニング株式会社
所在地：180-0006 武蔵野市中町1ー9ー2
代表者：代表取締役 金村三宏
URL：https://yakiniku-ponga.com/
お問い合わせ先
YKプランニング株式会社／広報担当】
TEL：045-624-9291
MAIL：info@yakiniku-ponga.com