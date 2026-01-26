【2/2 OPEN】焼肉TOKYO百名店選出の「焼肉ぽんが」が名古屋初出店！オープン記念に山崎ボトル100本プレゼント

ＹＫプランニング株式会社

東京で支持を集める焼肉店「焼肉ぽんが」が、名古屋に初出店します。

新店舗「焼肉ぽんが 名古屋伏見店」は、2026年2月2日（月）17:00にグランドオープン。

オープンを記念して、山崎ボトル100本プレゼントキャンペーンも実施します。

焼肉ぽんが 名古屋伏見店 2026.2.2 グランドオープンいたします。

東京の人気店「焼肉ぽんが」が、名古屋へ。

「焼肉ぽんが」は、東京・目黒を拠点に人気を集める焼肉ブランドです。

オフィシャルHP （http://yakiniku-ponga.com/）

炭火の香りと、和牛の旨みをしっかり引き出す“火入れ”にこだわり、焼肉の時間そのものを上質に整えることを大切にしてきました。

この度、より多くのお客様に「焼肉ぽんが」の味と空間を体験いただきたいという想いから、名古屋初出店となる「名古屋伏見店」をオープンいたします。

山崎ボトル 無料プレゼントいたします！【オープン記念】山崎ボトル100本プレゼントキャンペーン

名古屋伏見店のオープンを記念して、インスタグラムフォロワー様 @ponga_nagoya(https://www.instagram.com/ponga_nagoya/) 限定のキャンペーンを実施します。

【キャンペーン内容】

山崎ボトル 100本限定プレゼント

【キャンペーン対象】

- コースでのご注文- 3名様以上でのご来店につき1本プレゼント- 当アカウント@ponga_nagoya(https://www.instagram.com/ponga_nagoya/)のフォロワー様限定

※注意点（必ずご確認ください）

100本限定／なくなり次第終了／お一人様1回限り／ボトルキープ期間：3ヶ月

※本キャンペーンは予告なく変更となる場合があります。

名古屋伏見店のポイント【名古屋初出店。伏見で“東京の人気焼肉”が味わえる】

東京で支持を集める「焼肉ぽんが」が、ついに名古屋へ。

「東京の人気店を名古屋で体験できる」ことが、伏見店最大の魅力です。

【個室中心の店内で、会話も食事も落ち着いて楽しめる】

名古屋伏見店は個室中心のプライベート空間。

周囲を気にせず過ごせるため、接待・会食・記念日など、特別なシーンにもおすすめです。

【肉は“その日いちばん良い状態”の黒毛和牛を厳選】

焼肉ぽんがは、産地や銘柄に縛られず、その日最良の状態の黒毛和牛を見極めて仕入れ。

部位ごとの魅力が伝わるように、提供直前に最適な切り出しでご用意します。

【焼肉の満足度を底上げする、羽釜ごはん・野菜・調味料】

肉だけでなく、焼肉の時間を整える要素にもこだわります。

羽釜で炊き上げるごはんや、野菜料理、タレ・薬味など、最後まで美味しく楽しめる構成をご用意します。

こんなシーンにおすすめ

- 仕事帰りのご褒美ディナーに- 接待・会食など、落ち着いた席が必要な日に- 記念日・誕生日など大切な夜に- 友人同士で少し贅沢をしたい日に

店舗情報

店舗外観

グランドオープン：2026年2月2日（月）

店名：焼肉ぽんが 名古屋伏見店

営業時間：17:00～23:00

住所：愛知県名古屋市中区栄2-2-8

予約方法：

【WEB予約：コチラ(https://tabelog.com/aichi/A2301/A230102/23094568/)】

【TEL：052-212-8290】

公式Instagram：【@ponga_nagoya(https://www.instagram.com/ponga_nagoya/)】

会社概要

会社名：YKプランニング株式会社

所在地：180-0006 武蔵野市中町1ー9ー2

代表者：代表取締役 金村三宏

URL：https://yakiniku-ponga.com/

お問い合わせ先

YKプランニング株式会社／広報担当】

TEL：045-624-9291

MAIL：info@yakiniku-ponga.com