グラミー４度ノミネートのRAYE、待望のセカンドアルバム『THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.』を3月27日にリリース決定

The Orchard Japan

グラミー賞に４度ノミネートされ、先週発表されたブリットアワードでは２部門ノミネートを果たし、空前の勢いでスターダムを駆け上るスーパースターのレイ（RAYE）が、待望のセカンドアルバム『THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.』を3月27日にHuman Re Sourcesよりリリースすることを発表。４つの“季節”をテーマにしたアルバムは、レコード盤の各面で異なる季節を表現。暗闇から始まり、光の下へと導かれる音による旅へとリスナーを誘ってくれる。

レイはこう説明する。

「音楽は薬。私は、ずっとそう言ってきました。そして今、私が作っているのは、世界と共有できる私自身のための薬だと思うのです。“きっと大丈夫”とみんなは自分に言い聞かせてほしい。雪の下に蒔いた種を私は信じたいのです。必要とする人に、私はハグやベッド、あるいは安らぎの場となるものを作りたかったのです」

今週、彼女はブリットアワード2026で２部門ノミネートされ（ソング・オブ・ザ・イヤーとポップ・アクト部門）、正に絶好調。全英１位に輝いた最新シングル「WHERE IS MY HUSBAND!」は、これまでに６億回以上ストリーミングされ、イギリスでプラチナディスクに認定されている。またアメリカでも、Billboard Hot 100でトップ20 入りを果たしている。

RAYE - WHERE IS MY HUSBAND!

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=rK5TyISxZ_M ]

今月からスタートした欧米ツアー『THIS TOUR MAY CONTAIN NEW MUSIC』は、既に51公演の全てを完売。2人の妹たちのABSOLUTELY（アブソルートリー）とAMMA（アンマ）のサポートを得て、大規模なアリーナ会場で行われる。その中には、ニューヨークのラジオシティ・ミュージックホール（4/15 & 16）、ロサンゼルスのグリーク・シアターなど由緒ある劇場も含まれる。更に８月からは、ブルーノ・マーズの最新ツアー『The Romantic Tour』に帯同。全米27カ所で開催されるスタジアム公演に出演する。

2014年のデビュー以来、サウスロンドン出身の彼女は、UKシングルチャートのトップ40に20曲を送り込み、累計ストリーミング再生回数は100億回を突破。2024年のブリットアワードでは、全７部門にノミネートされ、年間での史上最多となる６冠を達成。主要部門のアルバム・オブ・ザ・イヤーにも輝いた。

また最近では、性的暴行による被害者の声を反映した生々しく率直な楽曲「Ice Cream Man」により、グラミー賞選考委員会から特別賞の“ハリー・ベラフォンテ社会変革最優秀楽曲賞”を受賞。50人編成のオーケストラとゴスペル合唱団を従えた一夜限りの公演を収録した『Live At The Royal Albert Hall』も、第68回グラミー賞の最優秀音楽映画賞にノミネートされている。2025年のグラミー賞でも彼女は、最優秀新人賞、年間最優秀ソングライター賞（非クラシック部門）を含む、４部門にノミネートされた。

RAYE - Ice Cream Man.

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Ywunlu42_ho ]

RAYE - Oscar Winning Tears. (Live at the Royal Albert Hall)

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=BtdBQ1-fzXM ]

2025年レイは、LISAとドージャ・キャットとのコラボレーションによる世界的アンセム「Born Again」で幕を開けた。彼女は共作と共同プロデュースを手がけ、３者は先日MTVビデオ・ミュージック・アワードのベストK-POP賞を受賞。また、グラミー賞の９回受賞プロデューサーであるマーク・ロンソンとは、ジャズの影響を受けた２曲のシングル「Suzanne」と「Grandma Calls The Boy Bad News」でコラボ。後者は豪華キャストが参加した映画『F1(R)️/エフワン』のサウンドトラックに収録された。

同年のサマーフェスティバルでは、グラストンベリーの伝説のピラミッドステージで凱旋公演を行い、ガバナーズ・ボール、モントルー・ジャズ・フェスティバル、ニューポート・ジャズ・フェスティバル、オール・ポインツ・イーストなどに出演し、絶賛された。

９月には英国版VOGUE、今月には米国版ELLEの表紙を飾っている。

レイの2023年のデビューアルバム『My 21st Century Blues』は、10年の歳月をかけて制作され、インディー・アーティストとなった彼女の初作品であり、全英チャートで２位を記録、SpotifyのTop Album Debutチャートで首位を記録した。世界的な大ヒット曲「Escapism.」に後押しされる形で、アルバムは批評家から絶賛され、商業的にも世界中で成功を収めた。同シングルは、彼女にとって初の全英１位を獲得したのみならず、20カ国以上でトップ10入りを果たし、米国ではRIAAプラチナディスクに認定。2023年、イギリスで最も売れた英国人女性アーティストによるシングルとなった。

RAYE, 070 Shake - Escapism.

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=Dll6VJ2C7wo ]

リリース情報

RAYE（レイ）

ニューアルバム『THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.』

2026年3月27日リリース

配信リンク：https://rayeofficial.com/thismusicmaycontainhope/

レーベル：Human Re Sources

Music Videos

「WHERE IS MY HUSBAND!」https://www.youtube.com/watch?v=rK5TyISxZ_M

RAYE Information

Official Website https://rayeofficial.com/

YouTube https://www.youtube.com/@RAYEofficial

Instagram https://www.instagram.com/raye/

TikTok https://www.tiktok.com/@raye

Twitter https://twitter.com/raye

Facebook https://www.facebook.com/raye

ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト＆レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。