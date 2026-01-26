【道の駅 うみてらす名立】「発酵のまち上越」の魅力を再発見！2026年2月1日より、特別イベントを開催

互恵株式会社

互恵グループ(https://www.gokei-g.com/)の株式会社ゆめ企画名立（新潟県上越市 代表取締役：細谷 貴雄）が運営する「道の駅 うみてらす名立(https://www.umiterasu.co.jp/)（新潟県上越市）」は、2026年2月1日（日）から3月22日（日）までの期間上越地域が誇る多様な発酵食品の紹介、販売、および限定メニューの提供を行うイベント「発酵のまち上越 in 道の駅うみてらす名立」を開催いたします 。

本イベントでは、あらためて上越地域に根付く発酵文化の魅力を広く発信し、「知る・味わう・買う・語る」体験を通じて、地域の価値を再発見していただくことを目的としています。

上越市が「発酵のまち」と呼ばれる理由

上越地域は、海と山に囲まれた自然環境と豊かな水資源に恵まれ夏は高温多湿、冬も雪により低温多湿という「発酵」に適した風土のもと、古くから各家庭や蔵元、造り手による発酵食品づくりが盛んに行われてきた地域です。

日本酒や味噌といった全国の品評会で高く評価される発酵食品をはじめ、調味料や個性豊かなワイン・どぶろくなど、実に多彩な発酵文化が今も生活の中に根付いています。

こうした背景から、上越市は近年「発酵のまち上越」と呼ばれるようになり、地域の重要な文化資源・観光資源として注目を集めています。

イベント概要

「発酵のまち上越」in 道の駅うみてらす名立

■開催日

2026年2月1日(日)～3月22日(日)

■開催時間

9:00～18:00

■開催場所

【道の駅1階休憩棟】

・上越地域の発酵食品の紹介

【道の駅1階食彩鮮魚市場】

・上越地域の発酵食品の販売

【道の駅2階海鮮レストラン 海のだいどこや】

・発酵メニューの提供

【名立の湯ゆらら2階 夕日てらす】

・発酵メニューの提供

上越地域の発酵食品の販売を行います。

こしいぶき（新潟県）を使用。

本醸造 能鷹（黒松）

日本酒

内容量：720ml

田中酒造株式会社（新潟県上越市）

「深雪花」は、その酒質を可憐な雪椿をイメージ。

深雪花（みゆきばな）

赤・白・ロゼ

内容量：720ml

株式会社岩の原葡萄園（新潟県上越市）

新潟県上越地方の「よもぎ」を使用。

THE HERBALIST YASO GIN

ジンソーダ

内容量：350ml

株式会社 越後薬草（新潟県上越市）

新潟県上越地方の食材として銘酒雪中梅の酒粕を使用。

Ume No Hana Hazy IPA

クラフトビール

内容量：330ml

OTAMA BREWING（新潟県上越市）

地元産の唐辛子に、糀、柚子、食塩を加え熟成・発酵した調味料。

かんずり

香辛調味料

有限会社かんずり（新潟県妙高市）

上越ならではの「浮き糀味噌」でまろやかな味が特徴。

雪ん子みそ

人気商品の雪ん子味噌は、メイド・イン上越(https://madeinjoetsu.jp/)「地域継承品」として認定されており、地元でもファンが多いことで有名な味噌。

株式会社 山本味噌醸造場（新潟県上越市）

この他にも、さまざまな発酵食品を取りそろえて販売する予定です。

■道の駅2階 海鮮レストラン「海のだいどこや」

「海のだいどこや」レストラン内観

さかきん発酵鍋御前 2,530円（税込）

魚のガラ(アラ)から丁寧にひいたスープに、トマト、サフラン、ニンニク、香味野菜や香草を使って、スープベースを作り上げます。

上越の酒粕と味噌を使い、濃厚な旨みと香りでありながらさっぱりとした仕上がりになっています。

海鮮には名立で特産の幻魚、甘海老を使用。

うみてらす名立特製のさかきん発酵鍋です。

灼熱熟成麻婆豆腐 1,100円（税込）

3日以上熟成させた豆板醤3種の奥深い旨味に、山椒の痺れが重なる刺激。豆豉（トウチ）の芳醇な香りと、クセになる深いコク。

ここでしか味わえない本格麻婆豆腐を、鉄鍋のまま灼熱提供。

いかのもろみ漬 440円（税込）

新鮮な「真いかのお刺身」を醤油もろみに漬け込みました。

内臓が入っていないので生臭さはなく、さわやかな風味が特徴です。お酒のおつまみやご飯のお供にぴったりなメイド・イン上越(https://madeinjoetsu.jp/)認証品です。

名立の湯 ゆらら２階「夕日てらす」

「夕日てらす」内観

酒かす幻魚ラーメン 950円（税込）

醤油ベースのスープに、地元酒蔵の酒粕を溶かし込んだ、香り豊かな味わい。

ほんのりとお酒の香りが立ち、食べ進めるほどに体が温まります。

トッピングには、名立名物「幻魚」の干物を香ばしく焼き上げて添えました。ここでしか出会えない、名立の恵みを楽しめる特別なラーメンです。

うみてらす名立発酵三種日本酒セット 1,000円（税込）

メイド・イン上越認証品である 「甘えびの糀漬・いかのもろみ漬・銀鮭の糀漬」三品。

発酵の力で心と体がよろこぶひとときを

「発酵のまち上越」が誇る発酵文化をテーマに、食べて、飲んで、語り合いながら楽しめるパーティーを開催いたします。

心も体も、温かく整う発酵料理を楽しむ会

■開催日：2026年3月1日(日)

■開催時間：17:00～19:00

■会場：ホテル光鱗宴会場

■募集人数：30名様（先着）

■料金：6,000円（税込）/人

■イベント内容：

どぶろく名人・中川卓夫 様による「どぶろくのお話」

中川卓夫様は、農家民宿「どぶろく荘」代表。

平成16年に農業特区の適用を受けて開業し、地域に根ざした酒づくりと農業を続けてこられたどぶろくの第一人者です。

現在は「どぶろく」をはじめ、特別栽培米コシヒカリ、ブランド米「新之助」「いのち壱」、

杵つきもち、甘酒、どぶろく漬魚など、こだわりの農産加工品を幅広く手がけています。

当日は、どぶろくづくりの背景や想い、味わいの魅力について、直接お話を伺える貴重な機会となります。

■料理

道の駅うみてらす名立ならではの発酵と海の恵みを味わう特別メニュー

・さかきん鍋

・甘えびの糀漬

・いかのもろみ漬け

・銀鮭の糀漬

・酒粕や味噌を使った発酵料理 ほか

お飲み物はどぶろく/日本酒/ワイン/クラフトビール

ほか各種アルコール・ドリンクをご用意いたします。

■予約方法：tel :025-531-6300/ mail :umitera@umiterasu.co.jp

お申し込みは、道の駅うみてらす名立（営業部）

うみてらす名立

外観宿泊夕食メニュー（メニュー内容は一例です）鮮魚市場うみてらす名立から望む夕日

「食べる・寛ぐ・遊ぶ」がひとつになった複合施設 「うみてらす名立」

日本海を一望できるロケーションからは、夕日が空と海を茜色に染める幻想的な景色が広がります。

館内には、新鮮な海の幸を味わえる海鮮レストラン「海のだいどこや」や、7つのお風呂で寛ぐ「名立の湯ゆらら」、屋内プールをはじめ、宿泊施設「ホテル光鱗（こうりん）」も併設。

ホテルでは、地元名立漁港で水揚げされた魚介を使った会席料理や、ゆったりとした客室から望む日本海の絶景が人気です。

夕食は、「食彩鮮魚市場」でお好きな魚を自分で選んで、その場でお刺身や焼き魚に！

“自分で選ぶ楽しさ”が味わえる、ホテル光鱗ならではの宿泊プランもおすすめです。



海とともに過ごすひとときを通じて、地域の魅力と心安らぐ時間を提供しています。

海鮮レストラン「海のだいどこや」名立の湯【ゆらら】ゆらら２階【夕日てらす】ホテル【光鱗】

うみてらす名立

所在地：新潟県上越市名立区名名立大町4280-1

電話：025-531-6300

―――――――――――――

【物産館１F 鮮魚市場 /うまいもん横丁】

営業時間：9:00-18:00

【海鮮レストラン 海のだいどこや】

営業時間：11:00-15:00（.lo.14:30）

17:00-21:00（l.o.20:30)

――――――――――――――

名立の湯「ゆらら」、屋内プール（夏季限定）、ホテル「光鱗」（客室25室）、宴会場

公式ホームページ：https://www.umiterasu.co.jp/(https://www.umiterasu.co.jp/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/umiterasu_nadachi/(https://www.instagram.com/umiterasu_nadachi/)

■その他運営施設

施設名：くわどり湯ったり村

所在地：新潟県上越市皆口601

施設詳細：客室12室、レストラン、温泉（内湯、露天風呂）、宴会場、休憩室

公式ホームページ：https://kuwadori.jp/(https://kuwadori.jp/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/kuwadori_yuttarimura/(https://www.instagram.com/kuwadori_yuttarimura/)