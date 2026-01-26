アパレルブランド「ADDIXY」×漫画『NANA』コラボレーション全商品のラインナップを発表。東京・大坂の2都市でポップアップストアを期間限定オープン

ADDIXY株式会社

東京開催：2月6日（金）～2月15日（日）／KATA（東京都渋谷区東3丁目16-6 LIQUIDROOM 2F）

大坂開催：2月21日（土）～2月23日（月）／ATELIER ECRU（大阪府大阪市中央区南船場4丁目9-11 レイシス心斎橋ビル2F）

恵比寿のライブハウスLIQUIDROOM内会場にて「BLACK STONES（ブラスト）」のリハーサルスタジオを模した特設フォトスポットを設置

ADDIXY株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：堀内咲季、以下「ADDIXY」）が展開するアパレルブランド「ADDIXY」は、矢沢あい先生による大人気漫画『NANA』とコラボレーションしたファッションコレクションを、2026年2月6日（金）より特別LPにて予約販売いたします。この度、未発表のコレクション含め、全商品のラインナップを発表。また、本コラボレーションを記念し、東京（2月6日（金）～15日（日）／KATA at LIQUIDROOM内）・大阪（2月21日（土）～23日（月）／ATELIER ECRU内）の2都市にて期間限定のポップアップストアをオープンいたします。

東京・大阪の2都市で開催されるポップアップストアでは、今回のコラボレーションしたファッションコレクションに加え、「ADDIXY」のオリジナルコレクションも一部販売※いたします。また、通常のオンライン予約商品の購入特典だけでなく、ポップアップストア限定の予約購入特典や在庫販売購入特典（会場限定在庫販売Tシャツ／東京開催のみ）もご用意しております。

※当日は予約販売の購入となるため、商品は4月以降順次発送予定です。なお、ご注文数量や生産状況により、発送時期が前後する可能性がございますので、あらかじめご了承ください。東京会場では、会場限定在庫販売Tシャツのみその場で商品をお渡しが可能になります。商品のサンプルは全商品ご用意しているため、実際に手に取り商品のお買い物が楽しめます。

東京開催の会場イメージ

恵比寿のライブハウスLIQUIDROOM内で開催される東京会場には、作中で使われている楽器などをリアルに再現した「BLACK STONES（ブラスト）」のリハーサルスタジオを模した特設フォトスポットを設置。ご来場のお客様は、気になるコラボレーション商品を試着し、そのままバンドセットの中に立って写真撮影を行っていただくことが可能です。「ADDIXY」と「NANA」が織りなすクールな世界観の中で、まるで作中の登場人物になったかのような没入体験をお楽しみください。

■全商品ラインナップ

物語の中でも「ADDIXY」との親和性も高く、特に強い個性を放つ「ナナ」「レン」「シン」。

彼らの象徴的なアイテムやスタイルを、ADDIXYらしいモードな解釈でデザインしています。

INSPIRED BY NANA OSAKI

○ADDIXY×NANA CHECK CROPPED JACKET \40,000+税

○ADDIXY×NANA CHECK HEM SKIRT \29,000+税

ナナがまとっていたクラシカルなテーラリングとパンクスピリットを、現代の感性に合わせて再構築したセットアップ。構築的なダブルベルトジャケットに、揺らぎのあるハンカチーフヘムスカートを合わせ、強さと自由、規律と反骨を併せ持つスタイルに仕上げました。ジャケットは、どこかライダースジャケットを思わせるタフなシルエットを忍ばせ、クラシックな装いに緊張感を与えています。さらに、ナナのタトゥーを象徴する蓮モチーフのチャーム、袖にさりげなく添えた “nana model” のコラボレーションオリジナルのタグが、日常の中でそっとNANAの世界を思い出させてくれます。

○ADDIXY×NANA NANA & HACHI GRAPHIC TEE \12,000＋税

原作の印象的なシーンを切り取り、日常に取り入れやすいアートワークとして再構築したTシャツ。赤い線画を生かした立体感のあるプリントが、線画の細部まで、繊細に表現されたプリントです。ホワイトは赤の線画が際立つ印象に、グレーはモノトーンで落ち着いた雰囲気に仕上げた2色展開。襟元には、全体のバランスを引き締めるメタルパーツのディテールを配置。裾には “nana model” のオリジナル布タグをあしらい、シンプルなTシャツにさりげなく表情を加えています。プリントTシャツの枠を超て、ファッションアイテムとして成立する存在感を持つ一枚です。

○ADDIXY× NANA LACE-UP TOP \24,000＋税 ※NEW

ナナのスタイルから着想を得てデザインした、レイヤード仕様のトップス。シンプルなブラックのボートネックロンTに、レザーコードのレースアップを施したタンクトップを重ね強さと緊張感のあるバランスを表現しています。レースアップはADDIXYのブランド初期から象徴的に用いてきたディテール。ナナがまとう意志の強さや揺るがなさを、構築的なラインとして現代的に落とし込みました。それぞれ単体でも着用可能なため、スタイリングや季節に合わせたアレンジも可能。シンプルでありながら、レイヤードすることでスタイルに芯を与える一着です。

○ADDIXY× NANA NANA LIVE GRAPHIC TEE \12,000＋税 ※NEW

作中で描かれるライブシーンの空気感を切り取り、日常に取り入れやすいグラフィックとして再構築したTシャツ。ステージに立つナナの佇まいを、印象的な線画を用いたグラフィックで表現しています。ホワイトは赤い線画を際立たせ、ライブの熱量や感情の強さをダイレクトに感じられる一枚に。グレーは線画をモノトーンでまとめることで、熱を内に抱えたような静かなムードに仕上げました。線画の細部まで繊細に表現された立体的なプリントに加え、襟元にはスタイリングのアクセントとなるメタルパーツを配置。裾には “nana model” のオリジナル布タグをあしらい、シンプルな中にADDIXYらしいディテールを加えています。一枚で着ても存在感があり、ジャケットやシャツのインナーとしても映える、プリントTシャツの枠を超えた一着です。

INSPIRED BY REN HONJO

○ADDIXY×NANA LEATHER CHECK JACKET \48,000+税

ステージで音を鳴らす力強さと、静かに佇む孤独。レンが持つ二つの表情を、素材のコントラストで再構築したジャケット。チェック生地のクラシックな表情に、レザーを大胆に切り替えることで、彼の強さと脆さを一枚の中に共存させています。無駄な装飾を削ぎ落とした構築的なパターンは、派手さではなくシルエットと素材で語るストイックな美学を体現。音楽を背負って生きるレンの佇まいを、現代のファッションとして落とし込んだ一着です。

INSPIRED BY SHINICHI OKAZAKI

○ADDIXY×NANA TIE BONDAGE SHIRT \26,000+税

作中でも異彩を放つ、エッジのあるスタイルをまとっていたシン。その印象を、構造で魅せるシャツとして再解釈したモデルです。フロントに走る複数のベルトディテールが、シャツ全体に立体的な陰影を生み、一枚で存在感のあるシルエットをつくります。ネクタイには、シンの物語を象徴する一言を赤い刺繍でさりげなく添え、さりげないアクセントとして日常のスタイルにも溶け込むバランスに仕上げました。

※刺繍『Good night, Reira, sweet dreams.』

○ADDIXY×NANA BORDER LACE-UP TOP \22,000+税

太さの異なるボーダーを組み合わせることで、シンの内面にある強さと脆さ、そのグラデーションのような奥行きを表現しています。規則的なボーダーの上に走らせたハトメとコードのディテールは、彼のまっすぐさとどこか不安定な揺らぎを重ねたもの。整ったリズムの中に、わずかな乱れを潜ませることで、シンというキャラクターの静かな緊張感を映し出しました。モードにもカジュアルにも振れる、ユニセックスな一枚です。

○ADDIXY× NANA 707 ROOM ECO LEATHER BAG \24,000＋税 ※NEW

シンの佇まいやスタイルから着想を得てデザインした、エコレザー素材のバッグ。ミニマルなフォルムに、ADDIXYのアイコンの一つでもあるベルトディテールを取り入れ、ストイックさと日常性を併せ持つデザインに仕上げました。フロントには”shin model”と記したコラボレーションオリジナルラベルを配置。チャームとして「707号室」の鍵を、さりげないディテールとして取り入れています。日常的に使いやすいサイズ感と軽さで、スタイリングを選ばず取り入れられるアイテムです。

OTHER

○ADDIXY×NANA 707 ROOM TEE \12,000＋税

作品の象徴や余韻を、キャラクターの登場しない抽象的モチーフとして表現。フロント中央の「707」は、ナナとハチが暮らした707号室を象徴する数字。その周囲には、二人がこの部屋で交わした印象的な会話を散りばめました。裾にはADDIXYコラボレーションオリジナルのタグをあしらい日常のスタイリングにも溶け込むミニマルで洗練された表情に仕上げました。

○ADDIXY×NANA 707 ROOM CHECK TOTE \18,000＋税

ナナとハチが暮らした707号室の鍵を、さりげないチャームとして取り入れたトートバッグ。キャラクターを強調しすぎず、日常に自然と溶け込むデザインに仕上げました。チェック生地とレザーのコンビネーションは、ADDIXYらしい構築的なバランスを表現。上部のベルトディテールが、シンプルな中にアクセントとして効いています。 容量があり、普段使いとしての実用性も兼ね備えたアイテムです。

■ポップアップ概要

【東京開催】

期間：2026年2月6日（金）～2月15日（日）13時00分～21時00分

※最終日2月15日（日）は18時00分にクローズいたします。

場所：KATA（〒150-0011 東京都渋谷区東3丁目16－6. LIQUIDROOM 2F）

【大阪開催】

期間：2026年2月21日（土）～2月23日（月）11時00分～19時00分

※最終日2月23日（月）は18時00分にクローズいたします。

場所：ATELIER ECRU（大阪府大阪市中央区南船場4丁目9-11 レイシス心斎橋ビル2F）

【販売概要・商品のお渡しについて】

今回のコラボレーションしたファッションコレクションに加え、「ADDIXY」のオリジナルコレクションも一部販売いたします。本ポップアップストアは、販売サイトを通じた予約販売の購入となるため、商品は4月以降順次発送予定です。東京会場では、会場限定在庫販売Tシャツのみその場で商品をお渡しが可能になります。

※数に限りがございますので、完売の際はご容赦ください。

※ご注文数量や生産状況により、発送時期が大幅に前後する可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

【購入特典（ノベルティ）について】

ポップアップストア会場内 予約購入特典

対象：会場内で予約購入をしたお客様

１.ADDIXY×NANAコラボステッカー



※オンライン予約商品の購入特典ノベルティは、予約商品と同封させていただきます。

ポップアップストア会場内 在庫販売購入特典（会場限定在庫販売Tシャツ）

対象：会場限定在庫販売Tシャツの購入で、1会計ごとの金額が以下の条件を満たしたお客様

20,000円（税込）未満

１.ADDIXY × NANA コラボショッパー

20,000円（税込）以上

１.ADDIXY × NANA コラボショッパー

２.限定カード付きオリジナルカードホルダー 1種（全10種）



オンライン予約商品 購入特典

対象： オンライン予約商品の購入で、1会計ごとの金額が以下の条件を満たしたお客様

20,000円（税込）未満

１.ADDIXY × NANA コラボショッパー

20,000円（税込）以上

１.ADDIXY × NANA コラボショッパー

２.限定カード付きオリジナルカードホルダー 1種（全10種）

50,000円（税込）以上

１.ADDIXY × NANA コラボショッパー

２.限定カード付きオリジナルカードホルダー 1種（全10種）

３.ADDIXY × NANA バッグチャーム

※オンライン予約商品の購入特典ノベルティは、予約商品と同封させていただきます。

※数に限りがございますので、完売の際はご容赦ください。



ADDIXY×NANAコンセプトカード

今回のコラボレーションを記念して、制作したオリジナルコンセプトカード。

以下の条件を満たしたお客様に「ナナ」「レン」「シン」の3枚のうち1枚がランダムで配布いたします。

対象１. POPUP来場者：会場限定在庫販売Tシャツorオンライン予約購入で1会計あたり1枚配布

対象２. オンライン予約購入者：予約商品発送時に1会計あたり1枚同封

【海外発送対象国について】

日本の他、以下の12カ国への発送が対象になります。

台湾／香港／シンガポール／韓国／タイ／マレーシア／アメリカ／カナダ／フランス／ドイツ／イギリス／オーストラリア

■販売概要

発売時期：2026年2月６日（金）10時00分～2月23日（月）23時59分

※以降は確保可能な数量のみ限定で販売。無くなり次第終了

販売場所：ADDIXY公式オンラインストア

特設LP ：https://www.addixy.com/pages/addixy_nana

■ADDIXYについて

「中毒性のある刺激を日常に」をコンセプトに、ミュージックカルチャーとクラシカルなファッションを融合したアパレルブランド。ブランドシグネチャーであるチョーカーデザインや、クラッシュ加工を施したデニムなど、日常への取り入れやすさと尖った美学を併せ持つデザインが特徴。多くのアーティストや俳優が着用し、ファッションと音楽をつなぐ存在として注目を集めています。

・Official Online Store：https://www.addixy.com

・Instagram：https://www.instagram.com/addixy_official