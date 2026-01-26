【26卒ITエンジニア就活実態調査】学生の80.7%がエントリーシート作成に生成AIを活用。面接やグループワーク対策での活用例も。

株式会社ギブリー

生成AI・AIエージェントの開発／コンサルティングおよびデジタル組織の構築を支援するHCMプラットフォーム「Track（トラック）」を展開する株式会社ギブリー（本社︰東京都渋谷区、代表︰井手 高志、以下、当社）は、生成AIの普及やジョブ型雇用の浸透により、エンジニア採用の難易度と複雑性が増す中、2026年卒業予定のエンジニア職志望学生279名を対象に、就職活動に関する実態調査を実施いたしました。

■調査概要

調査名：2025年度版 新卒ITエンジニア就職活動の実態調査

調査期間：2025年7月24日～2025年8月31日

調査対象：2026年卒業予定のエンジニア職志望の就職活動学生279名

調査方法：Trackが運営しているエンジニア求人サービス「Track Job」の登録学生に回答を依頼

■本調査結果のハイライト

１.84.6%の学生が、就職活動に生成AIを活用。活用シーンとしては、エントリーシート（ES）作成・添削が80.7%で最多。

就職活動における生成AIの活用状況について、全体の46.5%が「積極的に活用」、38.1%が「時々活用」と回答し、合計で約85%に達しました。 具体的な活用法としては「エントリーシートの作成や添削」が80.7%で最多となり、次いで「志望動機の作成（48.6%）」「自己分析（48.2%）」となりました。学生からは「書きたい要素をプロンプトに列挙し、AIに作成してもらう」といった声も上がっています。 この結果を受け、ESを起点とした従来型の選考フローが、十分な見極め機能を果たしているのかを再検討する企業も増えていくと考えられます。

就職活動でのAI活用度就活での具体的なAI活用法学生の声(就活でのAI活用）２.コーディング試験の経験がある学生は67.8%。開発経験が豊富な層では80%を超え、選考プロセスにおけるスキル評価の採用は一般的に。

選考プロセスにおいて、プログラミングスキルを測る「コーディング試験」を受けた経験がある学生は全体で67.8%に上りました。特に受賞実績・長期インターン経験者などでは80%を超えており、開発経験が豊富な層ほどスキルベースの選考が当たり前となっています。 また、コーディング試験がある企業に対し、約40%が「スキルを正当に評価される」と好意的に捉えています。 この結果から、学生側では評価手法そのものよりも、「どのような基準で評価されるか（公平性・透明性）」が企業選択に影響していることがうかがえます。

コーディング選考の一般化コーディング選考に対する学生評価３.インターン参加企業への承諾率は39.3%。特に「受賞実績・長期インターン経験者」層の2人に1人がインターン先に入社を決断。

内定承諾先とインターン参加企業の関係を見ると、全体の約40%がインターンに参加した企業に内定承諾しています。開発経験別に見ると、「受賞実績・長期インターン経験者」の50.94%がインターン参加企業へ内定承諾しており、他の層と比較して突出して高い結果となりました。

このことから、開発経験が豊富な層ほど、インターンを通じたマッチングを経て入社を決定しており、インターンシップは母集団形成以上に、開発経験が豊富な層を確実に採用するための重要な決定要因のひとつとして機能している傾向がうかがえました。

■Trackの見解

インターン経由採用の定着と多様化

本調査の結果、エンジニア志望学生の約85%が就職活動において生成AIを活用しており、その用途の多くが「エントリーシート作成」であることが明らかになりました。本調査の対象であるITエンジニア志望学生の間では、2026年卒の就職活動は、生成AIの一般化が進んだ「AIネイティブ」世代の採用活動元年の様相がうかがえます。

こうした状況下では、これまで企業が前提としてきた「文章による見極め」や「ESを起点とした選考フロー」が、十分に機能しているのかを改めて問い直す必要があります。また、学生側は「公平な評価」や「配属に対する納得感」を重視する傾向を強めており、企業にとっては、どのような評価プロセスを設計し、どの段階で学生と接点を持つかが、選ばれるかどうかを左右する時代になりつつあります。

企業にとっては、AIで効率化されたESを前提としつつ、いかに早い段階で客観的な評価プロセスを提示し、学生と真摯な接点を持てるかが、採用競争における勝敗を分けることになると考えています。

Trackチームでは、こうした学生の行動変容から、企業側の採用プロセスの課題を解消し、双方にとって納得感のある採用の実現を支援してまいります。

■調査全文はこちら

本調査の全データ（全58ページ）は、以下よりダウンロードいただけます。

エンジニア学生の属性別（開発経験の有無など）の詳細な分析データも掲載しています。

URL：https://tracks.run/download/wp-n38/(https://tracks.run/download/wp-n38/)

