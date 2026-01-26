【限定無料】『プレスリリース道場』著者・井上岳久が受講者にリリースを直接添削！「メディアに刺さる書き方」を直接指導。ネタ探しから構成まで、広報のプロがあなたのリリースを劇的に変える絶好の機会！

株式会社カレー総合研究所

メディアでお馴染みのカレー専門のコンサルティング会社である株式会社カレー総合研究所（所長：井上岳久／東京都渋谷区）は、所長の井上岳久が井上戦略PRコンサルティング事務所代表として人気の広報PRコンサルタントとして有名です。その井上が講師として参画する、成果にこだわる結果の出せる広報パーソンの育成機関「日本広報教育センター」でリリース作成の完全マスターする講座「広報実務スキル専科リリースマスターコース リリース道場編」（オンデマンド講座）において１月３０日までに受講した者対象で『プレスリリース道場』著者から直接、添削サービス（１回１５万円）を無料で受けることができるキャンペーンを実施します

＜キャンペーン概要＞

対象講座： 「広報実務スキル専科リリースマスターコース リリース道場編」

（オンデマンド講座）

キャンペーン内容： 著者 井上岳久からの無料の添削サービス

対象者： 同講座の受講者

対象期間： １月３０日までに講座をお申し込みした方

（コンサルティングは７月末で）

■「広報実務スキル専科リリースマスターコース リリース道場編」（オンデマンド講座）

https://shop.deliveru.jp/pr-ir/pr/ivwziesb/

あなたの会社がメディアで輝きを放ち、事業を加速させる未来を想像してみてください。テレビ、新聞、ウェブといった多様なメディアに取り上げられる企業は、その知名度と信頼性を高め、さらなる発展を遂げています。

その鍵を握るのが、企業の顔となる「広報」の役割、そしてその中心的な武器である「プレスリリース」です。

しかし、現実はどうでしょうか？

「なかなかメディアに響くリリースが書けない…」

「日々の業務に追われ、体系的に広報を学ぶ時間がない…」

「我流で試行錯誤するばかりで、効果を実感できない…」

もし、あなたがそう感じているなら、今こそ行動を起こす時です！

受講生100名以上！圧倒的な支持を得ているオンデマンド講座「広報実務スキル専科リリースマスターコース リリース道場」編が、あなたの広報スキルを劇的にレベルアップさせ、メディア露出を飛躍的に向上させるための最短ルートとなることをお約束します。

本講座は、広報業務に就いて1年～3年未満の方、プレスリリース作成に苦手意識のある方に向けて、ベストセラー『実例を見て学ぶ 新プレスリリース道場』（宣伝会議刊）をテキストに、実践的・体系的・効率的にメディアを惹きつけるリリースの作成方法を徹底解説します。

なぜ、この講座が選ばれるのか？

・【実践的】 豊富な事例と演習を通して、明日からすぐに使えるテクニックが身につきます。

机上の空論ではなく、現場で本当に役立つスキルを習得できるのが強みです。

・【体系的】 リリースの基礎から応用、配信戦略まで、メディア露出に必要な知識を段階的に、

かつ網羅的に学ぶことができます。「なんとなく」書いていたリリースから卒業し、

戦略的な広報活動へと進化できます。

・【効率的】 約5時間半の速習スタイルでありながら、重要なポイントを凝縮。忙しい広報担当者の

方でも、スキマ時間を活用して効率的に学習を進めることができます。教室に通う

必要もなく、いつでもどこでも自分のペースで学べるオンデマンド形式です。

さらに！広報担当者だけでなく、経営者やマーケティング担当者の方にとっても、広報の視点を取り入れることで、事業戦略やマーケティング効果を最大化するための貴重な学びが得られます。

この講座で、あなたは以下のスキルを習得できます。

・メディアが注目するリリースの「ネタ」の見つけ方 記者の心に響く、魅力的なタイトルの作り方」

・メディアが求める情報を的確に伝える、効果的な本文の構成

・写真や動画の効果的な活用方法

・リリース配信の最適なタイミングと方法

・メディアとの良好な関係構築のヒント

・炎上リスクを回避するための広報戦略

今すぐ「広報実務スキル専科リリースマスターコース リリース道場」編で、あなたの広報スキルを磨き、メディア露出を最大化しませんか？

【講座概要】

広報実務スキル専科リリースマスターコース「リリース道場」編

講 師： 井上岳久

講師は、分かりやすい解説で高評価の井上岳久氏。

広報業界で年100回以上の研修や講座を担当しているカリスマ講師。

受講した人たちからは「解説がとても分かりやすい」、「すぐに役立つ講座内容で

ありがたい」と高い評価を受けています。

また、今回テキストとして用いる書籍のほかにも、多数の著書があります。

視聴時間： 5時間32分

料 金： 49,500円（税込）

■■■講師のご紹介■■■

井上岳久（いのうえ たかひさ）氏

肩書／井上戦略PRコンサルティング事務所代表取締役。戦略広報・戦略PRコンサルタント、PRプランナー。中小企業診断士。事業創造大学院大学客員教授。「株式会社カレー総合研究所」代表取締役

プロフィール／1968年生まれ。慶應義塾大学経済学部、法政大学法学部卒業。商社等に勤務後、「横濱カレーミュージアム」の立ち上げにプロデューサーとして携わり、2002年11月には代表に就任。独自のＰＲ理論による年100回以上のイベント開催と週2、3回のリリース配信で入館者数を増加させるなど手腕を発揮。06年11月に退任した後は、最先端の経営戦略「戦略広報経営」研究・実践の第一人者として活躍

カレーの研究者としても知られ、カレーの文化・歴史・栄養学・地域的特色からレトルトカレーまでカレー全般に精通。「株式会社カレー総合研究所」を設立して「カレー大學」を開講するなど、カレー業界のPRにも尽力している

著作／『新プレスリリース完全版』『最強のビジネス文書 ニュースリリースの書き方・使い方』『広報入門』（宣伝会議）、『広報・PRの実務 組織づくり、計画立案から戦略実行まで』（日本能率協会マネジメントセンター）、『一億人の大好物 カレーの作り方』、『国民食カレーで学ぶもっともわかりやすいマーケティング入門』（日東書院本社）など多数

実践力を重視する「日本広報教育センター」

日本広報教育センターは、企業の広報力の底上げを目指し、広報パーソンの教育や研修を展開する機関です。

広報の力によって、企業の価値は左右されます。広報を確実に展開させて企業価値を高めるためには、広報の基礎知識と実践力を持った広報パーソンの存在が不可欠ですが、国内にはその育成機関がほとんどありません。

そうした現状を踏まえ、日本広報教育センターでは、次の3つの事業を柱に、成果を出せる広報パーソンを育成していきます。

＜主な事業＞

・広報PR研修事務局～広報担当者や広報スキルを得たい方などを対象に研修を実施

・PRエキスパート資格～広報の専門家を目指す方や、キャリアアップを希望する方などに向けて認定資格試験を実施

・戦略PR協会～広報PRの専門家や実践者などが行う最前線の広報活

＜日本広報教育センター https://nihon-prec.jp/＞

■日本広報教育センターの３大事業

具体的には、企業向け広報研修「あなたの会社の広報研修室」事業、広報資格「PRエキスパート」事業、「戦略PR協会」事業の３つの事業を中心に実施します。

当センターは、単に知識を有するだけの広報でなく、実践力を重視し『結果を出せる広報』にこだわります！

https://nihon-prec.jp/(https://nihon-prec.jp/)

＜機関の概要＞

【団 体 名】日本広報教育センター

【事業 概要】１）企業向け広報研修「あなたの企業の広報研修室」の運営

２）広報資格「PRエキスパート」の運営

３）戦略PR協会の運営

【ミッション】広報組織を構成する要員である個々の広報パーソンの能力及びスキルを最大限に高める。

【活動開始日】２０２２年３月２２日

【U R L】https://nihon-prec.jp/

【連 絡 先】info@nihon-prec.jp