機器を収納し作業スペースを確保できる19インチマウント付きデスクを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、デスクと収納ボックスが一体化した19インチマウント搭載サーバーデスク「CP-SVD6070GY（奥行き700mm）」「CP-SVD6080GY（奥行き800mm）」を発売しました。

EIA規格準拠の11Uマウントフレームを搭載し、サーバー機器やロボット制御用PCを整理して設置できます。また、eデスクGYシリーズと並べて設置することで、一体感のある作業環境を構築できます。

【掲載ページ】

品名：19インチマウント付きデスク（2ポスト）

品番：CP-SVD6070GY（奥行き700mm）/ CP-SVD6080GY（奥行き800mm）

標準価格：187,000円（税抜き 170,000円） / 195,800円（税抜き 178,000円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CP-SVD6070GY

https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CP-SVD6080GY

デスクのように使える、作業しやすい天板設計

天板が少し前に出ているデスクのような設計で、座っての作業がしやすくなっています。

天板は本体より広く設計され、パソコン作業や機器操作などを快適に行える広々とした作業スペースを確保しています。

パネルを外せて、機器や配線をメンテナンスしやすい

CP-SVD6070GYCP-SVD6080GY

側面パネル、背面パネルは取り外しが可能で、機器の設置やメンテナンス作業時に便利です。

動作状況が見えるアクリル窓・放熱用スリット付き

内部の動作状況がわかるよう、前扉窓には透明アクリルを採用しています。

前扉、サイドパネル、バックパネルには吸気、放熱用のスリットがあります。

狭い場所でも開けやすい観音扉タイプ

1枚扉のものより約半分のスペースで開閉できるので、限られたスペースでメンテナンスする際に便利です。前面を大きく開放し、置き型サーバー・映像機器・録画機器など、様々な機器を収納できます。

19インチマウントフレームを11U搭載

EIA規格（EIA-310-D準拠）ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。

鍵付きでセキュリティ対策万全

前扉のハンドルには鍵が付いており、セキュリティ性を高めています。

また、背面・側面にも鍵を標準装備しています。

別売のファンを取り付けて放熱効率アップ

背面パネルには、別売の放熱ファンを最大2台まで搭載可能です。

内部の熱を効率的に排出し、機器の熱暴走を防ぎます。

配線に便利なケーブル口付き

上面とバックパネル下部に、ケーブル口を装備しています。

天井設置機器からのケーブルを引き込んだり、設置機器の電源ケーブルを外へ出すことができます。

eデスクとの設置に

eデスクGYシリーズと同じ仕様の天板を採用しています。

奥行700ｍｍのデスクのとなりに設置した際、一体感が出るデザインになっています。

機器固定ベルトに対応

棚板に別売りの機器固定ベルト（RAC-BL1N）を取り付けることで、機器の落下を防止できます。

前扉にはハンドル錠を採用

鍵を使わなくても扉を固定・開放することができます。

マグネットが使えるスチール製

タップやフックなど、マグネット付きの製品をお好きな場所に取り付けてご使用いただけます。

高耐荷重キャスター&アジャスター付き

100kgに耐えるキャスターとアジャスターで、安定した移動や固定が可能です。

※設置の際は必ずアジャスターを併用してください。

※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。

機器を乗せたままでの移動は行わないでください。

安全に配慮した丸角天板

接触しても痛くない角丸設計の天板です。

