無添加(※)バスボールの新作『こいのぼーる』が登場！アカチャンホンポ限定で新発売

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、5月5日（端午の節句）の「こどもの日」を親子で楽しくお祝いできるバスアイテムとして、株式会社ノルコーポレーション（本社：東京都調布市）の「無添加(※)バスボール（＆ HUG time）」シリーズの新作『こいのぼーる』を、2026年1月30日（金）より全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）で限定販売いたします。

本商品は全店計10,000個限定です。



※香料フリー／合成着色料フリー／防腐剤フリー／界面活性剤フリー／酸化防止剤フリー

ミッキー＆プルートの“端午の節句”デザインのマスコットが登場

日本の五節句の中でも3月3日は「桃の節句」、5月5日は「端午の節句」と呼ばれ、それぞれ「ひな祭り」「こどもの日」として祝われており、多くの人に親しまれています。

本商品『こいのぼーる』は、“お子さまの節句”をお祝いする入浴料として企画・開発したアカチャンホンポ限定販売のアイテムです。

＜兜をかぶった“ミッキー”と“プルート”のマスコット＞

バスボールが溶けると、ミッキーまたはプルートのマスコットが1つ出てきます。

＜耐水台紙付きで飾り付けを楽しめる＞

付属のマスコット専用の耐水台紙を使い、浴室に飾って楽しめます。

ミッキーとプルートはそれぞれ異なるデザインの台紙で、両方揃えると絵柄がつながる仕掛けになっています。

※飾れる台紙は、耐水用紙を使用しているため、しっかりと強めに折り曲げてください。



【商品概要】

■商品名 ：無添加(※)バスボール こいのぼーる（全2種）

※香料フリー／合成着色料フリー／防腐剤フリー／界面活性剤フリー／酸化防止剤フリー

■デザイン：・ミッキー

・プルート

■価格 ：700円（税込770円）

■内容量 ：70g（1回分）

■対象 ：3歳頃～ ※ 使用時はお子さまから目を離さないでください

オンラインショップでは、ミッキーとプルートのセット販売も行っています。

※セット販売は、販売状況により終了する場合がございます。

「＆ HUG time」こだわりのやさしさ

【 5つの無添加(※) 】

子育て世代のママ・パパにとって、バスボールは日々の入浴時間を彩る心強い味方です。しかし、「香りが強すぎる」「お肌への刺激が心配」といった声も少なくありません。

こうしたニーズに応え、5つの成分を無添加(※)にし、お子さまにも使いやすい処方にこだわりました。さらに保湿成分をプラスし、マスコットには誤飲防止剤を配合するなど、プラスアルファのやさしさを添えて開発しました。



※香料フリー／合成着色料フリー／防腐剤フリー／界面活性剤フリー／酸化防止剤フリー

【プラスアルファのやさしさ】

■保湿成分配合

お肌の潤いを守る保湿成分（ヒアルロン酸Na）を配合。入浴後のお肌をすこやかに保ちます。

■誤飲防止剤配合

お子さまが誤って口にしないように、マスコットには苦みを感じる成分を配合しています。

※小さい部品が含まれています。誤飲・誤食の危険があるため、3歳未満のお子さまの手の届く場所には絶対に置かないでください。

■手に取りやすいパッケージ

お子さまでも手に取りやすい角丸設計なので、安全性にも配慮しています。

【マスコットの仕様にも配慮した設計】

マスコットは、誤飲予防のため通常よりひとまわり大きめ(※)にデザインしました。

“カチッと閉まる”カプセルに入っているので、マスコットが直接お湯の中に出てこない設計です。



※キャラクターによりサイズが異なります。

＆ HUG time（アンドハグタイム）は、「毎日のお風呂習慣が親子の特別な時間になるように」という想いから生まれたブランドです。

入浴やスキンケアの時間は、ママやパパにとって慌ただしく大変な時間でもありますが、肌と肌が触れ合う大切なコミュニケーションタイムでもあります。だからこそ、親子でほっと笑顔になれるあたたかなバスタイムをお楽しみください。

「＆ HUG time」のバスボールについて

「＆ HUG time」のバスボールはよりやさしく安心なイメージを持って手に取っていただけるよう、スティンギングテスト・パッチテスト済みです。



※すべての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。



＆ HUG timeではバスボールの微発泡化、易溶化、発泡時に発生する炭酸ガスの抑制、咳き込み防止にも取り組んでいます。

好評発売中！大人気のキャラクターラインナップ

従来品として、ディズニーキャラクターやパウ・パトロール、おさるのジョージなど、お子さまに大人気のキャラクターが勢揃い！

全6種のキャラクターで各5種類のマスコットバリエーション。集めてたのしい全30種類を展開中です。

＜ミッキー＆ミニー＞

＜くまのプーさん＞

＜アナと雪の女王＞

＜塔の上のラプンツェル＞

＜パウ・パトロール＞

＜おさるのジョージ＞

【商品概要】

■商品名 ：無添加(※)バスボール（全6種）

※香料フリー／合成着色料フリー／防腐剤フリー／界面活性剤フリー／酸化防止剤フリー

■デザイン：・ミッキー＆ミニー

・くまのプーさん

・アナと雪の女王

・塔の上のラプンツェル

・パウ・パトロール

・おさるのジョージ

■価格 ：700円（税込770円）

■内容量 ：70g（1回分）

■対象 ：3歳頃～ ※使用時はお子さまから目を離さないでください

株式会社ノルコーポレーション

毎日をハッピーに。 モノを通して「驚きや喜びを届ける」ノルコーポレーションは日々の“暮らし”を豊かに彩るプロダクトを提案しています。

＜https://www.nolcorp.co.jp/＞

公式Instagramにて新商品情報も随時配信中！

＜https://www.instagram.com/nolcorppr/＞

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp