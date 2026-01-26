リーガルテック社 × AIデータ社、制御ノウハウを守り稼ぐ「AI Robotics + TokkyoAi」連携モデルを共同発表

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（東京都港区：代表取締役 平井 智之、以下リーガルテック）およびAIデータ株式会社（東京都港区：代表取締役 佐々木 隆仁、以下AIデータ）は、生成AIによるナレッジ統合基盤「AI Robotics on IDX」と、発明・特許・知財プラットフォーム「Tokkyo.Ai」を連携させた、ロボット産業向け知財戦略モデルを共同で発表する。本モデルは、ロボット企業が保有する制御ノウハウや操作データを知財資産へ転換し、ライセンス収益化を可能とする仕組みを提供するものである。

■背景

世界のロボット市場は、ハードウェア中心の競争から、ソフトウェア・知財・連携性を重視する方向へ移行している。しかし、多くの日本企業では技術が属人的に蓄積され、構造化されないまま扱われることが多く、知財としての保護や収益化につながらない状況が続いている。

両社は、制御ノウハウや動作データを知財として活用できる形へ整備し、適切な裏付けを伴うIP資産として管理する仕組みが必要であるとの認識を共有し、本モデルの構築に至った。

■課題

制御ノウハウが個人に依存し、再利用・展開が難しい

技術内容が知財として整理されておらず、外部展開や収益化につながりにくい

技術の裏付けとなる証跡が管理されず、評価・説明が困難

デューデリジェンスや資金調達で必要となる技術情報の整備に負担が生じる

■「AI Robotics + Tokkyo」連携モデルとは

以下の三つのステップにより、収益化可能なIPループを形成する。

１. 発明 → テンプレート化

ロボットの制御ロジックや操作ノウハウを生成AIで解析し、特許テンプレートとして整理する。

２. 証跡 + IP保護

Tokkyo.Ai と VDR（証跡管理）により、技術的裏付けのある知財として保護し、管理を行う。

３. ライセンス販売

AI Robotics on IDX 上で業界別テンプレートとして整備し、SaaS形式でライセンス提供する。

■差別化のポイント

・制御ノウハウの知財化

動作データや操作手順を解析し、知財化に適した要素を抽出する。

・収益モデル化

テンプレートを提供し、企業は知財を起点とした新たな収益源を得ることができる。

・導入効果とROIの可視化

活用実績や効果を整理し、投資家・金融機関への説明資料として活用可能な形で提示する。

・技術評価データルームの提供

技術情報を安全に共有できるデータルームを備え、コンタミネーション防止に配慮した評価環境を提供する。M&A、資金調達、技術デューデリジェンスでの実務利用を想定している。

■ユースケース例

・ロボットSIerが導入テンプレートを知財登録し、中小企業へライセンス提供

・製造業がライン制御テンプレートを系列工場へ展開し、内部ロイヤルティを可視化

・研究機関が開発アルゴリズムをテンプレート化し、国際特許出願支援と収益化につなげる

■今後の展開

両社は、業界別テンプレートライブラリの拡充、地方製造業・大学との共同開発、国際知財標準を踏まえた運用設計などを進め、日本のロボット産業におけるIP戦略の基盤整備を目指す。技術の保護と活用を両立させる仕組みを強化し、日本発の知財エコシステム構築に取り組んでいく。

ロボット産業支援のための業界特化型AIプラットフォーム「AI Robotics on IDX」

https://www.idx.jp/aifactory/list/robotics/

▼▼▼ 動画で見る▼▼▼

ロボット業界AI, AI Robotics on IDX

ロボット業界を再生する “AI PMO × MOAT OS”

https://youtu.be/T_YpcdiMcho

■リーガルテック株式会社について

名 称：リーガルテック株式会社

設 立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役CEO：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPGenius」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月

資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL：https://www.aidata.co.jp/