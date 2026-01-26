社内データの“宝の持ち腐れ”を解消。SHIFT AI for Biz、AIと社内ツールを繋ぐ「MCP業務効率化コース」を提供開始

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」を掲げAIのビジネス活用を学べる利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI（東京都渋谷区、代表取締役 木内翔大、以下当社 ）は、2026年1月26日より、法人向け生成AIリスキリングサービス「SHIFT AI for Biz」のeラーニングプラットフォームの新コースとして、「MCP業務効率化コース」の提供を開始します。本コースでは、AIと社内ツールを連携させる共通規格「MCP（Model Context Protocol）」の仕組みと活用イメージを、非エンジニアにも分かりやすく解説しています。NotionやFilesystemを用いたデモやワークを通じて、情報検索・整理・共有などの業務効率化ユースケースを理解し、社内提案につなげるための基礎知識を習得できます。

背景・概要

生成AIの活用が広がる一方で、業務データや社内ツールとAIをつなぐ手段は「エンジニア向けで難しい」と感じられがちです。そこで注目されているのが、AIが外部ツールと安全に連携するための共通規格「MCP」です。当社は「何ができるか」「どう業務に活かせるか」を起点に、非エンジニアでも理解できる入門設計のコースを用意しました。本コースを通じて、BizとDevの橋渡しとなる共通言語を身につけ、業務効率化の次の一手を描ける状態を目指します。



本講座の主な特徴

技術詳細より「業務活用」にフォーカスした入門設計

MCPの概念と仕組みを、業務課題にどう活かせるかという視点で解説。非エンジニアでも「自分の業務で使えるか」を判断できる基礎をつくります。

セキュリティ・リスクを最重要項目として解説

「便利＝リスク」であることを前提に、権限やアクセス範囲、社内承認プロセスの重要性を具体例で学習。安全な運用判断の基礎を養います。

デモ・ワーク中心の実践構成（Claude Desktop×Notion/Filesystem）

受講者の環境依存を避け、講師によるデモで連携の流れを理解。検索・整理・共有の具体的な活用イメージを掴めます。

想定受講対象者

提供形態

- 生成AIを日常業務で使っており、さらに業務効率化を進めたい方- ツール連携や運用の相談・提案を行いたいPM/マネージャーの方- MCPという言葉は聞くが、具体的に何ができるか掴みたい方

当社のeラーニングプラットフォーム上でオンライン受講が可能です。

受講者は自分のペースで学習を進められ、知識を効率的に習得できます。

お申込み方法

【MCP（Model Context Protocol）とは】

MCPとは、生成AIが外部ツールやデータに安全にアクセスするための共通規格です。AIに「手」と「目」を与える技術として、社内データの検索・整理・共有、業務フローの自動化などに活用できます。本コースでは、技術的な実装よりも「どこにリスクがあるか」「どう安全に使うか」「どんな業務に効くか」を重視して解説します。

主な機能

- 社内ツール・データへのアクセスNotionやGoogle Drive、社内データベースなど、普段使っているツールにAIが直接アクセスし、情報の検索・取得を行えます。- 業務フローの自動化複数のツールをまたいだ作業（例：情報収集→整理→共有）を、AIへの指示だけで一連の流れとして実行できます。- 安全な権限管理アクセス範囲や操作権限を細かく設定でき、「どこまでAIに任せるか」を組織のポリシーに合わせてコントロールできます。

【SHIFT AI for Bizとは】

本サービスは、AI活用の法人向けリスキリング支援プラットフォームです。生成AIを活用し、業務の改善や新規事業開発などを行いたい全ての企業様に向け、これまでの支援経験を活かしつつ、企業のAI活用を促進し、DX推進を強力に支援します。

【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というミッションのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は2万5000人を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / Youtubeチャンネル運営 / スクール運営

URL：https://shift-ai.co.jp/

【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大(きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

<X>

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

URL：https://x.com/shota7180