新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5名による特別番組『MAD5（マッドファイブ）』（全5回）の#4を2026年1月26日（月）夜11時より放送いたします。

『MAD5』では、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいきます。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクトとして全5回にわたりお届けします。

今夜11時より放送『MAD5』#4は真夜中に悪霊祓い！？

命知らずな“MAD芸人”たちが除霊ロケを敢行！「ケムリさん、これを超えてこいよ」

松井ケムリが悪霊に取り憑かれたハリウッドザコシショウの餌食に！？

くっきー！も「マジで怖いやんけ」と慄く“凶悪悪霊”の正体とは…？

1月26日（月）放送の#4では、ABEMA本社に巣食う悪霊をお祓いするため、命知らずな『MAD5』が立ち向かう除霊ロケを深夜に敢行。オープニングでは、「除霊師のセルシオ越後」と名乗るくっきー！とケムリが登場。くっきー！は「すごく霊魂を感じる」「悪しき霊が蠢いている」と語り、「悪しきものを全て祓って、清き正しき健全なるABEMAに戻っていただくため、祓いに来させてもらいました」と除霊宣言を行います。

「除霊を見たいという芸能人の方を呼んでいます」というくっきー！の呼び込みで、ハリウッドザコシショウ、池田、川北が合流。悪霊を探すため、まずは制作フロアへと足を踏み入れた『MAD5』ですが、突如池田が「なんか足が重いっす…」と訴え、その場に倒れ込んでしまいます。除霊師・くっきー！は「もうこれ絶対霊じゃーん！」と大慌て。「もう動けないっす」「先に行ってください」という池田を残し、4人はフロア内の捜索を続行します。

不穏な声が聞こえるフロア奥の制作室へ向かうと、そこには“プレゼン悪霊”に取り憑かれた池田の姿が…。悪霊の無念を晴らし、成仏させるため、『MAD5』は“悪霊のプレゼン”を受けるという前代未聞の展開に突入します。

さらに食堂では、“モノマネ悪霊”に取り憑かれたハリウッドザコシショウが待ち受けます。果たして“モノマネ悪霊”が成仏できない心残りとは何なのか？「ケムリさん、これを超えてこいよ」と煽るハリウッドザコシショウの誇張無茶振りに、ケムリも否応なく悪霊の餌食に…！？

そしてリモート室では、くっきー！も思わず「マジで怖いやんけ」と声を漏らす、悪霊に取り憑かれた川北が登場。悪霊がはびこる魔城と化した深夜のABEMA本社で、『MAD5』は次々と立ちはだかる凶悪な悪霊たちを成仏させることができるのか…？

前代未聞の特別番組『MAD5』#4は、2026年1月26日（月）夜11時より放送です。ぜひ、ご覧ください。

■ABEMA『MAD5』 番組概要

#4放送日：2026年1月26日（月）夜11時～（全5回）

#4放送URL：https://abema.go.link/T1bAz

出演：

くっきー！（野性爆弾）、ハリウッドザコシショウ、池田一真（しずる）、川北茂澄（真空ジェシカ）、松井ケムリ（令和ロマン）

植田紫帆（オダウエダ）

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-2048

#1： https://abema.tv/video/episode/90-2048_s1_p1

#2： https://abema.tv/video/episode/90-2048_s1_p2

#3： https://abema.tv/video/episode/90-2048_s1_p3

■YouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』について

2024年10月、「テレビ局の方々！このチャンネル買い取ってくれません？」というコンセプトのもと開設。開設から約1年で登録者40万人を突破し、急速にファンを増やしています。

毎週月曜日21時に配信され、出演するハリウッドザコシショウとくっきー！の独創的な企画と、毎回招かれるゲストとの予測不能なやり取りが話題に。ゲストの普段見せない一面を引き出す“振り回し力”も魅力のひとつです。

