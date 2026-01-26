「朝、動けないは甘えじゃない」進級前の不安を回復につなげる3学期の過ごし方を実例付きで解説【1/28オンライン開催】

株式会社パステルコミュニケーション

（株）パステルコミュニケーション（本社：東京都豊島区、代表取締役：吉野加容子）が運営する、発達障害・グレーゾーンの子どもを育てるママがいつでも学べて相談できるオンライン子育て塾「Nicotto!塾」は、2026年1月28日（水）お昼12時より、「不安で動けない子の動ける朝を取り戻す進級・進学準備3学期の行動回復サポート」をテーマにオンラインライブを開催いたしますhttps://desc-lab.com/nicotto202201/?prt0128

こんにちは。ママが捨てた常識の数だけ、子どもは夢に近づける、オンライン子育て塾「Nicotto!塾」がお届けするNicotto!ライブ開催についてお知らせします。

進級・進学を控えた3学期は、子どもが環境の変化を強く意識し始める時期です。特に1月後半から2月にかけては、「朝になると体が動かない」「進級の話題を出すと不安定になる」など、4月を前にした不安が心身の不調として表れ始めるケースが多く見られます。

こうした状態は、不登校として表面化する以前の段階であり、努力不足や甘えではありません。子ども自身も理由を言語化できないまま、不安が大きくなりすぎて行動できない状態に陥っていることが少なくありません。

文部科学省も近年、不登校や登校しぶりの増加を受け、「誰一人取り残されない学びの保障（COCOLOプラン）」を打ち出し、無理に行動を促すのではなく子どもの状態に応じて安心を回復し、学びや生活を支える視点への転換を進めています。 進級・進学前のこの時期に必要なのは、行動を急がせることではなく、子どもが安心を取り戻し、自ら動き出せる状態を整えることです。

そこで本ライブでは、親子の思考を整える支援を通して、起立性調節障害や不登校など「朝、動けない」状態にある子どもとその家庭を数多くサポートしてきた Nicotto Project 発達科学コミュニケーショントレーナーの大下真世さんが登壇。不安で立ち止まっている子どもの心身の状態を整理しながら、進級・進学前の3学期をどのように過ごすことが回復につながるのかを、実例を交えて解説します。

今のお子さんの現在地を確認し、4月までの見通しを整える一助になれば幸いです。

■このライブで分かること

・不安で動けなくなった子どもの心の状態

・「今は待つ」が必要なサイン

・安心を取り戻す声かけと環境の整え方

・4月につなぐために、今できる準備

■こんな方におすすめ

・朝になると動けなくなるお子さんがいる

・学校の話題を出すと、不安や体調不良を訴えることが増えている

・「このまま4月を迎えて大丈夫なのか」と先行きに不安を感じている

・無理に動かす対応に違和感がある一方、何もしないことにも迷いがある

・進級前の3学期を、親子ともに消耗せずに過ごしたい

■講師紹介

Nicotto Project 発達科学コミュニケーショントレーナー

大下真世

完璧主義傾向が強く、起立性調節障害などにより「朝、動けない」状態にある子どもへの支援を専門とするトレーナー。思考のクセと自律神経への負荷に着目し、無理に行動を促すのではなく、子どもが安心を取り戻し、自ら動き出せる状態を整える関わりを、脳科学に基づいて提案している。

【開催概要】

タイトル： 「不安で動けない子の動ける朝を取り戻す進級・進学準備3学期の行動回復サポート」

日時： 2026年1月28日（水）12:00～

配信方法：zoomウェビナーでのオンラインライブ（Nicotto!塾会員限定）

参加方法：下記URLより無料会員登録後、ログインしてご参加ください。

https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt0128

～初月無料実施中～

ライブ視聴には会員登録が必要ですが、初月にかかる費用は無料となっております。今回のテーマが気になる方はもちろん、Nicotto!ライブをお試しいただく機会となりますので、ぜひお気軽にお申し込みください。

＜Nicotto!ライブとは？＞

「Nicotto!ライブ」は、発達障害・グレーゾーンの子どもを育てる保護者に向けて、脳科学や教育学、心理学に基づいた最新の子育て情報を発信するオンラインライブです。

毎週水曜12:00～13:00に開催し、会員限定で見逃し配信も提供しています。顔出しなし、音声なしでご視聴いただけます。またライブ中はチャットを使用してパネリストに質問できます

Nicotto!ライブのパネリストは、発達障害グレーゾーンの子を育てる実体験を持ち、脳科学に基づいた子育てを実践してきた専門家たちです。子育ての常識をアップデートし、子どもの可能性を広げる具体的な声かけや対応策を提案します。ライブでは、今すぐ役立つ対応法とあわせて、子どもの脳を育てることで根本的に困りごとを解決する視点をお届けします。

パステル総研

■パステル総研とは？ https://desc-lab.com/pastel/

子どもの発達に関するグレーゾーンの悩みごとを、大人に持ち越さないことを目指すリサーチ機関です。発達障害やグレーゾーンの正しい理解と対応を伝える事で、子どもたちが生きやすい時代を作るきっかけづくりをしています。パステルのお子さんを抱えるママの声をデータ化して、リサーチ結果を配信し、ママが楽しく子育てできる情報を発信します。ママが困った時はいつでも、頼れるアイデアが湧き出てくる「４次元ポケット」になりたい！という想いで、日々のリサーチと情報発信を行っております。

1日1分！ ゼロから学べる 発達障害＆グレーゾーンの対応メール講座 https://desc-lab.com/maillesson/?pr

吉野加容子

■代表 吉野加容子プロフィール

雄大な自然の離島、島根県隠岐郡出身。慶応義塾大学大学院（博士課程修了）卒業後、企業との脳科学研究、医療機関での発達支援に15年間従事、発達に悩む親子へのカウンセリング、発達支援を行ってきた実績から得た「家庭で365日の発達支援が1番！」という考えのもと、脳科学、教育学、心理学のメソッドを合わせた独自の発達支援プログラム「発達科学コミュニケーション」を確立。自身が医療過疎の地域で育った経験から、すべての子どもに発達支援を届けたい！という想いで始めたオンラインを活用した発達相談や講座は日本全国・海外からも利用されています。書籍・メディア出演情報はこちら https://desc-lab.com/media/?prt

記事にするしないに関わらず、情報収集の一環としてお気軽にお問い合わせくださいませ。リサーチ・ご要望・ご相談などもお気軽にお問い合わせください。

大変お忙しいとは存じますが、報道のお力で、悩む保護者の方へ情報が届き発達障害グレーゾーンの子をはじめ子どもたちの生活が、よりよきものに変わるきっかけとして頂けましたら幸いです。

【会社概要】

社名：株式会社パステルコミュニケーション

代表者：吉野加容子

所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

事業内容：子育て講座の運営/発達に関するリサーチ・開発/起業支援事業

URL: https://desc-lab.com/

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、関係するすべての人々、関連機関・団体が一体となって取り組む国民運動、「健やか親子21」応援メンバー