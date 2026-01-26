yutori、性格タイプをテーマにしたキャラクターブランド「16 TYPE MATE（ジュウロクタイプメイト）」と『モンチッチ』のコラボを発表

株式会社yutori

株式会社yutori（本社：東京都世田谷区／代表取締役社長：片石 貴展／東証グロース市場：証券コード5892）の子会社である株式会社pool（本社：東京都世田谷区／代表取締役社長：片石 貴展／以下 pool）は、昨年5月にローンチした性格タイプ診断をテーマにしたキャラクターブランド「16 TYPE MATE（ジュウロクタイプメイト）」において、第2弾として人気キャラ「モンチッチ」とのコラボを発表いたします。



本コラボは、K&H株式会社（本社：東京都港区／代表取締役：堀井昭一／以下 K&H社）との協業事業となっており、K&H社がメーカーとして商品の生産や、小売店を中心とした卸の流通を担い、poolはプロデュース(商品の企画とプロモーション)を担います。







・「16 TYPE MATE」について

「16 TYPE MATE」は、性格タイプからインスパイアされた16の個性豊かなキャラクターたち。

Z世代の間で注目される「性格タイプ診断」文化を背景に、それぞれの“性格の魅力”をポジティブに表現することで、“自分らしさを好きになれるきっかけ”を提供するブランドとして誕生しました。



第1弾では総フォロワー数200万人超えの「らぶいーず」とコラボし、発売当初は一部アイテムが即完。SNSでも大きな話題を呼びました。

そして第2弾となる今回は、若者の間でもブーム再燃中の「モンチッチ」とのコラボが実現。ファッション感度の高い層からの支持が高まっている今、昭和から長く愛されてきた「モンチッチ」を令和の可愛さにアップデートし、より多くの人に寄り添う存在へと広げたい──そんな想いから本コラボがスタートしました。それぞれの性格タイプに合わせて細部までデザインを作り込んだアイテムは、思わず自分や友達、推しのタイプを集めたくなるラインナップとなっております。

モンチッチ公式HP：https://www.monchhichi.co.jp/(https://www.monchhichi.co.jp/)

・オリジナルグッズ発売について

性格タイプごとの個性が一目でわかる「3連アクリルチャーム」 と、スマートフォンに挟むだけで性格タイプを楽しめる「ステッカー」 が登場予定。

今後も段階的に新商品の展開を予定しており、16 TYPE MATEならではの“タイプを身にまとえる楽しさ”を、よりファッション性の高いアイテムとして広げていきます。

・販売情報

公式EC発売日：2026年1月26日（月）10時00分～発売開始予定

16 TYPE MATE×モンチッチ 公式EC：16typemate-monchhichi.com

店頭販売日:1月～順次発売開始予定

※販売開始時期は変更となる場合がございます。

販売場所:全国の小売店



「16 TYPE MATE」は、“推し活”ならぬ“自分活”をコンセプトに、毎日を少し前向きにしてくれるキャラクターたちとして、世代問わず共感を得られるシリーズを目指します。

今後はイベントやデジタルコンテンツとの連動など、クロスチャネルでの展開を強化し、より多くの方にブランドの世界観をお届けしてまいります。



なお、発売日や商品ラインナップの詳細については、今後ブランド公式SNSにて随時発信予定です。

16 TYPE MATE×モンチッチ 公式EC ：https://16typemate-monchhichi.com/(https://16typemate-monchhichi.com/)

X公式アカウント：https://x.com/16typemate2/(https://x.com/16typemate2/)

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/16typemate_monchhichi/(https://www.instagram.com/16typemate_monchhichi/)

TikTok公式アカウント：https://www.tiktok.com/@16typemate_monchhichi2/(https://www.tiktok.com/@16typemate_monchhichi2/)

■ 株式会社yutori

2018年4月 創業。臆病な秀才の最初のきっかけを創ることを掲げ、古着コミュニティ『古着女子』を形成。後にアパレルD2Cブランドを立ち上げ、2020年7月 ZOZOグループ入りを発表。『9090』『centimeter』『My Sugar Babe』など複数のファッションブランドを展開、Instagramの累計フォロワー数は290万人（2025年12月時点）を超える。2022年4月にブランド『F-LAGSTUF-F』、8月には株式会社A.Z.Rがyutoriグループへ参画。その後2024年8月には、『Her lip to』等のブランドを運営し、元AKB48の小嶋陽菜氏がCCOを務める株式会社heart relationを子会社化。自社ECサイト『YZ STORE』の展開のみならず、実店舗も全国で57店舗（2025年12月時点）を展開中。2023年12月に東京証券取引所グロース市場へ上場、アパレル企業史上最短・最年少上場（IPO）記録を更新。

yutori web：https://yutori.tokyo/

YZ STORE：https://yz-store.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

yutori PRESS E-mail：pr@yutori.tokyo