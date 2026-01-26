AIデータ社×リーガルテック社、制御ノウハウを守り稼ぐ「AI Robotics + TokkyoAi」連携モデルを共同発表

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）と、リーガルテック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：平井 智之、以下リーガルテック社）は、生成AIによるナレッジ統合基盤「AI Robotics on IDX」と、発明・特許・知財プラットフォーム「Tokkyo.Ai」を連携させたロボット産業向け知財戦略モデルを共同で発表する。

本モデルは、ロボット企業が保有する制御ノウハウや操作データを知財資産へ転換し、ライセンス収益化を可能とする仕組みを提供するものである。

■背景

世界のロボット市場は、ハードウェア中心の競争から、ソフトウェア・知財・連携性を重視する方向へ移行している。しかし、多くの日本企業では技術が属人的に蓄積され、構造化されないまま扱われることが多く、知財としての保護や収益化につながらない状況が続いている。

両社は、制御ノウハウや動作データを知財として活用できる形へ整備し、適切な裏付けを伴うIP資産として管理する仕組みが必要であるとの認識を共有し、本モデルの構築に至った。

■課題

■「AI Robotics + Tokkyo」連携モデルとは

- 制御ノウハウが個人に依存し、再利用・展開が難しい- 技術内容が知財として整理されておらず、外部展開や収益化につながりにくい- 技術の裏付けとなる証跡が管理されず、評価・説明が困難- デューデリジェンスや資金調達で必要となる技術情報の整備に負担が生じる

以下の三つのステップにより、収益化可能なIPループを形成する。

１．発明 → テンプレート化

ロボットの制御ロジックや操作ノウハウを生成AIで解析し、特許テンプレートとして整理する。

２．証跡 + IP保護

Tokkyo.Ai と VDR（証跡管理）により、技術的裏付けのある知財として保護し、管理を行う。

３．ライセンス販売

AI Robotics on IDX 上で業界別テンプレートとして整備し、SaaS形式でライセンス提供する。

■差別化のポイント

■ユースケース例

▼ロボット産業支援のための業界特化型AIプラットフォーム「AI Robotics on IDX」

- 制御ノウハウの知財化動作データや操作手順を解析し、知財化に適した要素を抽出する。- 収益モデル化テンプレートを提供し、企業は知財を起点とした新たな収益源を得ることができる。- 導入効果とROIの可視化活用実績や効果を整理し、投資家・金融機関への説明資料として活用可能な形で提示する。- 技術評価データルームの提供技術情報を安全に共有できるデータルームを備え、コンタミネーション防止に配慮した評価環境を提供する。M&A、資金調達、技術デューデリジェンスでの実務利用を想定している。- ロボットSIerが導入テンプレートを知財登録し、中小企業へライセンス提供- 製造業がライン制御テンプレートを系列工場へ展開し、内部ロイヤルティを可視化- 研究機関が開発アルゴリズムをテンプレート化し、国際特許出願支援と収益化につなげる

https://www.idx.jp/aifactory/list/robotics/

▼▼▼ 動画で見る▼▼▼

ロボット業界AI, AI Robotics on IDX ロボット業界を再生する “AI PMO × MOAT OS”(https://youtu.be/T_YpcdiMcho)

▼AIエージェント「MyTokkyo.Ai」

https://www.tokkyo.ai/pvt/

■今後の展開

両社は、業界別テンプレートライブラリの拡充、地方製造業・大学との共同開発、国際知財標準を踏まえた運用設計などを進め、日本のロボット産業におけるIP戦略の基盤整備を目指す。技術の保護と活用を両立させる仕組みを強化し、日本発の知財エコシステム構築に取り組んでいく。

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月

資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁 所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明(TM)』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。

■リーガルテック株式会社について

名 称：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億8,000万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPGenius」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供