たぶん世界初のシニア向けダンス番組！？EXILE B HAPPYの初冠番組がスタート！『DANCE TRAIN（ダンストレイン）』

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

全国無料のBS放送局 「BS10（ビーエステン）」では、新たにシニア向けのダンス番組『DANCE TRAIN』を1月31日（土）午前11：30～放送スタートすることが決定いたしました。シニアをダンスで元気に！ハッピーに！先生役はLDHのプロジェクトから誕生したEXILE B HAPPY（エグザイル ビー ハッピー）。テレビの前の皆さまも一緒に踊れる全く新しいダンス番組です。

▼最年長は77歳！親子3世代で楽しめる番組（1月31日（土）午前11：30～）

ダンスレッスンを行うEXILE B HAPPYは、EXILE TETSUYAをリーダーとして、ヴォーカルに吉野北人（THE RAMPAGE）、中島颯太（FANTASTICS）、パフォーマーに小森隼（GENERATIONS）、浦川翔平（THE RAMPAGE）、木村慧人（FANTASTICS）が、EXILE TRIBEから集結。生徒には、芸能事務所に所属する62歳～77歳までのシニア6名に集まっていただきました。当時、ディスコで踊り明かした方たちに自宅でも手ごろにできるダンスを分かりやすくEXILE B HAPPYのメンバーがお届け！初回はEXILEの名曲「Choo Choo TRAIN」、「WON'T BE LONG」に合わせて、EXILE TETSUYAオリジナルの振り付けで考案したダンスレッスンにチャレンジ。シニアだけでなく、親子3世代で一緒に楽しめる内容になっています。さらにEXILE B HAPPYのグループ代表曲『MORNING SUN』を披露します！

▼EXILE B HAPPYコメント

【EXILE TETSUYA】

DANCE TRAINということで、電車のように世代を超えて繋がっていきたいなと思っています。音楽で繋がったり、ダンスで繋がったり、笑顔で繋がったり、それがハッピーになることで僕たちのグループのB HAPPYというところも繋げていきたいと思っています。やってしまえば簡単な動きだとしても、やってみると楽しいという風に僕たちが証明していきたいと思いますので、テレビの前で踊るのが恥ずかしいと思うかもしれませんが、一歩踏み出していただけると嬉しいなと思います。

【吉野北人】

歌とダンスがより素晴らしいものだということもそうですし、何よりも楽しかったです。一人一人が自然と笑顔になっていけるような番組だと思います。テレビの画面越しから見てくださる方にもきっと楽しんでもらえる番組だと思いますし、シニア層の方々にも勇気を与えられるような番組だと思うので、そういうところが魅力だと思います。

【中島颯太】

それぞれの好きなものだったり、好きなことを何歳でも、どんなタイミングでも始めて良いんだ、と教えてくれたり、すごく前向きになれるような番組です。見ていても絶対に楽しいですし、これをきっかけにダンスはもちろん、ダンス以外でも何かに対して前向きに進めていただけるような、勇気が貰えるような番組だと思います。

【小森隼】

この番組の見どころは「見やすさ」というところが1番かなと思います。レッスンをさせていただきましたが、みなさんが知っている名曲を今回のレッスン用に簡単にして画面で見ている皆さんにも「なんとなくやってみようかな」みたいなところから一緒に踊ったり、番組を見続けるきっかけになるんじゃないかと思いますので「集中してやるぞ！」と、意気込まずに片手間でやるくらいの軽い気持ちで見ていただける良い番組になっているので、ぜひ楽しんでいただければと思います。

【浦川翔平】

3世代が同時に同じ場所に混ざっているという楽園のようなユートピアのような情景で、ダンスをやったことが無い方たちがダンスに触れて、老若男女の夢が循環していくのが目の前で起こっていくと思います。成長日記のように成長していく姿がどんどん続いていくと思いますので僕たちもシニアの方たちや子どもたちのお助けにちょっとでもなれる形で頑張っていけたらと思っております。

【木村慧人】

ダンスの魅力や楽しさ、なにかにチャレンジする気持ちなどが学べる番組だと思います。この番組はシニア層に向けてというテーマがありますが、今回はEXPG STUDIOのキッズも一緒に番組に出ているので、そんなキッズたちみたいになりたい、と思うキッズたちが出てくるかもしれないので、いろんな世代の方々に楽しんでいただけたら嬉しいなと思っています。ぜひ初回から楽しんでいただけたらと思います。

▼全国各地！ロケにもお邪魔します！

EXILE B HAPPYのメンバーがスタジオを飛び出して全国各地へ訪れるロケも予定しております。

最新情報は番組や公式SNSでお届けいたします！

生年月日・血液型・出身地など、EXILE B HAPPYのプロフィール詳細や、ディスコグラフィーやリリース情報をご紹介！

『DANCE TRAIN』初回放送情報

＜放送日時＞1月31日（土）午前11：30～ひる12：00

＜出演者＞

EXILE TETSUYA、吉野北人(THE RAMPAGE)、中島颯太(FANTASTICS)、

小森隼(GENERATIONS)、浦川翔平(THE RAMPAGE)、木村慧人(FANTASTICS)

＜シニア出演者＞

アキラ（70）、シホ（71）、トシヤ（66）、スミレ（62）、ヒロシ（75）、ケイ（77）

＜今後の放送日程＞

2月28日（土）第2回 午前10：30～11：00

3月28日（土）第3回（時間調整中）

＜放送形態＞

無料放送（BS10）、公式アプリ「つながるジャパネット」での同時配信あり

※放送後「TVer」で見逃し配信あり（無料）

配信期間：1月31日（土）ひる12：00 ～ 2月7日（土）午前11：30

