祝・累計30店舗達成！愛知のご当地回転寿司「魚魚丸」が豊橋市西岩田に1月30日(金)グランドオープン！

株式会社コムライン

株式会社コムライン（本社：愛知県名古屋市緑区、代表取締役：新美文二）が運営する、三河湾・伊勢湾直送の鮮魚や全国から厳選した新鮮なネタが味わえるグルメ回転寿司「魚魚丸（ととまる）」は、2026年1月30日(金)、豊橋市内に「魚魚丸 豊橋西岩田店」をオープンいたします。本店舗は魚魚丸として（金の魚魚丸含む）累計30店舗達成の節目となる店舗であり、豊橋市内の店舗としては初めて「藁焼きブース」を常設した、臨場感あふれる体験型店舗となります。

藁焼きショーがついに豊橋市で楽しめます！

■ついに豊橋で「藁焼き」が楽しめる！市内に待望の藁焼きブース初設置

魚魚丸はこれまで豊橋店・豊川店と東三河エリアでも多くのお客様にご愛顧いただいてまいりましたが、今回オープンする豊橋西岩田店では、豊橋市内の店舗で初となる「藁焼きブース」を導入いたします。 これまで他エリアの店舗まで足を運ばなければ見ることができなかった、魚魚丸の代名詞「藁焼きショー」がついに豊橋市内でお楽しみいただけます。

■五感で味わうエンターテインメント「藁焼きショー」

特設ブースに敷き詰められた藁に火がつくと、一気に天井近くまで燃え上がる炎は迫力満点！藁の香ばしい香りと豪快な火で一気に炙り、素材の旨味を閉じ込める「かつおの藁焼き」は、魚魚丸が誇る究極のエンターテインメントです。 その活気あふれる演出と確かな味は、全国放送の番組でも「ご当地回転寿司1位」に選ばれるなど、全国的にも高い評価をいただいております。

藁の香ばしい香りが食欲をそそる「かつおの藁焼きにぎり」

■三河湾・伊勢湾の地魚と、全国から届く「極上のネタ」

魚魚丸の自慢は、地元三河湾・伊勢湾の漁港から直送される鮮度抜群の地場鮮魚です。各店独自の希少なネタに加え、全国各地からプロの目利きが厳選した旬のネタを豊富に取り揃えております。 ファンの8割が注文するフワッとした食感の『名物焼玉子』や、あなごが丸々1本豪快にのった『名物穴子一本勝負』など、職人の技が光るこだわりの品々をご堪能いただけます。

魚魚丸3大名物！左から「まぐろ」・「名物焼玉子」・「名物焼穴子一本勝負」

■30店舗達成記念！「本まぐろ解体ショー」開催！

グランドオープンから3日間、累計30店舗達成を記念した特別イベントとして、午前11:00より「本まぐろ解体ショー」を開催いたします。 目の前で職人が鮮やかに捌く、迫力満点のライブパフォーマンスをお楽しみいただけるほか、新設されたブースでの「藁焼きショー」も連日開催。地域の皆様に、より一層進化した魚魚丸の「旨さと楽しさ」をお届けいたします。

まぐろ解体後にしか食べられないレアな部位も！

＜店舗情報＞

所在地 ：〒440-0831 愛知県豊橋市西岩田6丁目17番地2

電話番号：0532-43-5988

営業時間：

月曜～金曜日 11:00-21:00(L.O.20:45)

土日祝 11:00-22:00(L.O.21:45)

※1月24日(土)～1月29日(木)の期間はプレオープン期間として

月曜～金曜日 11:00-20:00

土日祝 11:00-20:00

上記営業時間で営業しております。

1月30日(金)にグランドオープンとして、

正式オープンとなります。

■会社概要

商号 ： 株式会社コムライン

代表者 ： 代表取締役 新美文二

所在地 ： 愛知県名古屋市緑区大高町字中川55番地

創業 ： 1990年11月

URL ： http://www.comline.co.jp/totomaru/

Instagram：https://www.instagram.com/totomaru_sushi/

ｘ：https://twitter.com/totomaru_sushi