プラズマクラスターヘアブラシ「Smoome」（スムーミー）のサンリオキャラクターズモデルを発売

シャープ株式会社左から＜IB-B1S-W（ホワイト系）/-A（ブルー系）/-B（ブラック系）＞

シャープは、プラズマクラスター25周年を記念し、プラズマクラスターヘアブラシ「Smoome」（スムーミー）のサンリオキャラクターズ限定モデル＜IB-B1S＞を発売します。

プラズマクラスターヘアブラシ「Smoome」（スムーミー）は、プラズマクラスターイオンにより静電気を抑え、手触りのよいまとまりのある髪に仕上げます。また、当社独自の「ネイチャーテクノロジー」を採用したブラシのピンが、髪の絡まりをやさしくスムーズにほどきます。手になじみやすいコンパクトな形状と天然石のような素材感が特長です。

今回の限定モデルは、株式会社サンリオのキャラクターであるハローキティ、シナモロール、クロミをデザインし、“かわいさ”や“親しみやすさ”を取り入れています。さらに、外出時の持ち運びに使用できる巾着を付属。各キャラクターのデザインつきで、高級感のあるベロア質感の素材を採用しました。加えて、製品パッケージの内側にもキャラクターをあしらい、プレゼントの際のギフトボックスとしても活用いただけます。

■ 主な特長

1．ヘアブラシの機能性はそのままに、サンリオのキャラクターたちの“かわいさ”や“親しみやすさ”をプラス

2．外出時に使用できる巾着を付属。高級感のあるベロア質感の素材を採用

3．製品パッケージの内側にキャラクターをあしらい、ギフトボックスにも活用できる

● プラズマクラスターロゴ（図形）およびプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の登録商標です。

