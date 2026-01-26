駅でお出迎えするサンリオの仲間たちが４キャラクターから１４キャラクターに！２月２日に小田急多摩センター駅内装全面リニューアルに着工

小田急電鉄株式会社

小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：鈴木 滋）は、２０２６年２月２日（月）に、株式会社サンリオエンターテイメントが運営するテーマパーク「サンリオピューロランド」の最寄り駅である小田急多摩センター駅の内装工事に着手し、１４のサンリオキャラクターがデザインされたものに一新します。同駅ではこれまでもキャラクター装飾をしていましたが、サンリオピューロランド３５周年を記念し、同パークへお出掛けの方はもちろん、日常的に駅を利用いただく皆さまにも、駅を訪れるたびにサンリオピューロランドの世界観に触れ、一層特別な気分を味わっていただきたいという思いを込めて行います。

西口改札口横キービジュアルイメージ (C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. P170109-1

デザイン面は、従前の、多摩センター親善大使のハローキティをはじめとした４キャラクターによる青と白のカラーを基調とした装飾から、「ゆめかわいい」をコンセプトにレインボーカラーを基調とした華やかなデザインに一新し、登場するキャラクターは１４に増えます。西口改札口横に設けるキービジュアルは、キャラクターたちが小田急の電車型パスポートを手にサンリオピューロランドへお出掛けする、ここだけのデザインになっています。電車を待つ時間や待ち合わせのひとときも、お気に入りのキャラクターを探しながら楽しくお過ごしいただけます。

また、機能面にも配慮し、案内表示などのサインの見やすさを損なわないよう、全体の明るい雰囲気とサインのシンプルさを両立します。改札階とホーム階をつなぐ階段やエスカレーターは、上り・下りや改札口方面ごとに異なるカラーを採用し、お子さまでも分かりやすい視認性を確保します。

今後も、地域の皆さまや関係各所と連携しながら、沿線地域に根差した取り組みを推進し、駅や街を訪れる方に新しい価値と体験の提供を目指してまいります。

小田急多摩センター駅での内装全面リニューアルの詳細は、下記のとおりです。

記

１ 着工日

２０２６年２月２日（月）

※順次リニューアルを進めていきます。

※工事完了は２０２６年２月１４日（土）頃を予定しています。

２ 場所

小田急多摩線 小田急多摩センター駅

（東京都多摩市落合１-１１-２ サンリオピューロランドまで徒歩５分）

３ 装飾箇所

改札外、改札内、ホーム

（柱、壁面、天井、電光掲示板、案内サイン等）

４ お問い合わせ

小田急お客さまセンター（営業時間 ９：００～１７：００）

電話：０４４-２９９-８２００

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. P170109-1

※サンリオのキャラクターが写った素材データを使用する際は、必ず下記のクレジットを画像の近くに記載ください。

【(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. P170109-1】

＜参考１＞

サンリオピューロランド公式ホームページURL：https://www.puroland.jp/

＜参考２＞

小田急線に乗ってサンリオピューロランドへお出掛けの際は、小田急線往復乗車券とパークのデイパスポートチケットがセットになった「サンリオピューロランド EMot eパスポート（小田急乗車券付）」がお得で便利です。

通常のきっぷ運賃とパーク利用料金の合計と比較し、最大１，３００円お得になり（小田原駅から乗車時）、電車もパークも二次元コードをかざすだけで利用いただけるため、スマートフォン１つでスムーズにお出掛けいただけます。

購入サイト：https://www.emot.jp/service/detail/sanrio-odakyu.html

※出発駅により価格が異なります。

※区分は次の通りです。おとな：１８歳～６４歳、中高生：１２歳～１７歳（１８歳の高校生を含む）、こども：６歳～１１歳（１２歳の小学生を含む）、シニア：６５歳以上

以 上