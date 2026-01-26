【3ヶ月連続オープン第二弾】少量多皿中華「Amber Trip」を西麻布にオープン！レストラン100店舗展開を目指す株式会社beagleが、15店舗目を2月2日(月)にグランドオープン。

株式会社beagle

「食で未来をつくる」を思想に掲げる、株式会社beagle (所在地：東京都渋谷区、代表取締役：花光 雅丸）は、四川料理を中心とした少量多皿のモダンチャイニーズと各国のワインを楽しめる「Amber Trip (アンバートリップ)」を2月2日(月)に西麻布にグランドオープンいたします。

「自分が通い続けたい、自分の大切な人を連れて行きたいレストラン」100店舗の展開に向けたステップとして、26年1月から3月に3店舗連続でのレストランオープンの第二弾であり、15店舗目のオープンです。

「Amber Trip (アンバートリップ)」について

▪️ コンセプト

“Amber”とは、琥珀色。

夕暮れから夜へと移ろう空の色、グラスに注がれたワインの輝き、火入れされた料理から立ちのぼる香り。

「Amber Trip」は、その“琥珀色の時間”を旅するための場所として誕生しました。

料理を手がけるのは、「TexturA」や「4000 Chinese Restaurant」にて研鑽を積んだ平野智也シェフ。

四川料理を軸に、各国のエッセンスを織り交ぜた“モダン中華”を、少量多皿で提供します。

香り・辛味・痺れ・旨味が一皿ごとに立ち上がり、コースのようなリズムで展開される構成が特徴です。

ワインは、「彬龍華66」や「4000 Chinese Restaurant」で経験を積んだソムリエ・小柴貴弘がセレクト。

世界各国のワインに加え、日本ワインも織り交ぜ、四川の香りや辛味、余韻に寄り添うペアリングを提案します。「その皿に、一番似合う一杯」を軸に、グラスでもボトルでも、シーンに合わせた楽しみ方が可能です。

店内は、シックで落ち着きのある空間。デートや記念日、接待など、特別な夜にふさわしい雰囲気を大切に設計しています。

ここで過ごす時間は、一夜を記憶に残る体験へと変えていく味覚で巡る琥珀色の旅路です。

▪️ お店の紹介

少量多皿のモダンチャイニーズ

中華のイメージを覆す「少量多皿」のスタイルで、四川料理を中心としたモダンチャイニーズを展開。香り・辛味・痺れを活かしながらも、重たさを感じさせない軽やかな構成で、一皿ずつ新しい表情を楽しめます。コースは20皿ですが、少量で無理なく多彩な料理を味わえるため、コースのような満足感と、アラカルトの自由さを両立。中華の新しい楽しみ方を提案します。

自家製へのこだわりから生まれる唯一無二の料理体験

既製品に頼らず、自家製の発酵や調味料まで手をかけることで、味の奥行きと余韻を設計。四川の技法をベースに、旬の食材を活かしながら、香りの立ち上がりや後味のキレまで丁寧に仕上げます。派手さよりも「食べ進めるほどに納得が増す味」を追求。季節ごとに内容を更新しながら、“いま一番おいしい中華”を常に更新し続けます。

ペアリングで、一皿ごとの余韻を楽しむ

料理に寄り添う一杯をテーマに、世界各国のワインやお酒、ノンアルコールドリンクを幅広くセレクト。四川の香りや辛味、旨味の重なりに合わせて、ソムリエが“その皿に一番合う一杯”をご提案します。日本ワインも織り交ぜ、繊細さと中華の力強さが交差する、新しいペアリング体験を実現。シーンに合わせた楽しみ方が可能です。

六本木の喧騒から離れたシックな空間

西麻布に立地に構える「AmberTrip」は、落ち着きとラグジュアリーを併せ持つシックな内装が特徴。喧騒から一歩離れた大人のための空間で、ゆっくりと料理とワインに向き合えます。記念日やデート、接待など、特別な夜にふさわしい雰囲気を大切に設計。料理だけでなく、空間そのものが体験の一部となるレストランです。

▪️ メニュー

コース12,800円, ペアリング4,800円(税込・サ別)おまかせコース

Amber Tripのメニューはアラカルトなし、1コースのみのご提供です。

ドリンクペアリングも、アルコール・ノンアルコールともにご用意しております。

▪️コース内容

・ピーカンナッツ

・漆黒

・蛸

・大和肉鶏

・水餃子

・フォアグラ

・甘海老

・毛蟹

・海老

・ハニーポーク

・文旦とトマト

・絹

・鴨

・菜の花と蕪

・金目鯛

・地養鶏

・麻婆

・つや姫

・麺

・紅白

※季節や仕入の関係でメニュー内容は変動いたします。

シェフ・ソムリエ紹介

シェフ：平野智也

「スーツァン・レストラン陳 渋谷店」にて約10年中華の基礎を学び主任を任される。

その後「TexturA」を立ち上げから3年間従事し繁盛店へ貢献する。

「4000 Chinese Restaurant」にて料理長として従事。ホテルのイベントやプロモーション活動に参加。

この度、「Amber Trip」のシェフに就任。

ソムリエ・マネジャー：小柴貴弘

神楽坂のフレンチにてソムリエとして従事。

その後中華レストラン「彬龍華66」のソムリエとして中華とワインのペアリングを提案。

日本ワインアドバイザーの資格を取り国産ワインの普及に貢献。

その後「4000 Chinese Restaurant」の支配人として従事。

この度、「Amber Trip」のマネージャーに就任。

シェフ：平野智也ソムリエ・マネジャー：小柴貴弘

店舗概要

内観Amber Trip (アンバートリップ)

・住所：東京都港区西麻布1-1-1 EDGEビル 3F

・電話番号：03-6447-0036

・営業時間：月～土 18:00 - 23:00 (18:00と20:30の一斉スタート)

・定休日：日曜日

・オープン日：2026年2月2日(月)

・食べログページ：https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13317208/

・instagram：https://www.instagram.com/ambertrip.nishiazabu/

株式会社beagleについて

■ 思想

食で未来をつくる

▪️ 私たちの約束

食が誰よりも好きで、学び続ける。

その学びを、一皿一杯とサービスに込める。

お客様の喜びを、つくり手の誇りへ。

その誇りを、次の挑戦へ。

私たちは、自分が通い続けたい店、

自分の大切な人を連れて行きたい店をつくり続ける。

その積み重ねが、食に宿る価値を未来へつなぎ、

幸せの連鎖を社会に広げていく。

※レストラン100店舗に向け出店を強化。次世代の料理人・仲間を募集中

詳細は下記をご確認ください。

https://beagle-inc.jp/recruit/

beagle 店舗一覧

■ ハイエンド店舗

〒605-0821 京都府京都市東山区清井町481-1hakubi

有名寺社が立ち並ぶ、古都の風情漂う一角に佇む古民家を改装した中華レストラン「hakubi」。

「満漢全席」をテーマに、約25種類もの多彩な中華料理を堪能できるコースをご提供致します。

京都産の食材を厳選し、伝統的な調理法にシェフ独自のセンスを加えた一皿一皿は、まさに芸術品。

「ミシュランガイド京都・大阪」にニューセレクションとしても掲載。

・ホームページ：https://hakubi-kyoto.com/

・instagram：https://www.instagram.com/hakubi.kyoto/

〒605-0821 京都府京都市東山区清井町481-1蘇芳 (すおう)

八坂神社のすぐ目の前、京都の伝統を感じさせる古民家の2階。和の風情が残る洗練された空間で、美しい庭園を見渡しながら、1000本以上のワインとともに、ゆったりとした気分で至福のひとときをお楽しみいただけます。

・食べログページ：https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260301/26042338/

・instagram：https://www.instagram.com/suo.kyoto/

〒600-8146 京都府京都市下京区材木町454番地3 1FArtisan TEPPAN RESTAURANT

Artisan（アルティザン）は、京都・七条の静かな通りに佇む、小さな鉄板焼き店。

Artisan＝職人という店名には、料理人にとどまらず、生産者や漁師、器の作家など、すべての“ものづくり”への敬意を込めています。私たちは、その手から手へと届けられた素材を、シェフ篠原がイタリア、東京、大阪などのレストランで培った技術で、ひと皿ひと皿へと昇華。鉄板焼きとしては珍しい多皿の構成で、鉄板焼きの枠に囚われず、趣向を凝らしたひと皿なども織り交ぜながら、味覚の流れを編んでゆきます。

・ホームページ：https://artisan-restaurant.jp

・instagram：https://www.instagram.com/artisan.kyoto/

〒106-0031 東京都港区西麻布１丁目４－４８ 大樹ビル鶫 (つぐみ)

西麻布の静かなエリアに佇む「鶫（Tsugumi）」は広東料理をベースとした創作中華を楽しめる隠れ家レストラン。

約4000本を誇る熟成ワインセラーからバースデー・ヴィンテージワインを選べたり、料理とのペアリングで新たな発見を楽しめます。

落ち着いた空間にはカウンター・個室が揃い、接待やデートにも最適。

香りを重視した繊細なコース料理がリズミカルに提供され、都会の喧騒を忘れる贅沢なひとときを堪能できます。

・ホームページ：https://tsugumi-restaurant.com/

・instagram：https://www.instagram.com/tsugumi.nishiazabu/

〒106-0031 東京都港区西麻布１丁目４－４８ 大樹ビル鶉 (うずら)

静謐な西麻布にひっそりと暖簾を掲げる、完全予約制の焼鶏店「鶉」。

自ら熟成を施した黒薩摩地鶏を、紀州備長炭で部位ごとに火入れし、一串ごとに命を吹き込むように供するコース仕立て。

鮮度、技、間、すべてに研ぎ澄まされた、焼鳥という名の五感で味わう静謐な火の芸術です。

・ホームページ：https://yakitori-uzura.com/

・instagram：https://www.instagram.com/uzura2209/

〒106-0031 東京都港区西麻布１丁目４－４８ 大樹ビル波残 (はざん)

豊洲で目利きした旬魚と、3種の米×3種の酢で仕立てたこだわりのシャリ。大将自らの手で握られるのは、生醤油の旨みをまとった波残流・江戸前鮨。伝統の技に創意を添え、口の中でほどける一貫に心を込めて。

一期一会の「おまかせ」で、粋な時間をご提供いたします。

・ホームページ：https://sushi-hazan.com/

・instagram：https://www.instagram.com/sushi.hazan/

〒106-0031 東京都港区西麻布１丁目４－４８ 大樹ビル萬雷 (ばんらい)

六本木・西麻布の隠れ家で味わう、極上の“ULTRA MONJA”体験

西麻布の閑静なエリアに佇む『もんじゃ萬雷』は、従来のもんじゃの概念を覆す、革新的な“ULTRA MONJA”を提供いたします。

厳選された高級食材を惜しみなく使用し、濃厚な出汁で旨味を凝縮。これまでにない贅沢なもんじゃ焼きをご堪能いただけます。

・ホームページ：https://banrai-monja.com/

・instagram：https://www.instagram.com/banrai.monja/

〒106-0032 東京都港区六本木７丁目９－２ 岡野ビル 1F浮耀 (ふよう)

六本木にひっそりと佇む、大人のための和食処「浮耀」。

店名に込められた「水面に輝く」という想いの通り、洗練された白を基調とした空間で、一品一品がまるで水面に浮かぶ花のように輝く、繊細かつ独創的な和食をご提供いたします。

・instagram：https://www.instagram.com/fuyo.roppongi/

▪️ プロデュース店舗

〒106-0045 東京都港区麻布十番３丁目３－４ サンピア麻布十番 6F白翠 (はくすい)

五感で味わう、季節の食材を昇華させた

中華料理とワインのマリアージュ。

「白翠」とは、純粋と生命力を表す言葉。

その名の通り、当店では旬の食材と真摯に向き合い、素材本来の味を最大限に引き出した繊細かつ奥深い中華料理を、彩り豊かに表現いたします。

洗練された空間で、季節の移ろいを感じる珠玉のコースを、心ゆくまでお愉しみください。

・ホームページ：https://hakusui-restaurant.com/

・instagram：https://www.instagram.com/hakusui.azabujuban/

〒106-0045 東京都港区麻布十番2-8-3 スピカレジェンド 1FNICO

麻布十番に誕生したスペインバル「nico」は、三つ星レストラン「アズルメンディ」出身の女性シェフが手がける本格派。

名物パエリアや特大マッシュルームのアヒージョ、極上のハモンイベリコを中心に、200本以上のワインとシェリーを揃えています。

カウンター中心の空間で、本場仕込みの技と遊び心を味わえる大人の隠れ家です。

・instagram：https://www.instagram.com/nico.azabujyuban/

▪️ ミドルエンド店舗

〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 B1F魚 たけちゃん

青山一丁目ツインビルB1にある「魚たけちゃん」は、昼は焼き魚定食、夜は日本酒と一品料理が楽しめる大衆酒場です。店内で精米したてのご飯との相性も抜群。お通しなし、税込み価格で気軽に利用でき、一人でもグループでも楽しめます。落ち着いたダイニングエリアとスタンディングエリアがあり、様々なシーンに対応。近隣住民の皆様にとって「ちょうどいい場所」を目指しています。

・食べログページ：https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130603/13303612/

・instagram：https://www.instagram.com/takechan.aoyama/

〒167-0051 東京都杉並区上荻1-5-1荻窪たぬき

日本の食材にこだわり、温かい雰囲気を感じられる大衆酒場「荻窪たぬき」は、昔ながらの大衆酒場の雰囲気を大切にしながら、現代の食文化に寄り添った料理と空間を提供する“新しいスタイルの大衆酒場”です。家庭の食卓に招かれたような温かさの中で楽しめます。

”素材本来の味、職人の技”を合言葉に、厚削りの鰹節からとる出汁をベースに、素材本来の味を活かした和の手料理をご提供いたします。

instagram：https://www.instagram.com/tanuki_ogikubo/

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131906/13286379/

〒279-0001 千葉県浦安市当代島1-3-30 101浦安たぬき

浦安駅前にある、ネオンサインと大きなのれんが目印の「荻窪たぬき」の姉妹店「浦安たぬき」。

肩ひじ張らずに立ち寄れる居心地の良さと、こだわりの“酒場メシ”をご提供する、ネオ大衆酒場です。

お仕事帰りの一杯から、デート、ご友人との食事、女子会や各種ご宴会まで、幅広いシーンでご利用いただけます。

・食べログページ：https://tabelog.com/chiba/A1202/A120203/12057976/

・instagram：https://www.instagram.com/tanuki_urayasu/

〒222-0011 神奈川県横浜市港北区菊名7-2-2 富士ビル1F中華 ようちゃん

菊名の中華店「中華 ようちゃん」は、日常に溶け込む「まち中華」の親しみやすさと、料理人の長年の経験で培われた高級中華の洗練された味わいを両立させた、新しい中華料理店です。油っこさを抑え、素材の味を活かした繊細な味付けは、小さなお子様からご年配の方まで、幅広い世代のお客様に安心してお楽しみいただけます。家族や大切な人との食事の時間を、心温まる本格中華で彩ります。

・食べログページ：https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140205/14100729/

・instagram：https://www.instagram.com/cyuka.yochan/

会社概要

会社名 ：株式会社beagle

代表取締役 ：花光 雅丸

所在地 ：東京都渋谷区神宮前5-27-8

設立 ：2024年11月

ホームページ ：https://www.beagle-inc.jp