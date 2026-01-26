自動車用クリアコート市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月14に「自動車用クリアコート市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用クリアコートに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用クリアコート市場の概要
自動車用クリアコート市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用クリアコート市場規模は 2035 年に約 404 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用クリアコート市場規模は約 219 億米ドルとなっています。自動車用クリアコートに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用クリアコート市場シェアの拡大は、世界的な自動車生産台数の増加、特に中国、インド、東南アジアなどの新興市場における生産増加が要因となっており、高性能クリアコートへのニーズが高まっていることが背景にあります。ヨーロッパ自動車工業会（ACEA）によると、2023年には年間約93.9百万台の自動車が生産され、そのうち中国が32%、日本が11%を占めています。この比率は今後数年間でさらに上昇すると予想されており、多層塗料の需要も増加すると見込まれています。さらに、世界的な電気自動車（EV）販売台数の増加も、様々な種類のクリアコートに対する需要を押し上げています。
自動車用クリアコートに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-clear-coat-market/590642073
自動車用クリアコートに関する市場調査によると、高光沢で耐久性のある仕上げの自動車に対する需要の高まり、および紫外線による損傷、傷、風化から保護する高度なクリアコートの開発への投資増加により、市場シェアは拡大すると予測されています。これらの要因が今後数年間の市場成長を促進すると考えられます。
しかし、樹脂、溶剤、顔料、特殊添加剤といった構成要素の価格は、地政学的緊張、物流のボトルネック、石油化学市場の動向に左右されるため変動が激しく、これが今後数年間の市場成長に影響を与える可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339597/images/bodyimage1】
自動車用クリアコート市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用クリアコート市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用クリアコートの市場調査は、樹脂タイプ別、アプリケーション別、技術別、車両タイプ別と地域別に分割されています。
自動車用クリアコート市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590642073
自動車用クリアコート市場は、アプリケーション別に基づいて、OEMとアフターマーケットに分割されています。このうち、OEMセグメントは、クリアコートの需要が新車生産台数と密接に関連しており、工場（OEM）の塗装ラインで使用される多層塗装システムにおいて重要な層であることから、予測期間中に60%のシェアを占め、アプリケーション別セグメントを牽引すると予想されます。さらに、OEM向け塗料は水性塗料や低VOC（揮発性有機化合物）技術をますます採用しており、規制動向にも合致しています。
