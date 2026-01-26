注目度急上昇！第8回「SNSマンガ大賞」『バレンタインデー』をテーマにX(旧Twitter)でキャラクターマンガを大募集！
エイノバ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安倍義人）がキャラクターマンガ投稿の活性化及び、更なる可能性を秘めたキャラクターコンテンツを応援するためX（旧Twitter）で「バレンタインデー」をテーマに、キャラクターマンガの応募を募る『第8回SNSマンガ大賞』を2026年2月2日より開催致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339741/images/bodyimage1】
前回開催時には投稿作品の総インプレッション数が350万を突破し、大きな盛り上がりを見せた本賞。
第8回となる今回は、『バレンタインデー』というテーマを設け、2～4コマのキャラクターマンガで募集を実施します。
どんなキャラクターでもどんな内容でも、テーマに沿っていれば誰でも応募が可能で、何回でもご投稿頂けます。 原稿で応募をするマンガ大賞ではハードルが高いと感じるクリエイター様を対象に、カジュアルで応募しやすいような賞を作ることを目的としております。これを機にキャラクターマンガに挑戦してみたいという方も随時募集しております！
【概要】
企画名：『第8回SNSマンガ大賞』
応募期間：2026年2月2日（月）～2026年2月16日（月）
受賞結果：2026年3月16日以降に発表予定
賞品：大賞（最優秀作品賞）にアマゾンギフト券5万円+『SNSマンガ読み放題』連載権
【内容】
・テーマ「バレンタインデー」
・テーマを基にしたキャラクターを用いた2コマ～4コママンガを描く
・書式は自由
・ハッシュタグ「＃SNSマンガ大賞」「＃バレンタインデー」を付けて投稿
・開催告知ポストをリポスト
・キャラクターはオリジナルであれば新規or既存のキャラクターどちらでもOKです
・必ず今回用の新作マンガを投稿ください
・投稿いただいたコンテンツ、キャラクターの著作権は作者様に帰属します
【受賞一覧】
・大賞（最優秀作品賞）
アマゾンギフト券5万円＆弊社サービス『SNSマンガ読み放題』でのマンガ連載の権利をプレゼントいたします。
■SNSマンガ大賞X（旧Twitter）アカウント
@anova_snsmanga（https://twitter.com/anova_snsmanga）
■エイノバ(Anova,Inc.)について
エイノバ株式会社はTwitterやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/
エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 菅原
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp/
配信元企業：エイノバ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339741/images/bodyimage1】
前回開催時には投稿作品の総インプレッション数が350万を突破し、大きな盛り上がりを見せた本賞。
第8回となる今回は、『バレンタインデー』というテーマを設け、2～4コマのキャラクターマンガで募集を実施します。
どんなキャラクターでもどんな内容でも、テーマに沿っていれば誰でも応募が可能で、何回でもご投稿頂けます。 原稿で応募をするマンガ大賞ではハードルが高いと感じるクリエイター様を対象に、カジュアルで応募しやすいような賞を作ることを目的としております。これを機にキャラクターマンガに挑戦してみたいという方も随時募集しております！
【概要】
企画名：『第8回SNSマンガ大賞』
応募期間：2026年2月2日（月）～2026年2月16日（月）
受賞結果：2026年3月16日以降に発表予定
賞品：大賞（最優秀作品賞）にアマゾンギフト券5万円+『SNSマンガ読み放題』連載権
【内容】
・テーマ「バレンタインデー」
・テーマを基にしたキャラクターを用いた2コマ～4コママンガを描く
・書式は自由
・ハッシュタグ「＃SNSマンガ大賞」「＃バレンタインデー」を付けて投稿
・開催告知ポストをリポスト
・キャラクターはオリジナルであれば新規or既存のキャラクターどちらでもOKです
・必ず今回用の新作マンガを投稿ください
・投稿いただいたコンテンツ、キャラクターの著作権は作者様に帰属します
【受賞一覧】
・大賞（最優秀作品賞）
アマゾンギフト券5万円＆弊社サービス『SNSマンガ読み放題』でのマンガ連載の権利をプレゼントいたします。
■SNSマンガ大賞X（旧Twitter）アカウント
@anova_snsmanga（https://twitter.com/anova_snsmanga）
■エイノバ(Anova,Inc.)について
エイノバ株式会社はTwitterやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/
エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 菅原
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp/
配信元企業：エイノバ株式会社
プレスリリース詳細へ