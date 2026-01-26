縦型焼入れ装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（自動式、数値制御式）・分析レポートを発表
2026年1月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「縦型焼入れ装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、縦型焼入れ装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査によると、世界の縦型焼入れ装置市場規模は2024年に87.4百万米ドルと評価されています。その後も緩やかな成長が続き、2031年には110百万米ドル規模へ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は3.4%とされており、成熟産業向け設備でありながらも、安定した需要に支えられた市場であることが示されています。
本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策動向を踏まえ、競争環境、地域経済への影響、サプライチェーンの持続性についても総合的に分析しています。
________________________________________
製品概要と用途特性
縦型焼入れ装置は、主に金属部品の表面硬化処理を目的として使用される熱処理設備です。縦型構造を採用することで、円筒形部品やシャフト部品などを安定した姿勢で処理でき、高精度かつ均一な焼入れ品質を実現します。
これらの装置は、自動車部品、建設機械、農業機械、工作機械部品など、耐摩耗性や耐久性が求められる分野で広く活用されています。生産性向上と品質安定の両立が可能な点が評価されています。
________________________________________
市場成長を支える要因
市場成長の背景には、産業機械や輸送機器分野における高品質部品への継続的な需要があります。特に自動車産業では、安全性や耐久性に対する要求水準が年々高まっており、精度の高い熱処理設備への投資が維持されています。
また、生産工程の自動化や省人化の流れも、縦型焼入れ装置の需要を支えています。加工精度の安定化と作業効率向上を目的として、従来設備からの更新需要が一定程度存在しています。
________________________________________
地域別市場動向
北米地域では、自動車および産業機械分野の設備投資を背景に、安定した市場規模を維持しています。欧州地域でも、高度な製造技術と品質要求を背景に、堅調な需要が見られます。
アジア太平洋地域では、製造拠点の集積と工業化の進展により、市場は今後も緩やかな拡大が期待されています。南米および中東・アフリカ地域では、産業基盤整備の進行に伴い、段階的な需要増加が見込まれています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本レポートでは、EMA Indutec、Denki Kogyo、EFD Induction、Inductotherm、Fuji Electronic、SMS Elotherm、EMAG Machine Tools、Park Ohio、Dai-ich High Frequency、Maschinenfabrik ALFING Kessler GmbHをはじめとする主要企業を対象に詳細な分析を行っています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益構造、製品構成、地域展開、最近の技術開発や事業動向が整理されており、2025年時点における市場シェア推定も示されています。技術力と実績を軸とした競争が続いています。
________________________________________
市場区分と分析範囲
市場は装置の制御方式別に自動式と数値制御式に分類され、用途別では自動車分野、建設および農業分野、工作機械分野、その他の分野に区分されています。2020年から2031年までの期間について、数量および金額の両面から詳細な成長予測が示されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「縦型焼入れ装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、縦型焼入れ装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査によると、世界の縦型焼入れ装置市場規模は2024年に87.4百万米ドルと評価されています。その後も緩やかな成長が続き、2031年には110百万米ドル規模へ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は3.4%とされており、成熟産業向け設備でありながらも、安定した需要に支えられた市場であることが示されています。
本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策動向を踏まえ、競争環境、地域経済への影響、サプライチェーンの持続性についても総合的に分析しています。
________________________________________
製品概要と用途特性
縦型焼入れ装置は、主に金属部品の表面硬化処理を目的として使用される熱処理設備です。縦型構造を採用することで、円筒形部品やシャフト部品などを安定した姿勢で処理でき、高精度かつ均一な焼入れ品質を実現します。
これらの装置は、自動車部品、建設機械、農業機械、工作機械部品など、耐摩耗性や耐久性が求められる分野で広く活用されています。生産性向上と品質安定の両立が可能な点が評価されています。
________________________________________
市場成長を支える要因
市場成長の背景には、産業機械や輸送機器分野における高品質部品への継続的な需要があります。特に自動車産業では、安全性や耐久性に対する要求水準が年々高まっており、精度の高い熱処理設備への投資が維持されています。
また、生産工程の自動化や省人化の流れも、縦型焼入れ装置の需要を支えています。加工精度の安定化と作業効率向上を目的として、従来設備からの更新需要が一定程度存在しています。
________________________________________
地域別市場動向
北米地域では、自動車および産業機械分野の設備投資を背景に、安定した市場規模を維持しています。欧州地域でも、高度な製造技術と品質要求を背景に、堅調な需要が見られます。
アジア太平洋地域では、製造拠点の集積と工業化の進展により、市場は今後も緩やかな拡大が期待されています。南米および中東・アフリカ地域では、産業基盤整備の進行に伴い、段階的な需要増加が見込まれています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本レポートでは、EMA Indutec、Denki Kogyo、EFD Induction、Inductotherm、Fuji Electronic、SMS Elotherm、EMAG Machine Tools、Park Ohio、Dai-ich High Frequency、Maschinenfabrik ALFING Kessler GmbHをはじめとする主要企業を対象に詳細な分析を行っています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益構造、製品構成、地域展開、最近の技術開発や事業動向が整理されており、2025年時点における市場シェア推定も示されています。技術力と実績を軸とした競争が続いています。
________________________________________
市場区分と分析範囲
市場は装置の制御方式別に自動式と数値制御式に分類され、用途別では自動車分野、建設および農業分野、工作機械分野、その他の分野に区分されています。2020年から2031年までの期間について、数量および金額の両面から詳細な成長予測が示されています。