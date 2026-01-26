雑穀の専門家は“ここを見る”──日本雑穀アワード2026 審査の視点を公開（応募締切：2026年1月30日）
一般社団法人日本雑穀協会（所在地：東京都中央区）は、雑穀を活用した食品を評価・表彰する制度「日本雑穀アワード2026」について、現在応募受付中の《一般食品部門》《業務用加工食品部門》における審査の視点を公開いたします。応募締切は 2026年1月30日（金） です。
日本雑穀アワードは、雑穀に関する専門知識と実践的な活用スキルを有する雑穀アドバイザー、雑穀クリエイター等の専門家が審査を行う、雑穀食品に特化した評価・表彰制度です。
本アワードは、単なる人気投票や相対評価ではなく、各商品を個別に評価する「絶対評価」方式を採用しています。そのため、規模や知名度にかかわらず、雑穀の特性を適切に活かした商品が正当に評価されます。
■ 主な審査の視点
・雑穀の特性が、味や食感に適切に反映されているか
・原料選定や加工方法が、雑穀の価値を活かした設計となっているか
・商品コンセプトと品質が整合しているか
・雑穀の魅力を伝えて、市場形成や雑穀の普及に貢献する商品か
また、受賞・非受賞を問わず、すべての応募商品に対して、詳しい評価結果報告書を提供しています。
評価結果報告書には、審査基準ごとの評価点および審査員によるコメントが記載されており、社内検討資料として、商品開発やリニューアル検討の判断材料として評価されています。
新商品、リニューアル商品、定番商品の再評価など、さまざまな商品が応募対象となっています。
雑穀を活かした商品づくりに取り組む企業の皆さまにとって、販売促進や今後の展開検討の機会として、ぜひご活用ください。
■ 日本雑穀アワード2026 概要
対象部門：《一般食品部門》《業務用加工食品部門》
応募締切：2026年1月30日（金）
応募要項・エントリーはこちら
https://zakkokuaward.jp/
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
