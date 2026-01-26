スマート洗濯機市場は、次世代自動洗浄ソリューションの普及とエネルギー効率化の進展により、2033年には664億米ドルに達し、年平均成長率20.5%を記録すると見込まれる

