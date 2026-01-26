チョコも、チョコ以外も。特別ディナーや体験ギフトまで新しいバレンタインを新提案JWマリオット・ホテル東京が初出店！限定メニューも多数登場 TAKANAWA GATEWAY CITY VALENTINE

東日本旅客鉄道株式会社「TAKANAWA GATEWAY CITY」PR事務局

株式会社ルミネ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：表輝幸）、東日本旅客鉄道株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：喜㔟 陽一、以下「JR東日本」）、一般社団法人 高輪ゲートウェイエリアマネジメント（東京都港区、代表理事：小沼 智子）は、2026年1月26日（月）から2月15日（日）まで、バレンタインイベント「TAKANAWA GATEWAY CITY VALENTINE」を開催します。

今年のテーマは「愛と感謝を、伝える日。」バレンタインを通じて、愛する人やお世話になっている方へ、気持ちを伝えられるような機会を創出いたします。今年のテーマに合わせて、想いをさまざまな形で届けられるよう、定番のチョコレートはもちろん、チョコレートを使わないスイーツやバレンタイン限定のディナーコース、体験型のギフトなど、多彩なメニューをご用意しました。

また、2月2日（月）～2月15日（日）の期間中、ニュウマン高輪館内にて初のバレンタインイベントを実施いたします。JWマリオット・ホテル東京や高輪ゲートウェイ駅にあるMAISON CLASSIC FACTORYなど、バレンタイン期間限定で出店するショップを含め9ショップが出店します。

大切な人への贈り物から、自分へのご褒美まで、それぞれの想いに寄り添うバレンタインを「TAKANAWA GATEWAY CITY VALENTINE」でお楽しみください。

▶ニュウマン高輪ホームページ：https://www.newoman.jp/takanawa/feature/?cd=000300

＜展開メニュー一例＞

参加ショップ一例

TAKANAWA GATEWAY CITYにて展開されるバレンタイン限定メニューをご紹介します。大切な人への贈り物から、自分へのご褒美まで、ぜひ皆さまにぴったりの一品を見つけてください。

※商品に関するお問い合わせは各ショップまで

※画像はイメージです

贈る楽しさも、味わう贅沢も。特別感あふれるチョコレート

上質な素材と美しい仕立てにこだわったチョコレートは、贈り物としてはもちろん、自分へのご褒美チョコとしても楽しめます。

バレンタインシーズン限定ドリンクメニュー

カカオのコクが楽しめるホットドリンクやチョコミントの爽やかな味わいまで、多彩なドリンクを揃えました。

差し入れやお土産にも！気軽に楽しめるバレンタインスイーツ

ショッピングの合間に楽しめるケーキや、差し入れやお土産にもぴったりなクロワッサンやドーナツなど、気軽にバレンタインムードを楽しめるスイーツも豊富に展開いたします。

今年は“食事で楽しむ”バレンタイン限定ディナー

上質なステーキを堪能できる贅沢なコースやスパイス香るインディアンディナーなど、バレンタイン限定のディナーをご用意しました。甘いものにとらわれず、食事を通して大切な人と過ごす、特別な夜を演出します。

想いをかたちにして贈る、バレンタインギフト

チョコレートに添えて、あるいはギフトそのものとして選びたい、気持ちが伝わるバレンタインギフトをご用意しました。

今年はチョコレートだけじゃない！バレンタイン限定の特別イベントを開催

2月2日（月）～2月15日（日）の期間中、ニュウマン高輪館内にてバレンタインイベントを2会場で開催いたします。

定番のチョコレートに加え、クッキーや紅茶、ワインなど、贈る相手やシーンに合わせた想いの伝え方をご提案します。

【開催日時】

2月2日（月）～2月15日（日）11:00～20:00 ※bois de guiのみ11:00～19:00の営業

【開催場所】

１.ニュウマン高輪 South 3F ”＋Lab 1” ２.North 3F ”＋Base 2”

【出店ショップ】

１.Cake.jp、2416MARKET、bois de gui、明治屋（ショコラティエ パレドオール／dari K／デメル）

２.KAGUWA、 JWマリオット・ホテル東京/ Le Cres、D‘RENTY CHOCOLATE、日本わいんTresoR、MAISON CLASSIC FACTORY

TAKANAWA GATEWAY CITY インスタグラム「フォロー＆コメント バレンタインプレゼントキャンペーン」

2月2日（月）～2月15日（日）の期間中、TAKANAWA GATEWAY CITYの公式インスタグラムにて、JWマリオット・ホテル東京のディナーペアチケットほか、バレンタインスイーツやギフトをご紹介。気になった賞品をコメントいただいた方の中から抽選で計5名の方に、TAKANAWA GATEWAY CITYセレクトの下記内容をプレゼントいたします。

※発送は３月中旬以降を予定しております。

※画像はイメージです。

■ニュウマン高輪について

＜2025年9月12日開業＞

・NEWoMan TAKANAWA South・North

（ニュウマン高輪 サウス・ノース）

延床面積：約44,000平方メートル 店舗数：154店舗

・NEWoMan TAKANAWA LUFTBAUM

（ニュウマン高輪 ルフトバウム）

延床面積：約8,000平方メートル 店舗数：11店舗

＜2026年3月28日開業＞

・NEWoMan TAKANAWA MIMURE

（ニュウマン高輪 ミムレ）

延床面積：約8,000平方メートル 店舗数：約20店舗

・名称：ニュウマン高輪（約60,000平方メートル 、約180店舗）

・所在地：

THE LINKPILLAR 1 SOUTH（ザ リンクピラー ワン サウス）1～5F／港区高輪 2丁目21-2

THE LINKPILLAR 1 NORTH（ザ リンクピラー ワン ノース）1～5F・28～29F／港区高輪2丁目21-1

THE LINKPILLAR 2（ザ リンクピラー ツー）2～3F／港区高輪 2丁目22-1

・NEWoMan高輪 MIMURE特設サイト：https://www.newoman.jp/takanawa/mimure

・Instagram：@newoman_takanawa(https://www.instagram.com/newoman_takanawa/)